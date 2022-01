iPhone SE Plus udgivelsesdato, pris, rygter og hvad vi ønsker at se

Der kom rygter om en iPhone SE Plus i begyndelsen af 2020, lige før iPhone SE blev lanceret, men de er blevet massivt bremset siden da - nu er det meget mere sandsynligt, at den dukker op sammen med iPhone SE 3 end alene.

iPhone SE Plus er, som navnet antyder, en forventet større udgave af den ret lille iPhone SE. Den vil formentlig have lignende specifikationer, men en skærm, der er lidt større.

Telefoner er blevet meget større, siden den originale iPhone SE blev lanceret. Selvom 2020 modellen er større end originalen med en 5,5-tommer skærm, har nutidens håndsæt skærme, der kommer stadig tættere på 7 tommer.

Vi har ikke hørt meget om denne større model - heller ikke hvorfor den udgives senere end dens mindre søskende. Men vi har samlet, hvad vi har hørt nedenfor, sammen med alt, hvad vi gerne vil se i telefonen.

Latest news Den seneste lækage peger på, at iPhone SE Plus lander i 2022 med 5G og en 4,7-tommer LCD-skærm.

Direkte til sagen

Hvad er det? En større version af iPhone SE (2020)

En større version af iPhone SE (2020) Hvornår udkommer den? Muligvis på et tidspunkt i 2022

Muligvis på et tidspunkt i 2022 Hvad vil den koster? Mere end 3049.-

IPhone SE Plus pris og udgivelsesdato

Vi ved ikke, hvornår iPhone SE Plus udkommer, selvom rygter har antydet, at iPhone SE Plus i det mindste er på vej. Den velkendte analytiker Ming-Chi Kuo anslog, at vi ville se iPhone SE Plus i anden halvdel af 2021.

Apple-lækker Jon Prosser foreslog også, at iPhone SE Plus kunne udkomme i 2021. Men nu virker 2022 sandsynligt. Faktisk peger det seneste rygte på en lancering i år.

På samme måde har vi ikke hørt noget officielt ord om, hvor meget iPhone SE Plus vil koste. I betragtning af at SE 2020 har et startpris på 3049.-, hvilket er lavere end den seneste officielle pris på iPhone 8, før den udgik, ville det ikke være for langt ude at gætte på, at SE Plus vil være billigere end iPhone 8 Plus sidste officielle pris.

iPhone SE Plus rygter og lækager

De eneste rigtige læk om specifikationer til iPhone SE Plus indtil videre tyder på, at den kunne have en 4,7-tommer LCD-skærm og 5G. Selvom vi ville tage det med et gran salt, da Apple tidligere har brugt 'Plus' til at betegne en større skærm.

Ud over det er der ting, vi kan gætte os til fra frigivelsen af dens muligvis mindre søskende. iPhone SE 2020 arvede sin hardware (bortset fra chipset og RAM) fra iPhone 8, inklusive dens 4,7-tommer LCD-skærm med SD (1334x750) opløsning.

Ud fra det vil iPhone SE Plus sandsynligvis have lignende specifikationer som iPhone 8 Plus - en 5,5-tommer FHD (1920x1080p) skærm, der, selvom den stadig er LCD, er skarpere end dens mindre søskende. Ligeledes vil den formentlig også arve de dobbelte bagkameraer vi så i iPhone 8: en 12 MP bred og 12 MP telefoto med 2x optisk zoom. Den kan håndtere 4K-video ved 60 fps eller 1080p HD ved 30 fps gennem det 7MP frontvendte kamera.

Når det er sagt, er iPhone 8 Plus meget ældre nu, end den var, da iPhone SE (2020) kom ud, så vi kan meget vel se flere opgraderinger.

iPhone SE Plus: hvad vi gerne vil se

iPhone 11 Pro Max (Image credit: Future)

1. Flere bagkameraer

Den store differentiator mellem iPhone 8 og 8 Plus var det ekstra bagkamera på bagsiden af sidstnævnte, som producerede stereoskopiske billeder, der kunne kombineres for at skabe en dybdeeffekt – og dermed muliggjorde de første portrætbilleder. Mens iPhone SE 2020 kan trække dybden ud ved hjælp af softwarealgoritmer, producerer det digitalt flere visuelle fejl end at bruge to (eller flere) linser for at opnå det.

iPhone 11 (Image credit: Future)

2. Bedre linser og sensorer

Og hey, stop ikke ved iPhone 8s to bagerste kameraer – hvorfor ikke give os de bedre linser og sensorer på iPhone 11-linjen til at tage bedre natbilleder? Mens iPhone SE 2020 har det førende A13 Bionic chipset, forhindrer dens ældre kamerateknologi den i at håndtere de samme fantastiske Night Mode billeder som nye flagsskibstelefoner kan.

iPhone SE 2020 (Image credit: Future)

3. Mindre bezel

Ja, ja, Apple ser ud til at have holdt omkostningerne nede på iPhone SE 2020 ved at genbruge hardware, skærm og udseendet fra iPhone 8, men dette har resulteret i at beholde den samme tykke top og kant som de ældre modeller – hvilket er omfattende efter nutidens standarder. I betragtning af at de fleste telefoner, der udgives i dag, har meget høje skærm-til-krop-forhold ved at strække displayet næsten helt rundt på forsiden af håndsættet, er det ret barskt at se, at iPhone SE 2020 ikke lever op til tiden.

iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar)

4. Større batteri

iPhone 8 Plus 2.691 mAh batteri var bestemt større end iPhone 8´s 1.821 mAh kapacitet, men vi forventer stadig ikke mere end den tre år gamle model i den nye iPhone SE 2020 Plus. I betragtning af hvor mange kompromiser iPhone SE 2020-linjen har gjort for at skære omkostningerne ned (dvs. at arve stort set det samme iPhone 8-design), ville vi elske at se nogle praktiske fordele - som mere batteri for pengene. Vi nøjes dog med en hurtigere 18W oplader i kassen.

iPhone 6S (Image credit: Apple)

5. 3.5mm stik

Okay, det her er en drøm, men vi ville elske at få vores 3,5 mm stik tilbage. En af de sværeste ting at miste fra iPhone 6S var hovedtelefonporten, især da iPhone 7 og iPhone 8 holdt de samme fysiske dimensioner, så det ville være en fantastisk gestus at få denne funktion – som er til stede på mange andre mellemklasse telefoner.