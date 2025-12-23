Google Gemini är på väg till kylskåp – och det kan faktiskt bli användbart

Din AI-assistent vet vad som finns i ditt kylskåp.

Samsung har presenterat ett nytt AI-drivet kylskåp

Det är första gången vi får se Gemini i en hushållsapparat

AI:n ska spara pengar och minska matsvinn

AI-chattbotar fortsätter att dyka upp i allt fler enheter, och nu är Google Gemini på väg till kylskåp. Den kommer att finnas i den nya Bespoke AI Refrigerator Family Hub som Samsung ska visa upp på CES 2026 i januari.

Enligt Samsung, via Android Authority, ska Gemini i det nya kylskåpet ”förenkla vardagliga uppgifter” och ”höja den övergripande köksupplevelsen” – och baserat på några videodemos kan det här faktiskt vara något som passar i köket.

Gemini kommer att kunna använda en liten kamera inuti kylskåpet för att känna igen olika typer av mat och hur mycket du har av varje. Utifrån det kan du få råd om vilka rätter du kan laga, vad du behöver handla och när maten riskerar att bli dålig.

Samsung har tidigare byggt in AI Vision i vissa av sina kylskåp, men med Gemini ombord ska den nya modellen kunna känna igen ett större utbud av livsmedel med högre precision, samt ge smartare svar på dina frågor.

Röststyrning och energiförbrukning

Crafting better ways to life I Bespoke AI Refrigerator I Samsung - YouTube Watch On

Den inbyggda AI:n ska även möjliggöra röststyrning – så att du till exempel kan be kylskåpet att öppna dörrarna när du har händerna fulla – och den ska till och med hantera energiförbrukningen genom att justera kylningen efter hur kylskåpet används och hur fullt det är.

Allt detta låter lovande och borde leda till mindre matsvinn och lägre elräkningar. Några av funktionerna syns i demovideon ovan, även om den något förvirrande nämner Bixby, så det kan finnas en del omprofilering kvar att göra där.

Samsung har också meddelat att Google Gemini kommer till ett nytt Bespoke AI Wine Cellar. Även detta bygger på liknande idéer, där AI:n kan märka och spåra dina flaskor samt guida dig till rätt vin för varje måltid.

CES 2026 äger rum mellan den 6 och 9 januari och hålls som vanligt i Las Vegas. Där kommer vi att få se mängder av nya prylar och hushållsapparater, när teknikbranschens största företag visar upp vad som väntar under det kommande året.