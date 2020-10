Onsdagens SpaceX-uppskjutning ställdes in med 17 minuters marginal till starten till följd av dåligt väder. På lördag görs nästa försök.

SpaceX-uppskjutningen på onsdagen ställdes in till följd av oro kring vädret, och en ny stream där man livesänder starten har schemalagts till lördagen den 30 maj klockan 21:22 svensk tid.

”Vädret kom åt oss” medger NASA-chefen Jim Bridenstine i ett 30-sekundersklipp på Twitter. ”Jag vet att många blev besvikna”.

Bridestine gick vidare med att förklara hur resonemanget bakom det vi fick se såg ut: SpaceX-uppskjutningen ställdes in med bara 17 minuter kvar till starten, och NASA hängde kvar in i det sista. Men vädret brydde sig förstås inte om den saken.

NASA har strikta regler kring vädret vid uppskjutningar och konstaterade att det fanns tre problem, varav ett var risken för att farkosten skulle trigga åska. Hade man haft möjlighet att vänta i ytterligare tio minuter så hade samtliga av de tre problemen mycket väl kunna ha försvunnit, hävdar företrädare för SpaceX och NASA.

Men att vänta tio minuter var aldrig ett alternativ. Den här uppskjutningen var av en typ som går under benämningen ”omedelbart uppskjutningsfönster” vilket innebär att man inte hade kunnat sätta farkosten i omloppsbana på rätt sätt för att komma till den internationella rymdstationen ISS om man hade väntat.

Skyll på Newtons gravitationslagar, om du vill.

Den goda nyheten är att allting tekniskt med farkosten och besättningen var redo för start när luckan till farkosten stängdes på onsdagen. Så bara vädret samarbetar och inte triggar NASA:s riskbedömningar, så kommer det att bli av på lördag istället. Vädret var det enda orosmomentet, hävdar NASA.

Uppskjutningen innebär startskottet för kommersiella mänskliga rymdresor.

Den här försenade uppskjutningen är ändå historisk då den ägt rum på NASA:s anläggning Kennedy Space Center i Cape Canveral i Florida. Det är den första uppskjutningen av sitt slag på amerikansk mark sedan nästan ett decennium tillbaka, närmare bestämt sedan NASA bestämde sig för att pensionera rymdfärjan år 2011. Det är också första gången som en återanvändbar raket kommer att skicka ut NASA-astronauter i rymden. Uppskjutningen innebär startskottet för kommersiella mänskliga rymdresor.

Destionationen är den internationella rymdstationen ISS där astronauterna Doug Hurley och Bob Banken ska vistas i mellan en och fyra månader, skriver våra kollegor på space.com.

Du har kanske fler frågor. Vilken tid startar livesändningen i din del av världen på lördag? Vad hände under förberedelserna egentligen (och kan det hända igen på lördag)? Och vilka är de två NASA-astronauterna?



Vi har besvarat alla de frågorna här nedanför, så du kan sätta dig in i saken under tiden du väntar på den framflyttade uppskjutningen.

Standing down from launch today due to unfavorable weather in the flight path. Our next launch opportunity is Saturday, May 30 at 3:22 p.m. EDT, or 19:22 UTCMay 27, 2020

SpaceX-uppskjutningen sköts upp till följd av vädret

Trots all den noggranna planeringen inför den här SpaceX-uppskjutningen, så kan NASA och SpaceX inte kontrollera vädret (inte än så länge i alla fall). Florida, som normalt sett är soligt, är dock drabbat av snabba morgonstormar med åska (alla som besökt Disney World är plågsamt medvetna om det) och det är precis vad som drabbade besättningen på onsdagen.

Livestreamen innehöll konstant prat om vädret, med experter som höll noggrann koll på situationen med regnet. De väntade till dess att bara var några minuter kvar till uppskjutningen innan de valde att ställa in det hela, med förhoppningen att det kanske ändå skulle gå. Man kom till T-minus 17 minuter innan beslutet togs. På lördag den 30 maj får man en ny chans.

