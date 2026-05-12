Googles nya Create My Widget-verktyg är ”det första steget mot generativ UI” – och som iPhone-användare är jag inte säker på hur iOS 27 ska kunna konkurrera med Android 17

Årets upplaga av The Android Show var en smått svindlande parad av AI-relaterade buzzwords (jag är fortfarande inte helt säker på skillnaden mellan Gemini Intelligence och Personal Intelligence), men av alla Android 17-funktioner som presenterades under Googles inför-I/O-sändning är det framför allt Create My Widget som gör mig riktigt exalterad.

Anpassningsbara widgets har funnits på Android sedan 2009 – åtminstone i den moderna, interaktiva och storleksjusterbara formen – men i Android 17 tar Google nu ”det första steget mot generativ UI” genom att integrera Geminis AI-funktioner direkt i skapandet av widgets.

Create My Widget låter användare skapa egna widgets bara genom att beskriva vilken typ av widget de vill ha med naturligt språk. Ja, på riktigt.

Google visade exempel på prompts som ”nedräkning till mitt första maraton” och ”föreslå tre proteinrika meal prep-recept varje vecka”, där Create My Widget sedan skapade genuint användbara widgets som resultat.

Visst erbjuder appar som KWGT och Widgetopia redan idag massor av möjligheter till widget-anpassning på Android, men dessa bygger fortfarande på fördefinierade datakällor som väder, batterinivå eller aktiemarknaden – om man inte vill ge sig in i att programmera egna widgets från grunden.

Create My Widget hämtar däremot data från kalendern, inkorgen och meddelandeapparna (privat och säkert enligt Google) för att skapa widgets som faktiskt är personliga för just användaren.

Och som iPhone-användare ser jag helt ärligt inte hur iOS ska kunna konkurrera med den här nivån av förstapartspersonalisering.

Under WWDC 2025 lyckades Apple vifta bort kritiken mot företagets långsamma AI-utveckling genom att imponera på iPhone-användare med en visuell redesign av iOS – men det är ett trick man bara kan använda en gång.

På WWDC 2026 i juni måste Apple till slut leverera på löftet om Siri 2.0 och introducera verkligt användbara agentbaserade AI-funktioner, annars riskerar iOS 27 att kännas fullständigt medeltida jämfört med Android 17.

Och Create My Widget är långt ifrån det enda användbara AI-verktyget som är på väg till Android 17.

Vi har samlat de bästa Android 17-funktionerna från The Android Show i en separat artikel, men Googles nya Gemini Intelligence-plattform inkluderar bland annat automatisering av flerstegsuppgifter – vilket, om det fungerar som utlovat, skulle kunna kännas som att ha en personlig assistent i fickan – samt Gemini-integration i Chrome, förbättrad Autofill och det nya Rambler-verktyget för smartare tal-till-text.

Gemini Intelligence kan utföra logistiska uppgifter åt dig. (Image credit: Google)

Det är också värt att notera att Google presenterat alla dessa funktioner redan före själva Google I/O, som drar igång den 19 maj.

När WWDC 2026 väl går av stapeln den 8 juni kan Apples konkurrens se ännu mer skrämmande ut än den redan gör idag, även om det förstås är värt att komma ihåg att Google numera på vissa sätt också är Apples AI-partner, även om detaljerna kring det samarbetet fortfarande är oklara.

Google säger att Gemini Intelligence-funktionerna, inklusive Create My Widget, kommer börja ”rullas ut i omgångar med start på de senaste Samsung Galaxy- och Google Pixel-telefonerna i sommar” och senare under året även bli tillgängliga på Android-klockor, i bilar, smartglasögon och laptops.

För allt annat som presenterades under Googles Android Show-event kan du också läsa våra djupdykningar om de nya Googlebook-laptopsen och den omdesignade versionen av Android Auto.