Ny läcka om Samsungs tri-fold kan ha avslöjat den slutliga designen – och den kan få tre batterier

Ett nyligen publicerat patent visar upp Samsungs tri-fold

Den viks inåt och har tre separata batterier

Telefonen kan lanseras innan slutet av oktober

Vi har väntat hela året på att Samsung officiellt ska avtäcka sin tri-fold-telefon, sedan den först visades upp i en kort teaser redan i januari. Nu verkar lanseringen faktiskt vara nära – och ett nypublicerat patent, inlämnat i Sydkorea, kan ha avslöjat den slutgiltiga designen.

Patentet, som upptäcktes av GalaxyClub (via SamMobile), innehåller flera intressanta detaljer. För det första visar det vad som kan vara den slutliga designen av telefonen, med två gångjärn och tre skärmsektioner.

Som tidigare rykten indikerat viks enheten inåt – till skillnad från Huaweis Mate XT tri-fold – vilket betyder att den behöver en sekundär skärm på utsidan när den är stängd. Ett av gångjärnen är något större eftersom det måste vikas över två av sektionerna.

Dessutom ser vi att enheten har tre batterier: ett i varje vikdel, alla i olika storlek. Vi förväntar oss att detta blir en relativt tunn telefon, något som patentet också bekräftar, och det är glädjande att se att Samsung försöker maximera batteritiden trots den komplicerade konstruktionen.

Ryktena hittills

Den nyligen lanserade Samsung Galaxy Z Fold 7. (Image credit: Philip Berne / Future)

Tyvärr avslöjar patentet inga detaljer om specifikationer eller funktioner, men vi kan se plats för ett ganska standard trippelkamerasystem på baksidan samt en USB-C-port för laddning och dataöverföring – precis som väntat.

Patentet lämnades in för ungefär ett år sedan, men har nu först blivit offentligt. Det stämmer väl överens med tidigare förväntningar kring designen och hur den avancerade vikmekanismen kommer att fungera.

Tidigare läckor har pekat på funktioner som NFC och trådlös laddning, och ett varumärke som Samsung registrerat tyder på att telefonen kommer att heta Galaxy Z Trifold. Vi kan också räkna med flera smarta multitasking-funktioner.

Den stora frågan är nu när vi faktiskt får se den. Samsung har lovat att tri-fold-modellen kommer att lanseras innan årets slut, och en ny läcka antyder att presentationen kan ske redan i slutet av oktober. Det är ännu oklart om enheten kommer att släppas globalt, men vi håller tummarna för det.