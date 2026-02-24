Så tittar du på Galaxy Unpacked den 25 februari — och vad du kan förvänta dig

Det är nästan dags för årets första stora telefonevent, när nästa Samsung Galaxy Unpacked äger rum den 25 februari, och vi räknar fullt ut med att få se Samsung Galaxy S26-serien där.

Men det är inte allt, för tillsammans med dessa uppföljare till Samsung Galaxy S25 kan företaget mycket väl även presentera andra produkter — samt troligen några mjukvaruuppgraderingar.

Så oavsett om du letar efter en ny telefon eller inte kan det vara värt att titta. Här nedanför hittar du all information om hur och när du kan se lanseringen, samt exakt vad som kan visas upp.

Så tittar du på Samsung Galaxy Unpacked

Samsungs första stora Unpacked 2026 hålls onsdagen den 25 februari klockan 19:00 svensk tid.

Det innebär en rimlig sändningstid för stora delar av världen, men om du inte kan se live kommer du garanterat kunna titta på en inspelad version av sändningen — eller bara gå in på TechRadar för alla nyheter.

Eventet hålls i San Francisco i Kalifornien, men du kan se det online oavsett var i världen du befinner dig.

Du kan gå till Samsungs YouTube-sida, eller helt enkelt spela upp den inbäddade sändningen här nedanför. Där kan du också klicka för att få en notis när sändningen startar.

Galaxy Unpacked February 2026: Official Livestream - YouTube Watch On

Alternativt kan du se eventet direkt på Samsungs hemsida. TechRadar-teamet kommer också självklart att rapportera live från eventet, så vi ger dig alla nyheter, alla tillkännagivanden och våra första intryck. Du kan också gå till TechRadars TikTok-konto för liveuppdateringar när presentationen drar igång.

Vad du kan förvänta dig av Galaxy Unpacked den 25 februari

Huvudnumret blir förstås Samsung Galaxy S26-serien, som väntas inkludera Samsung Galaxy S26, Samsung Galaxy S26 Plus och Samsung Galaxy S26 Ultra – vad vi troligen inte får se är Samsung Galaxy S26 Edge. Av läckor att döma kan Samsung ha lagt ned det projektet, men även om den dyker upp vid något tillfälle lär det inte ske i februari.

När det gäller telefonerna vi faktiskt får se tyder läckor på att de överlag kanske inte blir enorma uppgraderingar jämfört med föregångarna. Förutom nya chipset kan Samsung Galaxy S26 få ett batteri på 4 300 mAh med högre kapacitet men annars vara ganska lik Galaxy S25 – om än med några mindre kameraförändringar.

Samsung Galaxy S26 Plus kan bli en ännu mindre uppgradering, där potentiellt inget av större betydelse ändras från Samsung Galaxy S25 Plus utöver chippet.

Samsung Galaxy S25 Ultra (Image credit: Future / Lance Ulanoff)

Samsung Galaxy S26 Ultra kan däremot få ett något större lyft, med inte bara ett nytt chipset utan också 60 W-laddning med högre effekt samt en funktion kallad Privacy Display, som kan hjälpa dig dölja innehållet på skärmen från nyfikna blickar.

Du kan läsa mer om de väntade uppgraderingarna i vår artikel med specifikationsprognoser för Samsung Galaxy S26.

Utöver Samsung Galaxy S26-serien kan Samsung även presentera Galaxy Buds 4 och Galaxy Buds 4 Pro under Unpacked.

Baserat på läckor verkar de kunna få en design som liknar Apples AirPods och de kan få ett laddningsfodral med inbyggd högtalare — även om nyare läckor antyder att det kanske inte blir så. En högtalare i fodralet skulle kunna hjälpa dig hitta det via ljud, så det vore en användbar uppgradering.

Det är förmodligen allt vad gäller hårdvara — även om överraskningar kan förekomma — men det är också troligt att Samsung visar upp vissa mjukvaruuppgraderingar utöver den nämnda Privacy Display-funktionen. Med företag som fortsätter investera tungt i AI kan vi dessutom räkna med att det ordet nämns ofta.