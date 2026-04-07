Här är de första bilderna från iPhone 17 Pro Max skickade från Artemis II-uppdraget

Vi börjar få bilder från Artemis II-uppdraget

Några av dem togs med iPhone 17 Pro Max

Uppdraget närmar sig halvvägs

Vi vet att besättningen på Artemis II-uppdraget har tagit med sig iPhones ut i rymden och nu har vi fått se några fantastiska bilder från astronauterna när de är på väg mot månen.

Som delats av NASA har vi spektakulära bilder på Christina Koch och Reid Wiseman som blickar tillbaka mot sin hemplanet medan rymdfarkosten Orion rör sig bort från den.

En snabb kontroll av bilderna i NASAs arkiv (här och här) visar att båda dessa bilder togs med selfiekameran på en iPhone 17 Pro Max. Det är samma modell som fick betyget 4,5 av 5 i TechRadars test.

Astronauterna själva delar också bilder på sociala medier. Här finns ytterligare en bild från Reid Wiseman, den 50-årige astronauten som är uppdragets befälhavare. Bildtexten lyder helt enkelt: ”There are no words.”

Dit och tillbaka igen

This view just hits different 🌍 @Astro_Christina and @astro_reid take a moment to look back at Earth as they continue deep into space toward the Moon.

Det lär komma många fler bilder också, när Orion når månen, cirklar runt den och sedan börjar resan tillbaka mot jorden. Vi vet att rymdfarkosten är utrustad med laserkommunikation som kan hålla en höghastighetsanslutning med jorden.

NASA har också delat en bild på månen tagen av Artemis II-besättningen, där Orientale-bassängen syns på månens yta. Detta är tydligen första gången hela bassängen har setts i sin helhet med mänskliga ögon.

När astronauterna har rundat månen och påbörjar resan tillbaka kommer de att ha varit längre bort från jorden än någon människa tidigare – cirka 406 773 kilometer.

Uppdraget är nu inne på sin fjärde dag och hela resan väntas ta tio dagar. När Orion-farkosten återvänder till jordens omloppsbana väntar ännu en milstolpe: den snabbaste bemannade återinträdet i atmosfären någonsin, med en hastighet på omkring 40 234 kilometer i timmen.