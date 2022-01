iPhone SE Plus: Släppdatum, pris, rykten, nyheter och allt vi vill se

De första ryktena kring iPhone SE Plus dök upp redan början av 2020, precis innan iPhone SE lanserades, men de har saktat ned kraftigt sedan dess - nu är det mycket mer troligt att den kommer att dyka upp tillsammans med iPhone SE 3 istället för att få en egen lansering.

iPhone SE Plus är, som namnet antyder, en förväntad större version av den ganska lilla iPhone SE. Den skulle förmodligen ha liknande specifikationer, fast en lite större skärm.

Mobiler har blivit mycket större sedan den ursprungliga iPhone SE lanserades. Även om 2020-modellen är större än originalet med en 5,5-tumsskärm, har dagens mobiler skärmar som kommer allt närmare 7 tum.

Så kan iPhone SE Plus fortfarande vara på väg? Tja, man ska aldrig säga aldrig, även om det ser allt mer osannolikt ut.

Vi har inte hört särskilt mycket om den här eventuella större modellen av mobilen i mellanklassen – som exempelvis varför den släpps senare än sitt mindre syskon. Men i den här artikeln kommer vi att samla allt vi får höra om mobilen, tillsammans med ett avsnitt om vad vi önskar att se.

Senaste nytt Den senaste läckan tyder på att iPhone SE Plus släpps 2022, med 5G och en 4,7-tums LCD-skärm.

Snabba fakta

Vad är det? En större version av iPhone SE (2020)

En större version av iPhone SE (2020) När släpps den? Möjligen någon gång under 2022

Möjligen någon gång under 2022 Vad kommer den att kosta? Mer än 4500 kronor

IPhone SE Plus - pris och släppdatum

Vi vet inte när iPhone SE Plus kommer att släppas, även om rykten har antytt att iPhone SE Plus åtminstone är på gång. Den kända analytikern Ming-Chi Kuo sade att vi kanske inte får se någon iPhone SE Plus förrän under andra halvan av 2021, men det börjar verka osannolikt.

Den produktiva Apple-läckan Jon Prosser föreslog också att iPhone SE Plus skulle kunna komma ut 2021, även om båda källor talar ganska vagt om det och i fallet med Prosser var det bara en extra liten notering som lades till vid sidan av nyheterna om iPhone 13 mini. En lansering under 2022 verkar däremot mer troligt och den senaste läckan pekar faktiskt på en lansering 2022.

Vi har inte heller fått höra något officiellt om vad iPhone SE Plus kommer att kosta. Det låter rimligt att SE Plus skulle kunna hamna någonstans mellan SE 2020 och det senaste officiella priset på iPhone 8 innan den slutade säljas, som låg på cirka 5000 kronor.

iPhone SE Plus - rykten och läckor

De enda läckorna kring specifikationer för iPhone SE Plus som har dykt upp hittills tyder på att den kan få en 4,7-tums LCD-skärm och 5G. Även om vi skulle ta det med en nypa salt, eftersom Apple tidigare har använt "Plus"-namnet för att beteckna en större skärm.

Utöver det kan vi göra några bra gissningar baserat på lanseringen av dess tidigare släppta syskon. iPhone SE 2020 ärvde sin hårdvara (bortsett från chipset och RAM) från iPhone 8, inklusive dess 4,7-tums LCD-skärm med SD-upplösning (1334x750).

Om vi utgår från det kommer iPhone SE Plus sannolikt att ha liknande specifikationer som iPhone 8 Plus – med en 5,5-tums FHD-skärm (1920x1080p) som, även om den fortfarande är LCD, är skarpare än sitt mindre syskon. På samma sätt kommer den förmodligen också att ärva dubbelkameran från iPhone 8 Plus: en vidvinkelskamera på 12 MP och en telefotokamera på 12 MP med en 2x optisk zoom. Den kan hantera 4K-videor vid 60 fps eller 1080p HD vid 30 fps via 7 MP-kameran på framsidan.

Med det sagt är iPhone 8 Plus mycket äldre nu än den var när iPhone SE (2020) kom ut, så vi kan mycket väl få se fler uppgraderingar än så.

iPhone SE Plus - vad vi vill se

iPhone 11 Pro Max (Image credit: Future)

1. Flera kameror på baksidan

Den stora skillnaden mellan iPhone 8 och 8 Plus var den extra kameran på baksidan på den sistnämnda, som producerade stereoskopiska bilder som kunde kombineras för att skapa en djupeffekt – vilket möjliggjorde de första porträttlägesbilderna. Medan iPhone SE 2020 kan få till djupet med hjälp av mjukvarualgoritmer, resulterar den digitala processen i fler visuella brister jämfört med att använda två (eller fler) objektiv för att uppnå det.

iPhone 11 (Image credit: Future)

2. Bättre objektiv och sensorer

Varför nöja sig med en dubbelkamera på baksidan? Varför inte ge oss de bättre objektiven och sensorerna från iPhone 11-serien, så vi kan ta bättre nattbilder också? Även om iPhone SE 2020 har det starka A13 Bionic-chipsetet, hindrar dess äldre kamerateknologi den från att ta samma fantastiska nattlägesbilder som de senaste flaggskeppen kan göra.

iPhone SE 2020 (Image credit: Future)

3. Mindre ramar

Apple verkar ha hållit nere kostnaderna för iPhone SE 2020 genom att återvinna hårdvaran, skärmen och skalet från iPhone 8, men detta innebär även att samma tjocka ram från de äldre modellerna är kvar – som är väldigt stor enligt dagens standard. Med tanke på att de flesta mobiler som släpps idag har väldigt höga skärm-till-kropp-förhållanden genom att sträcka ut skärmen nästan helt över framsidan av mobilen, är det ganska synd att iPhone SE 2020 fortfarande har kvar den föråldrade designen.

iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar)

4. Större batteri

Batteriet på 2691 mAh som användes i iPhone 8 Plus var förvisso större än det på 1821 mAh som användes i iPhone 8, men vi vill ändå se ett större batteri inkluderas i den kommande iPhone SE 2020 Plus. Med tanke på hur många kompromisser iPhone SE 2020-serien har gjort för att sänka kostnaderna, skulle vi gärna se några praktiska fördelar – som mer batteri för pengarna. Vi hade dock varit nöjda med en snabbare 18W-laddare med i förpackningen.

iPhone 6S (Image credit: Apple)

5. 3,5 mm-uttag

Okej, det här är verkligen ett önsketänkande, men vi skulle älska att få tillbaka vårt 3,5 mm-uttag. En av de jobbigaste sakerna att vänja sig utan från iPhone 6S var hörlursuttaget. Med tanke på att iPhone 7 och iPhone 8 behåller samma fysiska dimensioner, hade det varit underbart att få se den här funktionen som finns på många andra mobiler i mellanklassen.