5 dolda funktioner i iOS 26 – inklusive iMessage-omröstningar och snabbare Påminnelser

Det finns mycket nytt i iOS 26, från den stora visuella omarbetningen till en rad nya och förbättrade funktioner, men alla förändringar är inte uppenbara.

Faktum är att vissa saker kanske aldrig blir upptäckta om du inte läser på om Apples senaste systemuppdatering. Det är just dessa små förändringar vi fokuserar på här – fem funktioner som är lite dolda, men mycket bra att känna till.

1. Lägg till Påminnelser från Kontrollcenter

Med iOS 26 har Apple lagt till en ny genväg till Påminnelser som du kan lägga på antingen låsskärmen eller i Kontrollcenter.

Från låsskärmen trycker du länge, trycker sedan på ”anpassa” om du vill lägga till det på din befintliga låsskärm, eller på ”+”-knappen för att skapa en ny. Tryck sedan på cirkeln längst ner till vänster eller höger på skärmen. Sök därefter efter alternativet ”Påminnelser” för att lägga till det där.

När det är klart kan du när som helst trycka på ikonen på låsskärmen för att snabbt lägga till en påminnelse i appen Påminnelser.

Processen är liknande för Kontrollcenter – håll ned på ett tomt område, tryck på ”Lägg till en kontroll” och sök efter ”Påminnelser”. Därefter kan du snabbt lägga till påminnelser direkt från Kontrollcenter.

2. Ändra snooze-tiden för alarm

Det här är en funktion som många nog trodde alltid funnits, men fram till iOS 26 har du inte kunnat ändra snooze-tiden, som alltid varit satt till nio minuter.

Nu kan du i appen Klocka, när du skapar ett nytt alarm eller redigerar ett befintligt, se alternativet ”Snooze-tid” där du kan välja mellan en minut upp till 15 minuter.

3. Skapa omröstningar i Meddelanden-appen

En annan iOS 26-funktion som är relativt känd men ändå lätt att missa är möjligheten att lägga till omröstningar i chattar.

Öppna en konversation i Meddelanden, tryck på ”+”-knappen till vänster om textfältet, välj ”Omröstning” och fyll i de alternativ du vill ha med.

Skriv därefter ett meddelande att skicka tillsammans med omröstningen och tryck på skicka. När det är gjort kan alla i chatten rösta, vilket till exempel är praktiskt om ni ska bestämma vilken restaurang ni ska gå till eller vilken film ni ska se.

4. Använd AirPods som mikrofon för videoinspelning

Med iOS 26 blir dina AirPods också mer kompetenta, då du nu kan använda dem som mikrofon när du spelar in video.

Börja med att sätta i dina AirPods och kontrollera att de är anslutna till din iPhone. Gå sedan till appen Inställningar och tryck på dina AirPods högst upp på skärmen. Välj därefter ”Camera Remote” och välj antingen ”Tryck en gång” eller ”Tryck och håll”.

Detta gör dina AirPods redo att användas som mikrofon vid videoinspelning, och processen behöver bara göras en gång.

Efter det öppnar du Kamera-appen (eller en annan kompatibel app), väljer Video-läget, sveper ner för att öppna Kontrollcenter och trycker på ”Camera Controls”.

Där kan du välja dina AirPods under ”inmatning”. Du kan även ändra mikrofonläge, med alternativen Automatisk, Standard, Röstisolering eller Bredspektrum. Tryck sedan på stammen på dina AirPods för att börja spela in och använda dem som mikrofon.

5. Gör vilket foto som helst till en Spatial-låsskärmsbild

Med iOS 26 kan du också lägga till en 3D-effekt på vilket foto som helst. Detta görs i appen Bilder genom att trycka på knappen ”Spatial Scene” uppe till höger på valfri bild. Men det är kanske ännu mer användbart för låsskärmens bakgrundsbild.

För att aktivera effekten där skapar du en ny låsskärm och trycker på knappen Spatial Scene längst ner i låsskärmsredigeraren. Därefter kan du se bilden från olika vinklar när du rör på skärmen.

Lite märkligt är att knappen Spatial Scene inte dök upp när vi försökte lägga till effekten på redan befintliga låsskärmsbakgrunder. Du kan därför behöva återskapa din nuvarande låsskärm manuellt om du vill lägga till 3D-effekten. Men bortsett från det är det en cool funktion som verkligen ger liv åt låsskärmen.