Nvidia säljer nu många fler RTX 3080-kort

Nvidia verkar sälja en hel del RTX 3080-grafikkort (opens in new tab) just nu och andra RTX 3000-modeller för den delen, åtminstone om den senaste Steam-undersökningen är något att gå efter.

Resultaten kommer från hårdvaruundersökningen (opens in new tab) i maj 2022 av spelare som använder Steam-plattformen, som visar att RTX 3080 (opens in new tab) är den snabbast klättrande kortet i diagrammet, då det låg på 1,27% av datorerna i april och på 1,51% nu i maj – en ökning på 0,24%.

Andra stora klättrare inkluderar RTX 3070 som kommer in på andra plats, som har ökat 0,19% för att ligga på en total andel på 2,13% nu, medan RTX 3060 är på fjärde plats, med en ökning på 0,18% för att nå totalt 2,36%.

Kom ihåg att detta endast är en mätning av de största ökningarna och RTX 3080, 3070 och 3060 är inte så nära toppen av den övergripande GPU-rankingen. Toppplatsen innehas av GTX 1060 (på 7,17%), medan 3060 och 3070 är på tionde respektive elfte plats, och 3080 har flyttat upp till femtonde plats (den närmar sig faktiskt RTX 3060 Ti på fjortonde plats, som också ökade med 0,15 % denna månad).

Bra tillväxt – men kanske inte så länge till?

Det är intressant att se RTX 3000-grafikkort göra några solida ökningar över hela serien, speciellt RTX 3080, som naturligtvis inte är en billig GPU på något sätt. Men som sagt, priserna sjunker – eftersom tillgängligheten för RTX 3080 och andra Ampere-grafikkort blir bättre – så med tanke på det är det inte förvånande att se att grafikkortet klarar sig bättre i Steam-rankingen.

Även om en ökning på 0,24 % för månaden kanske inte låter särskilt imponerande, är det den största ökningen från undersökningen och en markant ökning jämfört med den långsamma tillväxt som RTX 3080 har sett sedan början av detta år. I januari användes det här grafikkortet i 1,11% av de undersökta Steam-datorerna och det hade bara stigit till 1,27% i april – vilket betyder att ökningen för maj är mycket större än ökningen under alla föregående månader av 2022.

Vi bör naturligtvis inte ryckas med allt för mycket över någon statistikkälla, eftersom detta inte nödvändigtvis är representativt för hela PC-marknaden – men Valves siffror stämmer överens med vad vi förväntar oss att hända med tanke på ökningen av GPU-lager på senare tid och priser som äntligen börjat sjunka.

Det kan dock finnas ett hinder på banan för utvecklingen framåt för RTX 3000-grafikkort, något som Nvidia nyligen observerade (opens in new tab). Även om lagernivåerna av GeForce GPU förväntas förbli stabila inom en snar framtid, går det rykten om att Nvidia är på väg att avslöja sina nästa generations RTX 4000-kort. När de visas upp kommer det troligen att innebära att många spelare kommer att avvakta med eventuella köp tills dessa inkommande Lovelace (opens in new tab)-kort börjar säljas. Vi har dessutom fått höra att RTX 4080 potentiellt kan dyka upp i butikshyllorna redan i september (opens in new tab).