En av de variabler som ingår i beräkningarna är att vädret måste vara bra på alla ställen där farkosten ska passera. Om man till exempel hade behövt avbryta under uppfärden för att återvända, så måste räddningsstyrkor kunna ta sig till kapseln för att hämta hem astronauterna, något som kräver idealiska förhållanden även långt ifrån uppskjutningsrampen i Florida.

(Image credit: NASA)

SpaceX-uppskjutningen flyttas till lördag den 30 maj

Den nya officiella uppskjutningstiden är nu på lördag den 30 maj, klockan 21:22 svensk tid. Vill du uppleva det hela maximalt så bör du börja titta några minuter innan dess, så får du se när raketens motorer startar och molnen av rök omger startrampen.

Utöver att titta på streamen från uppskutningen så kan du även gå utomhus och kolla om du kan få en glimt av SpaceX-raketen på natthimlen runt klockan 21:40. Detta förutsatt att tidsschemat håller.

Lots of people are asking about timings for tonight's spacecraft sightings. For the UK:@Space_Station, 21:20 (look west, right of the moon)@SpaceX launch, 21:33 (watch here: https://t.co/Exgd0lIhx9), then about 21:50, it will be following the same path as the ISS over the UK. pic.twitter.com/ahx6Eph2QvMay 27, 2020

(Image credit: NASA)

Så ser du SpaceX-uppskjutningen på lördag

De officiella SpaceX- och NASA-kontona på Youtube kommer att livestream förberedelserna, vilket möjligen kan ge en viss deja vu-upplevelse om du kollade in hela sändningen i onsdags.

Du behöver inte följa båda Youtubekanalerna för de visar exakt samma sändning.

Sändningen går även att följa via NASA:s appar för bland annat Apple TV.

På onsdagen fick vi bland annat se SpaceX-grundaren Elon Musk hälsa på astronauterna Doug Hurley och Bob Behnken iförda full mundering. Musk utväxlade några få ord innan de båda begav sig mot raketen. Tyvärr så fick vi inte höra vad de sade till varandra.

Musk hälsade därefter USA:s vicepresident Mike Pence välkommen, och kort därefter anslöt även presidenten Donald Trump. Hurley och Behnken kördes till uppskjutningsrampen i två Tesla Model X-bilar (Tesla är Elon Musks andra företag).

The moment @SpaceX founder @elonmusk gives NASA's @AstroBehnken & @Astro_Doug the keys to the Dragon 2. #SpaceLaunchLIVE #SpaceXDragon pic.twitter.com/nHb1uCVR9uMay 27, 2020

NASA fortsatte hålla koll på vädret via sensorer runt uppskjutningsrampen och allting såg till en början ut att vara grönt på kartorna. NASA konstaterade att ”vädret går åt rätt håll”, men när man kommit till T-minus 17 minuter vände vädret och gick åt motsatt håll.

Det här innebar att besättningen inte bara var på plats inne i kapseln, utan att bryggan som förbinder den med rampen även hade avlägsnat och att ånga hade börjat omge raketen. Så nära var det.

Falcon 9 and Crew Dragon will lift off from Launch Complex 39A – the same place Saturn V launched humanity to the Moon and from where the first and final Space Shuttle missions lifted off pic.twitter.com/wOSsbCRqi7May 25, 2020

SpaceX-raket, SpaceX-rymddräkter och NASA-astronauter

På lördag kommer astronauterna Dough Hurley och Bob Behnken att vara tillbaka i Dragonkapseln som sitter högst upp på SpaceX-raketen Falcon 9. Den står i sin tur på en uppskjutningsramp på klassiska Launch Complex 39A på Kennedy Space Center i Cape Canaveral, Florida.

LC-39A byggdes uprsprungligen för Apollofärderna och byggdes senare om för att anpassas till rymdfärjan. Nu är rampen aktuell för att skicka de första astronauterna till rymden i regi av ett privat rymdbolag.

Hurley (som är kapten) och Behnken är båda NASA-astronauter, ingenjörer och tidigare militärer i den amerikanska armén (Hurley är en tidigare marinsoldat med Behnken tillhörde det amerikanska luftvapnet US Air Force).

De två besättningsmännen flyger inte enbart i en SpaceX-byggd raket utan även i rymddräkter från SpaceX som visades upp för första gången redan 2017. De är tillbaka i dräkterna på lördag.