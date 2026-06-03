5 prylar som uppgraderar din setup inför VM 2026: TV, ljud, streaming och belysning

När fotbolls-VM 2026 nu bara är veckor bort är den självklara uppgraderingen en ny TV. Men skärmen är bara en del av helheten. Hur ljudet fyller rummet, hur stabil streamen är vid avspark och hur mycket reflexer som träffar panelen klockan 15 på eftermiddagen påverkar matchupplevelsen lika mycket som själva TV:n.

För den här guiden har vi valt ut fem produkter som tillsammans uppgraderar vardagsrummet till något betydligt bättre än bara en ny TV. En produkt per kategori: TV, soundbar, streaming-enhet, router och belysning.

1. TV:n: LG C5 – bästa allround-OLED för fotboll

OLED med 0,1 ms responstid och inget blur vid snabba rörelser

Inbyggd 120 Hz-panel med VRR upp till 144 Hz

UL Glare Free-certifiering för matcher på dagtid

(Image credit: Future)

LG C5 är det mest balanserade valet bland OLED-modeller just nu och den TV vi rekommenderar mest för livesport. Pixelresponstiden på 0,1 ms innebär att spelare som sprintar över planen inte lämnar efter sig några suddiga spår, och rörelser håller sig rena även under långa matcher utan artefakter eller såpoperaeffekt.

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Färgåtergivningen är både kraftfull och exakt, vilket faktiskt spelar större roll än många tror när lagdräkter ska skiljas åt i breda kamerabilder. UL Glare Free-certifieringen har dessutom minskat OLED-teknikens gamla svaghet i ljusa rum, även om helskärmsljusstyrkan fortfarande är lägre än hos vissa Mini LED-modeller i mellanklassen. För de flesta vardagsrum där ljuset går att kontrollera är det dock inget större problem.

Fördelarna gäller inte enbart VM-tittande. C5 är också en av de bästa gaming-TV-apparaterna på marknaden, så uppgraderingen fortsätter ge värde långt efter slutsignalen.

2. Soundbaren: Sonos Beam (Gen 2) – bästa mellanklassvalet för fotboll

Kompakt format utan behov av bakhögtalare

Väldigt tydliga kommentatorsröster

Kan byggas ut senare med Sonos Sub eller bakhögtalare

(Image credit: Future)

Sonos Beam (Gen 2) är den mest konsekventa allround-soundbaren i sin klass och passar perfekt för vardagsrum där det inte finns plats för ett komplett surroundsystem.

TV:ns inbyggda högtalare plattar ofta till ljudbilden. En soundbar ger tillbaka känslan i matchen. Publikljudet får plats utan att kommentatorerna drunknar, vilket egentligen är den viktigaste balansen under en 90 minuter lång sändning.

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Atmos-effekten är virtuell snarare än kanalbaserad, men för fotboll märks den begränsningen knappt eftersom nästan allt ljud sker horisontellt över planen. Nackdelen är istället trycket i basen. Den håller sig kontrollerad men känns något försiktig tills man kompletterar med en Sonos Sub.

För en djupare genomgång av alternativ i olika prisklasser kan du kolla in vår topplista över marknadens bästa soundbars just nu.

3. Streaming-enheten: Apple TV 4K – mest pålitliga 4K HDR-streamern

Stabil 4K HDR-streaming utan buffringsproblem

Stöd för HLG i sportsändningar

Starkare Wi-Fi-prestanda än många inbyggda TV-appar

(Image credit: Future)

Apple TV 4K hanterar livesänd sport betydligt bättre än många smarta TV-system. En fotbollsstream i 4K HDR kräver mer än vanlig videostreaming – högre bitrate, mindre buffert och nästan inget utrymme för nätverksproblem precis vid avspark.

Många inbyggda TV-appar varierar kraftigt i hur bra de hanterar detta, vilket leder till ojämna resultat. Apple TV 4K klarar däremot livesändningar i HDR betydligt mer stabilt än de flesta inbyggda smart-TV-plattformar.

Stöd för HLG finns också, vilket är formatet många public service-bolag använder för livesport. Gränssnittet håller sig snabbt och responsivt – något som faktiskt spelar stor roll under halvtid när alla samtidigt börjar trycka på fjärrkontrollen.

4. Routern: TP-Link Archer AX73 – stabil Wi-Fi 6 för livesändningar

Wi-Fi 6 med stark faktisk prestanda

Stabil streaming i 4K HDR trådlöst

Rimligt pris för specifikationerna

(Image credit: TP-Link)

TP-Link Archer AX73 är den typ av uppgradering man oftast bara märker när den saknas. Den mest stabila lösningen är fortfarande ethernetkabel direkt till TV:n, men om det inte är realistiskt gör en kraftfull Wi-Fi 6-router i samma rum väldigt stor skillnad.

AX73 klarar 4K HDR-streaming utan de buffringsproblem äldre routrar ofta introducerar under belastningstoppar. Resultatet blir helt enkelt en stream som håller sig stabil både vid avspark och under andra halvlek när nätverket hemma belastas som mest.

5. Belysningen: Govee TV Backlight 3 Lite – minskar tröttheten under långa matcher

Indirekt ljus bakom TV:n

Minskar ansträngningen för ögonen under långa tittarsessioner

Förbättrar upplevd kontrast på OLED och Mini LED

(Image credit: goove)

Govee TV Backlight 3 Lite är den enklaste uppgraderingen på listan – och den som flest missar. En indirekt ljuskälla bakom TV:n minskar kontrasten mellan en ljusstark skärm och ett mörkt rum, vilket spelar stor roll under 90 minuter långa matcher eller kvällar med flera matcher i rad.

Monterad bakom TV:n håller den rummet behagligt nedsläckt istället för helt mörkt och förbättrar dessutom den upplevda kontrasten både på OLED- och Mini LED-skärmar. För kvällsmatcher är det skillnaden mellan en behaglig tittarupplevelse och trötta ögon.

Vad du bör tänka på innan du uppgraderar

Tre saker spelar störst roll när du bygger en bra matchdags-setup. TV:n gör det tyngsta jobbet, men resten av rummet avgör hur mycket av bildkvaliteten som faktiskt kommer till sin rätt.

För matcher på dagtid är reflexhantering och gardiner eller persienner mot direkt solljus viktigast. För kvällsmatcher är ett lätt upplyst rum bättre än ett helt mörkt och där hjälper mjuk belysning enormt mycket. När det gäller ljud är en soundbar den största uppgraderingen efter själva TV:n.

Om bara en uppgradering är realistisk – börja med TV:n. Om du kan göra två, lägg till soundbaren. Resten kan sedan skalas upp beroende på rummets storlek och hur många som brukar samlas framför matcherna.