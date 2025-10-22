Den senaste iOS 26.1-betan ger äntligen iPhone-användare vad de har väntat på

Den fjärde iOS 26.1-betan är nu ute

Den innehåller ett reglage för att minska genomskinligheten i Liquid Glass-gränssnittet

Den gör det också möjligt att stänga av funktionen som startar kameran med en svepning från låsskärmen

Den fjärde betaversionen av iOS 26.1 har nu släppts, och den innehåller ett par förändringar – bland annat möjligheten att justera genomskinligheten i Liquid Glass.

Med den här uppdateringen finns nu ett reglage där man kan välja mellan “Clear”, som är den version av Liquid Glass som lanserades med iOS 26, och “Tinted”, som gör gränssnittet något mindre genomskinligt. Det syns tydligt i jämförelsebilden nedan, delad av 9to5Mac.

Reglaget hittar man under Inställningar > Skärm och ljusstyrka > Liquid Glass, och hittills verkar funktionen vara populär bland användare. En Reddit-tråd om ändringen innehåller kommentarer som “detta är bra” och “äntligen, en seger för oss med dålig syn.”

(Image credit: Apple / 9to5Mac)

Den senare kommentaren syftar på att vissa användare tyckte att Liquid Glass gjorde text svårt att läsa i sin ursprungliga form. Dessutom har det kommit klagomål om att effekten orsakar ögontrötthet och yrsel – något som kan minska med det nya tonade alternativet.

Många andra har helt enkelt inte gillat hur Liquid Glass ser ut, så möjligheten att tona ner effekten något är välkommen. För dem som älskar den som den är finns ingen anledning att ändra något, så det här blir i praktiken den bästa lösningen för alla.

De nya alternativen “Clear” och “Tinted” kommer att ligga bredvid befintliga tillgänglighetsinställningar som Öka kontrast och Minska genomskinlighet, som sedan lanseringen gjort det möjligt att reducera Liquid Glass-effekten.

Nu slipper du öppna kameran av misstag

iOS 26.1 beta 4 FINALLY adds a setting to disable “swipe to open camera” on the lock screen! pic.twitter.com/kgLHMSClorOctober 20, 2025

Förutom det nya reglaget innehåller den senaste iOS 26.1-betan även ett alternativ för att stänga av låsskärmens funktion “Svep för att öppna kamera”, något som upptäckts av @aaronp613.

Det här är en ganska nischad funktion, men för alla som någon gång råkat öppna kameran av misstag är det ett välkommet tillägg. Man hittar reglaget under Inställningar > Kamera > Svep för att öppna kamera från låsskärm.

Den här betan handlar alltså till stor del om reglage och små justeringar, men tidigare versioner av iOS 26.1-betan har också introducerat fler förändringar – som en ny desin på Apple TV-logon, svårare att sova igenom alarm och nya gestkontroller i Apple Music.

Om du vill testa allt detta kan du ladda ner den senaste betaversionen av iOS 26.1 redan nu. Vi förväntar oss dock att den färdiga versionen av iOS 26.1 släpps mycket snart – och den lär vara mer stabil.