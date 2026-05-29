Bästa projektorerna för att se fotbolls-VM 2026: förvandla vardagsrummet till en arena

Är du ute efter bästa utomhusprojektor för film och sport? Här är våra favoriter just nu.

Fotbolls-VM 2026 pågår mellan 11 juni och 19 juli, med 104 matcher utspridda över USA, Kanada och Mexiko. Det blir det största VM-slutspelet någonsin och precis den typ av turnering som rättfärdigar en ordentlig uppgradering hemma. En bra projektor förvandlar vardagsrummet till något som känns betydligt närmare en arena: större bild, bättre stämning och mer plats för människorna man faktiskt vill se matcherna tillsammans med.

Fotboll är dessutom en av de mest krävande typerna av innehåll för en projektor. Snabba kamerapanoreringar, långa passningar och ständigt skiftande ljus över planen avslöjar svagheter som långsammare filmer aldrig gör. Alla modeller nedan är valda utifrån det som faktiskt spelar roll för livesport: rörelsehantering, användbar ljusstyrka och färgåtergivning på 100 tum eller mer.

Snabblistan

Bäst totalt: Hisense PX3-Pro

Hisense PX3-Pro Bästa premiumval: Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES)

Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) Bästa mellanklassval: BenQ W2720i

BenQ W2720i Bästa budgetvalet i 4K: BenQ GP520

BenQ GP520 Mest flexibel: Hisense C2 Ultra

Bäst totalt: Hisense PX3-Pro

Hisense PX3-Pro vann EISA:s utmärkelse för årets UST-projektor 2025–2026 och är den mest kompletta allround-modellen vi rekommenderar för de flesta vardagsrum. Tri-chroma RGB-laser, 99,82 % DCI-P3-täckning och fullt HDR-stöd gör att livesänd fotboll ser ut precis som den ska.

Den uppmätta ljusstyrkan på 2 669 ANSI-lumen – vilket ligger inom ISO 21118-toleransen för den officiella specifikationen på 3 000 lumen – räcker gott för vardagsrum med en del omgivande ljus. Ultra short throw-designen innebär dessutom att projektorn står direkt mot väggen på en TV-bänk: inga takfästen och inga långa kablar.

“Designed for Xbox”-certifieringen ger dessutom låg input lag för gaming, med 240 Hz i 1080p och endast 7 ms fördröjning.

Specifikationer - 4K UHD

- RGB-laser

- 80–150 tum

- 50 W Harman/Kardon-ljud med Dolby Atmos

Köp den om …

Du vill ha en projektor för både fotboll, film och gaming och har ett rum som passar för UST-lösning.

Köp den inte om …

Du har ett dedikerat mörkt hemmabiorum. I den här prisklassen ger en traditionell long-throw-projektor en mer filmisk bild.

Bästa premiumval: Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES)

Sony Bravia Projector 8 (VPL-XW6100ES) är projektorn man köper om budgeten inte är det viktigaste och man vill ha något som håller i många år framöver. De inbyggda SXRD-panelerna i äkta 4K innebär att alla 8,3 miljoner pixlar faktiskt är riktiga och inte pixel-shiftade, samtidigt som Sonys nya XR-processor äntligen levererar den dynamiska HDR-tonmappning tidigare generationer bara lovade.

Bilden är dessutom nästan perfekt kalibrerad direkt ur kartongen och HDMI 2.1 tillsammans med 12 ms input lag i 4K/120 gör den förvånansvärt bra även för gaming. Svärtan når dock inte riktigt upp till JVC DLA-NZ800 i samma prisklass och Sony saknar fortfarande stöd för HDR10+ och Dolby Vision på sina projektorer – en märklig begränsning i premiumsegmentet.

Specifikationer - Äkta 4K SXRD

- Z-Phosphor-laser

- 2 700 lumen

- 20 000 timmars livslängd

- 2 HDMI 2.1-portar

Köp den om …

Du vill bygga ett permanent hemmabiosystem och tittar lika mycket på film som fotboll.

Köp den inte om …

VM är huvudorsaken till köpet – det finns mycket starka alternativ för betydligt mindre pengar.

Bästa mellanklassval: BenQ W2720i

BenQ W2720i är rätt val för den som vill ha riktig 4K HDR-prestanda utan att spendera enorma summor. Det är BenQ:s första AI-drivna 4K-hemmabioprojektor och den levereras fabriks-kalibrerad för Rec.709-precision i Filmmaker Mode, tillsammans med HDR10+-stöd – något som fortfarande är ovanligt i den här prisklassen.

