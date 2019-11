Sea of Thieves får ett nytt PvP-läge som heter The Arena och som förväntas lanseras i början av 2019.

Sea of Thieves nya tävlingsinriktade läge presenterades under Microsofts X02018-evenemang och gör det möjligt för spelare att tävla mot rivaliserande besättningar med mål att samla in mest skatter.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Du kan kolla in trailern för PvP-läget nedan:

Rares verkställande producent Joe Neate beskrev det nya spelläget som "alla de bästa bitarna av Sea of Thieves samlade i en kortare spelsession".

Det nya läget kommer att introducera ett nytt krogområde, i samma stil som Sea Dogs. The Arena kommer "i början av 2019" och kommer att vara en gratis uppdatering för alla Sea of Thieves-spelare, men Pioneers kommer att få möjligheten att spela före alla andra.