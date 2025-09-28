YouTube Music testar ny AI-funktion som påminner om Spotifys AI DJ

YouTube Music har en ny AI music hosts-funktion

Det låter väldigt lik Spotifys AI DJ

Den nya funktionen är en del av en YouTube Labs-portal

YouTube Music-användare i USA har nu en experimentell ny funktion att testa: den introduceras som en del av det YouTube kallar YouTube Labs, så det verkar som att fler experiment kommer att lanseras i framtiden.

YouTube Labs är tydligen “dedikerat till att utforska potentialen för AI på YouTube”, och det första testet som rullas ut är något som kallas AI music hosts. Dessa värdar ska “fördjupa din lyssnarupplevelse” genom att dela relevanta historier, fantrivia och roliga kommentar mellan låtar i YouTube Music-appen.

Enligt det officiella tillkännagivandet är det för närvarande bara öppet för ett “begränsat antal” användare i USA, så vi kan inte säga exakt hur funktionen fungerar. Men det låter väldigt lik AI DJ som är tillgänglig som en del av Spotify Premium.

Gänget på 9to5Google har fått AI music hosts-funktionen att fungera och den lägger till en ny knapp på nu spelas-skärmen, precis till höger om tummen upp- och tummen ned-knapparna. Du kan trycka på den här för att aktivera AI-drivna inslag.

Troligen för Premium-användare

Vi har sett den här webbadressen förut. (Image credit: YouTube)

Det här verkar vara lite av en omprofilering snarare än en helt ny satsning. Under en tid har YouTube Premium-användare kunnat gå till www.youtube.com/new för att testa en mängd olika experimentella funktioner.

Nu används samma URL för YouTube Labs, så det verkar som att det bara har fått ett nytt namn och ett nytt AI-fokus. Tidigare experiment har inkluderat fler alternativ för ljudkvalitet och uppspelningshastighet.

Även om YouTubes blogginlägg inte specificerar att funktionerna är exklusiva för YouTube Premium, finns det en YouTube Premium-tagg kopplad till inlägget, så förmodligen behöver du prenumerera för att dra nytta av det här första testet.

Tidigare experiment har ofta varit begränsade till specifika regioner och enheter, men ibland rullats ut till alla så småningom. Vi får vänta och se exakt hur den här AI music hosts-funktionen fungerar och vad mer som är på gång.