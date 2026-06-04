Se upp Dolby – Apple och Google har precis presenterat en ny specialversion av HDR, och den kan dyka upp i iPhone 18 först

Dolby Vision 2 kommer snart, men det gör även en annan standard.

Eclipsa Video är en ny HDR-standard som först kommer till telefoner

Den stöds av experter från Google, Apple och NBCUniversal

För tillfället kommer den inte att konkurrera direkt med Dolby Vision eller HDR10+

Nu finns ytterligare en HDR-standard (High Dynamic Range) att hålla koll på för skärmar och bildvisning. Den har utvecklats av experter från Apple, Google och NBCUniversal och ser ut att kunna erbjuda ett öppet och licensfritt alternativ till Dolby Vision, åtminstone på telefoner och datorer snarare än TV-apparater.

Den heter Eclipsa Video och, som FlatpanelsHD rapporterar, presenterades den utan särskilt mycket uppmärksamhet. Den fungerar som ett komplement till Eclipsa Audio, som lanserades 2025 och bygger på den tekniska standarden SMPTE 2094-50.

Ett av de viktigaste målen är att lösa ett vanligt problem med HDR. HDR är utformat för att balansera högdagrar, skuggor och kontrast så att inga detaljer går förlorade, men olika skärmar har olika begränsningar när det gäller ljusstyrka. Det kan göra att HDR-informationen inte tolkas optimalt, vilket leder till en sämre tittarupplevelse.

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Det är något som Eclipsa Video ska förhindra. Standarden innehåller metadata-protokoll som rapporterar skärmens begränsningar till videomaterialet, så att HDR-visningen kan anpassas därefter.

– Videon du tittar på ser exakt ut så som skaparen tänkte sig, sade Googles Roshan Baliga förra månaden.

Den kommande standarden Dolby Vision 2 försöker lösa exakt samma problem samtidigt som den introducerar flera andra förbättringar. Framför allt på billigare och mindre kapabla TV-apparater ska HDR-prestandan förbättras, förutsatt att både TV:n och innehållsleverantören stöder standarden.

Kommer till telefoner först

Kan efterföljaren till iPhone 17 Pro få Eclipsa Video? (Image credit: Lance Ulanoff / Future)

Stöd för Eclipsa Video kommer att kräva både hårdvaru- och mjukvarustöd, med ett initialt fokus på telefoner, enligt det officiella pressmeddelandet.

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Godkända enheter väntas börja dyka upp redan i år och med tanke på Apples inblandning väcks frågan om inte iPhone 18 Pro kan bli en av de första modellerna att få stöd.

Pressmeddelandet utlovar ”enastående videoprestanda på kompatibla telefoner, bärbara datorer, stationära datorer och fler enheter”. Det är också intressant att TV-apparater inte nämns specifikt, vilket kan tyda på att målet inte är att utmana Dolby Vision och HDR10+ på den stora skärmen, åtminstone inte än.

Exakt hur Eclipsa Video passar in i dagens HDR-landskap är fortfarande oklart och det finns ännu inte särskilt många detaljer att gå på.

Det som däremot är känt är att Eclipsa Video kommer att hanteras av HDR10+-konsortiet, som har bekräftat att framtida enheter kan certifieras för både HDR10+ och Eclipsa Video.

Det antyder att Eclipsa Video snarare kompletterar HDR10+ än konkurrerar med standarden, åtminstone på mindre skärmar. HDR10+ kommer samtidigt att fortsätta existera som en separat standard.

När det gäller Dolby Vision och Dolby Vision 2 verkar Dolby inte behöva vara alltför oroliga än. Apple har historiskt varit en stark anhängare av Dolby Vision och NBCUniversals streamingtjänst Peacock har redan bekräftat att den kommer att stödja Dolby Vision 2 när standarden lanseras.