4LED-ljuskällan ger dessutom upp till 30 000 timmars livslängd utan lampbyte.

Kompromissen är ganska enkel: det här är en projektor för mörka rum. Med 2 500 ANSI-lumen finns inte riktigt marginalerna för matcher dagtid i ett ljust vardagsrum. För kvällsmatcher i ett rum med gardiner levererar den däremot skarpare och mer färgkorrekt bild än nästan allt annat i samma segment.

Specifikationer - 4K UHD med pixel-shifting

- 4LED • HDR10+

- 98 % Rec.709 / 90 % DCI-P3

- Google TV

- 3 HDMI 2.1-portar

Köp den om …

Du främst tittar på matcher på kvällstid och vill ha HDR10+ till ett rimligt pris.

Köp den inte om …

Matcher på dagtid i ett ljust rum är prioritet nummer ett.

Bästa budgetvalet i 4K: BenQ GP520

BenQ GP520 är projektorn vi rekommenderar till den som vill se VM på stor duk utan att behöva bygga en permanent installation hemma. Den presterar långt över sin prisklass med 2 600 ANSI-lumen – mer än dubbelt så mycket som flera direkta konkurrenter i samma segment – tillsammans med en fyrkanalig LED-ljuskälla som ger neutral och fabriks-kalibrerad färgåtergivning utan kompromisserna som traditionella färghjul kan introducera.

Den är dessutom ovanligt tyst för att vara så här ljusstark, vilket faktiskt spelar större roll än många tror när man försöker höra kommentatorerna över projektorns fläktljud. De inbyggda högtalarna på 12 watt är däremot ganska tunna och basfattiga, så en soundbar rekommenderas starkt.

Specifikationer - 4K UHD XPR med pixel-shifting

- Fyrkanalig LED

- HDR10+

- 98 % Rec.709

- Google TV

- 50–180 tum

Köp den om …

Du vill bygga en stark VM-setup utan att spendera för mycket, särskilt i lägenhet.

Köp den inte om …

Djup svärta är viktigt för dig eller om du är känslig för rainbow-effekt.

Mest flexibel: Hisense C2 Ultra

Hisense C2 Ultra är den mest flexibla projektorn på listan. Det inbyggda gimbal-fästet kan rotera 360 grader horisontellt och 135 grader vertikalt, vilket innebär att du kan projicera mot väggar, tak eller en duk utomhus utan komplicerade monteringar.

Den erbjuder dessutom det bredaste HDR-stödet av alla projektorer här – Dolby Vision, HDR10+, HDR10, HLG och IMAX Enhanced – samtidigt som JBL:s 2.1-ljudsystem med inbyggd subwoofer är ovanligt kraftfullt för en mer portabel modell.

Den uppmätta ljusstyrkan ligger på 2 779 ANSI-lumen med full DCI-P3-täckning och den optiska zoomen på 1,67x är genuint användbar för att justera bildstorleken utan att behöva flytta projektorn.

Röda toner kan dock bli något överdrivna i standardlägena och precis som hos andra DLP-projektorer finns viss rainbow-effekt. Hisense Sverige kör dessutom just nu en VM 2026-kampanj tillsammans med Elgiganten på den här produktlinjen, inklusive utlottning av VM-biljetter fram till 31 juli 2026.

Specifikationer - 4K UHD med pixel-shifting

- RGB triple laser

- 3 000 ANSI-lumen

- VIDAA U7

- JBL 2.1 med subwoofer

- 65–300 tum

- Designed for Xbox

Köp den om …

Du flyttar runt projektorn ofta och vill ha bredast möjliga HDR-stöd.

Köp den inte om …

Du vill ha helt klinisk färgprecision direkt ur kartongen.

Vad du ska leta efter i en projektor för fotboll

Tre specifikationer spelar större roll än resten.

Ljusstyrka

2 000 ANSI-lumen är minimum för vardagsrum med en del omgivande ljus. 3 000 lumen eller mer är betydligt tryggare för matcher dagtid. Tillverkarnas siffror ligger dessutom ofta 10–20 % över verkligt uppmätta värden, vilket fortfarande ryms inom ISO 21118-standarden.

Rörelsehantering

Leta efter stöd för MEMC. Fotboll avslöjar dålig rörelsehantering snabbare än nästan någon annan typ av innehåll.

Färgprecision

Sikta på minst 95 % Rec.709-täckning, vilket är viktigare för vanliga HD-sändningar än bredare färgrymder.

Oavsett vilken modell som passar ditt rum och din budget bäst är det klokt att få allt installerat innan avspark den 11 juni. Den första matchen kommer alltid snabbare än man tror.