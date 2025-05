Är det värt att köpa en "prisvärd" 98-tums-TV? Vi har testat en av TCL:s senaste mini-LED-jättar – här är vad vi lärde oss

Vi har kollat in TCL:s nya 98-tumsmodell som presterar riktigt bra på flera fronter, även om den inte är helt perfekt.

TCL C8K är en flaggskeppsmodell i företagets TV-utbud i Sverige för 2025 (vi i Sverige får även den mer premiuminriktade C9K som flaggskepp) och är det senaste tillskottet i TCL:s familj av storskärmar, som sträcker sig upp till 115 tum.

C8K följer i fotspåren av TCL C855, en av de bästa mini-LED-tv-apparaterna som släpptes under 2024 – mycket tack vare en lång rad funktioner, stark bildkvalitet och ett attraktivt pris jämfört med mer premiuminriktade märken som Samsung och Sony.

Det är inte ofta vi får möjlighet att testa riktigt stora skärmar (logistiskt sett kan vi vanligtvis bara recensera upp till 65 tum), men den här gången fick vi chansen att prova 98-tumsmodellen av C8K. Vi har kallat den en "prisvärd" 98-tums-TV – och även om prislappen på 4 799 pund (pris för den svenska marknaden är fortfarande oklart) är hög för de flesta, är det ett kap i jämförelse med andra 98-tumsmodeller med liknande specifikationer.

Som jämförelse kostar en 97-tums LG G5 OLED-tv hela 24 999 pund – alltså fem gånger mer än C8K. För ännu mer kontext: 98-tumsmodellen av Samsung QN90D, en av fjolårets bästa TV-apparater och en direkt konkurrent till TCL:s C8-serie, lanserades för 7 499 pund.

Så – är det värt att köpa en TV i den här storleken till det här priset? Här är våra tankar.

Ljus och livfull

TCL C8K 98" visar hög ljusstyrka och djärva färger. (Image credit: Future)

En sak som snabbt blev tydlig under testet av TCL C8K i 98 tum var att det här är en extremt ljusstark TV. Med demomaterial från Spears & Munsil UHD Benchmark 4K Blu-ray var de vita nyanserna i snölandskapen bländande och levande, med kraftfulla HDR-effekter. I mer färgrika scener – som en orange fjäril eller ett fält med röda blommor – såg bilden återigen väldigt dynamisk ut, tack vare TV:ns höga ljusstyrka.

Under testet växlade vi mellan olika bildlägen – bland annat det nya Filmmaker Mode och Movie. Filmmaker Mode kändes mer exakt men också något blekare, medan Movie var mer iögonfallande, om än ibland lite överväldigande. Valet berodde helt på vilket innehåll vi tittade på.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

När vi mätte ljusstyrkan i ett 10-procentigt HDR-fönster nådde C8K en topp på 4 308 nits i Standard-läge, 3 736 nits i Filmmaker Mode och 4 001 nits i Movie-läget. Det är mycket ljusstyrka för en så stor skärm. I ett helskärmsmönster (100 % HDR-vit ruta) låg ljusstyrkan över 600 nits i alla lägen – återigen imponerande.

TCL C8K visar upp livfulla färger i Dolby Vision-filmer, här med Wicked. (Image credit: Future)

När vi såg Wicked med Dolby Vision IQ aktivt, var färgerna – som Elphabas gröna hud – både dynamiska och exakta. Varje färg stack ut tydligt: studenternas blå uniformer, smaragdgrönt skimrande byggnader i Emerald City och Glindas rosa outfits lyste starkt.

När vi mätte färgomfånget i HDR visade C8K 96,69 % täckning av UHDA-P3 och 78,81 % av BT.2020 – båda väldigt starka resultat som förklarar den höga färgåtergivningen.

Hög precision och kontrast

Kontrast är generellt riktigt bra på TCL C8K 98", med en solid balans mellan ljusa och mörka toner. (Image credit: Future)

Texturer återgavs överlag mycket bra. I The Batman såg vi tydliga detaljer i Batmans dräkt och texturer i kläder och hud kändes naturtrogna i närbilder.

C8K visade också upp imponerande kontroll över bakgrundsbelysningen, med djupa svärtor och knappt några tecken på blooming. I mörka scener från The Batman såg vi exakta skuggor och stark kontrast mellan ljuskällor och mörka ytor. Tack vare TCL:s nya inställning för topp-luminans kunde vi justera ljusstyrkan mer exakt än med de traditionella inställningarna för lokal dimning.

Allt var inte perfekt

TCL C8K 98" lider ibland av black crush och grötiga strukturer, vilket syns här bland träden i förgrunden. (Image credit: Future)

Ju mer vi testade, desto tydligare blev det att TV:n inte är helt felfri. I flera scener blev vissa texturer grötiga. I ett landskap från Spears & Munsil-skivan såg trädens lövverk i förgrunden hopklumpat ut och saknade detalj.

C8K hanterade inte heller alltid sin höga ljusstyrka perfekt. I Wicked, under "The Wizard and I"-scenen där Elphaba springer genom ett vetefält med solen bakom sig, bibehålls detaljerna i vetet på en OLED-TV, men på C8K försvann mycket av detta i ett övermättat ljus där solen "bloomade" ut.

Vi såg också färgbandsartefakter – särskilt i mörka scener, men även i bilder med blå himmel. Det förekom inte hela tiden, men det var tillräckligt ofta för att vara värt att nämna.

Slutsats

(Image credit: Future)

Det här var inte ett fullständigt test av TCL C8K, men våra första intryck var i huvudsak positiva. Ja, vissa detaljer gick förlorade och svärtan kunde ha varit djupare, men bildkvaliteten var överlag mycket bra.

Med tanke på prislappen är detta en av de mest prisvärda 98-tums-TV-modellerna som levererar den här nivån av prestanda. Vi ser fram emot att testa C8K igen i ett mindre format för att kunna ge ett mer definitivt omdöme – men just nu, med rätt inställningar och rätt innehåll, visar C8K stor potential.