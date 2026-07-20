Ukraina får sin egen "Starlink"-liknande satellitkonstellation med hjälp av SpaceX från 2027 – miljardprojekt fortsätter trots grundarens bortgång

Ukrainas Stetman förbereder ett nätverk med 360 satelliter med uppskjutningsstöd från SpaceX

Ny ledning håller Ukrainas ambitiösa satellitprojekt på rätt kurs

Satellitkonstellationen, med en budget på över en miljard euro, ska stärka Ukrainas oberoende inom kommunikation

Det ukrainska företaget Stetman förbereder just nu uppskjutningen av sin egen satellitkonstellation i låg omloppsbana (LEO), där tjänsten väntas tas i drift under 2027.

Företaget förlorade nyligen sin grundare, Dmytro Stetsenko, men projektet fortsätter enligt plan efter att Kateryna Diachenko utsetts till ny VD.

Enligt företaget kommer satelliterna att kretsa på en höjd av cirka 550 kilometer. En testsatellit är för närvarande planerad att skjutas upp i oktober 2026 för att verifiera den bakomliggande tekniken tillsammans med ingenjörer från SpaceX.

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Konstellation byggs tillsammans med danska och amerikanska partners

Den fullskaliga utbyggnaden av satellitkonstellationen väntas inledas under 2027 och beräknas ta omkring tre år att slutföra.

När nätverket är färdigbyggt kommer det att bestå av totalt 360 satelliter som tillverkas av det danska företaget GomSpace inom ramen för det pågående samarbetet mellan bolagen.

Stetman har valt SpaceX för uppskjutningarna och hänvisar till företagets lägre kostnader och högre tillförlitlighet jämfört med konkurrenterna.

"SpaceX är det bästa alternativet eftersom de är billigast och mest tillförlitliga", sade Stetsenko tidigare till reportrar.

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Något formellt avtal om uppskjutningen av de återstående satelliterna, utöver den första testsatelliten, har dock ännu inte tecknats.

Enligt Andrii Kolesnyk, tidigare rådgivare till chefen för Ukrainas statliga rymdmyndighet, skulle Ukraina behöva omkring 150 satelliter för sina egna behov.

Diachenko har redan träffat representanter från GomSpace för att bekräfta att det gemensamma tillverkningssamarbetet kommer att fortsätta enligt plan.

Projekt värt över en miljard euro

Den totala kostnaden för projektet uppges överstiga en miljard euro, även om finansieringen kommer att ske i flera olika etapper, enligt en representant från Stetman.

Budgeten ska täcka satellitkonstellationen, mjukvaruutveckling, uppskjutningstjänster, mäklaravgifter och löner för företagets anställda.

Att tillverka och skjuta upp en enskild satellit beräknas kosta mellan 2 och 3 miljoner dollar.

En SpaceX Falcon 9-raket kan transportera flera dussin satelliter till omloppsbana, och varje uppskjutning kostar vanligtvis mellan 60 och 70 miljoner dollar, beroende på nyttolastens storlek.

Med målet att placera ut 360 satelliter skulle enbart kostnaden per satellit uppgå till mellan cirka 720 miljoner och drygt 1 miljard dollar.

Stetman planerar också att tillsammans med GomSpace bygga en gemensam satellitfabrik i Ukraina, som väntas öppna nästa år om finansieringen kommer på plats enligt tidsplan.

Fabriken kan kräva investeringar på flera hundra miljoner euro, men företaget har ännu inte avslöjat var finansieringen ska komma från.

I dag levererar Stetman kommunikationsutrustning till Ukrainas militär, räddningstjänst, polis, sjukvårdspersonal och statliga myndigheter.

Företaget tillverkar också modifierade kommunikationsterminaler, däribland Starmod-system anpassade för militära förhållanden och UASAT-satellitterminaler som använder befintliga satellitnätverk.

Produkterna är en del av Ukrainas bredare arbete med att stärka sitt oberoende inom kommunikation under det pågående kriget.

Via The Defender

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