Steam Frame har presenterats – 7 saker du behöver veta om Valves utmanare till Quest 3

Valve har officiellt lanserat sitt nya VR-headset Steam Frame

Den nya utmanaren till Quest 3 klarar både trådlös PC VR och fristående spel

Det finns för närvarande inga besked om pris eller lanseringsdatum

Den är äntligen här – efter mer än fyra år av rykten kring Valve Deckard har Valves fristående PC VR-headset landat i form av nya Steam Frame.

I ett överraskande tillkännagivande (eller kanske inte helt oväntat om du följt de senaste ryktena) har Valve avslöjat alla officiella detaljer om Steam Frame och hur det står sig mot de bästa VR-headseten.

Kort sagt är Steam Frame byggt för att konkurrera med Meta Quest 3 och erbjuda full PC VR-gaming via en trådlös adapter. Men vad mer har vi fått veta? Här är de sju viktigaste sakerna du behöver känna till om Steam Frame.

1. Det är byggt för både PC VR och fristående gaming

I teorin kan Steam Frame erbjuda det bästa av två världar för VR-fans. För tyngre PC VR-spel som Half-Life Alyx finns en trådlös Wi-Fi 6E-adapter (6GHz) inkluderad för en stabil anslutning med låg latens till din PC.

Det innebär redan att du slipper störande kablar, men du kan även köra helt utan PC med Steam Frame. Headsetet kan nämligen också driva mindre krävande spel lokalt, ungefär som en bärbar Steam Deck – eller Meta Quest 3.

2. Specifikationerna är fantastiska

På pappret är Steam Frame ett imponerande kraftfullt headset i mellanklassen. Du får 16GB RAM, vilket är dubbelt så mycket som i Meta Quest 3, samt en mystisk Snapdragon ARM-processor byggd på 4nm.

Valve har inte sagt exakt vilken processor det är, men det finns god anledning att tro att den ligger ett steg över XR2 Gen 2 som används i Quest 3. När det gäller lagring finns det alternativ på 256GB och 1TB, plus en microSD-plats för utbyggnad.

Det sistnämnda hittar du inte i Quest 3. Så även om 256GB är samma mängd lagring som toppversionen av Meta Quest 3S, och bara hälften av vad du får i Quest 3, erbjuder Steam Frame betydligt större flexibilitet för lagring.

3. Det finns ingen OLED-version

Baserat på läckor om att Valve utvecklade två versioner av Steam Frame, och med tanke på att Steam Deck OLED redan finns, antog många att en modell skulle få OLED-skärm. Det visade sig inte stämma.

Valve gör två versioner av Steam Frame, men skillnaden handlar enbart om lagringskapacitet (256GB kontra 1TB, med SD-kortplats för utbyggnad). Det finns tyvärr ingen OLED-version just nu.

I stället använder Steam Frame LCD-skärmar med en upplösning på 2 160 x 2 160 pixlar per öga, vilket är jämförbart med 2 064 x 2 208 per öga på Meta Quest 3.

4. Färgpassthrough?

Valves specifikationsblad för Steam Frame säger att headsetet har två monokroma kameror för passthrough, vilket betyder svartvitt genomsläpp – alltså inget fullfärgsgenomsläpp.

Det innebär att Frame blir ett renodlat virtual reality-headset snarare än en mixed reality-enhet som det Meta, Apple och Samsung gör.

Å ena sidan är det här en frustrerande nedgradering – mixed reality har trots allt sina användningsområden. Samtidigt erbjuder de flesta MR-spel även effektiva VR-lägen, så i praktiken behöver det inte kännas som en lika stor nedgradering som på papperet.

Dessutom har Valve teasat en “user accessible expansion port”, vilket öppnar för möjligheten att en valfri modul med fullfärgsgenomsläpp kan dyka upp till en extra kostnad. Vi får helt enkelt vänta och se.

5. Utrustad med ögonspårning

Precis som andra premium-headset är Steam Frame redo för ögonspårning av en viktig anledning: foveated rendering.

I korthet kan headsetet spara beräkningskraft genom att bara rendera i full kvalitet där du faktiskt tittar. Det gör att ett spel kan leverera mer imponerande grafik genom att använda samma CPU och GPU mer effektivt, utan att behöva mer kraft.

Det är sant att inte många spel tidigare har implementerat tekniken, men eftersom Steam-katalogen är enorm hoppas vi att betydligt fler spel kommer att dra nytta av funktionen framöver.

6. Inget pris bekräftat

Valve har ännu inte bekräftat något pris, men baserat på specifikationerna blir det inte billigt. Läckor antyder ett pris på 1 200 dollar, vilket låter rimligt.

Steam Frame har vissa uppgraderingar jämfört med Quest 3, bland annat ögonspårning, men saknar samtidigt några av de mer avancerade funktionerna i dyrare modeller, som Galaxy XR:s OLED-skärm. Därför känns en placering mellan budget och premium som en logisk prispunkt.

Självklart ska läckor tas med en nypa salt, och flera faktorer kan påverka det slutliga priset. Vi skulle dock bli förvånade om det blir betydligt högre än vad läckorna antyder. Det vore ett rejält självmål för Valve, men märkligare teknikbeslut har fattats.

7. Ingen ny mjukvara för tillfället...

Valve Index lanserades tillsammans med ett nytt Half-Life-spel, men hittills finns det inga tecken på exklusiva spel som släpps till Valves plattform för att fira lanseringen av Frame och Steam Machine.

I vad som känns som en internetdiskussion hämtad direkt från 00-talet har det funnits gott om spekulationer och läckor online som antyder att nya spel skulle komma till Steam Frame inför lanseringen. Mer specifikt Half-Life 3.

Var verkliga rykten börjar och trollande tar vid är omöjligt att avgöra när Half-Life 3 nämns, men ny mjukvara känns inte helt osannolikt. Kanske väntar Valve helt enkelt till 2026, när det är närmare lanseringen av sin nya teknik, innan de slutligen släpper dessa titlar för allmänheten.