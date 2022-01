iPhone SE 3 udgivelsesdato, pris, rygter og nyheder

Vi vil sandsynligvis se en iPhone SE 3 udkomme på et tidspunkt, da det er en telefon, som Apple ser ud til at fortsætte med, og rapporter tyder på, at den kunne ankomme allerede tidligt i 2022.

Når den kommer ud, vil iPhone SE 3 nok ikke blive kaldt for det, og den vil sandsynligvis følge iPhone SE (2020)'s navnekonvention med udgivelsesåret i titlen, så måske kommer vi til at se en iPhone SE (2022).

iPhone SE (2020) var en af de mest spændende iPhones i 2020, der leverede fremragende Apple hardware og software i en kompakt størrelse og til en relativt lav pris. Så hvordan kan Apple toppe det?

Nemt – tilføj nogle af funktionerne fra flagskibstelefonerne til den næste iPhone SE i mellemklasse. iPhone 13-serien blev lanceret med et par nye funktioner og teknologi, og selvom iPhone SE 3 ikke blev annonceret sammen med den næste række af flagskibs-iPhones, kan de måske mest spændende frynsegoder i disse enheder også sive ned til iPhone SE-linjen i mellemklasse.

iPhone SE 3 er, som navnet antyder, den tredje generations model i sin linje, efter den førnævnte 2020 enhed og den originale 2016 model. Den aldersforskel kunne tyde på, at vi kommer til at vente i årevis på en iPhone SE 3, men 2020 versionen blev modtaget så godt, at vi ikke forestiller os, at vi kommer til at vente så længe, især fordi rygter peger på en lancering i 2022.

Latest news Et nyt leak peger på en udgivelsesdato mellem marts og maj for iPhone SE 3, mens et andet rygte antyder, at iPhone SE 3 vil blive lanceret i marts eller april, hvilket stemmer overens med det, vi har hørt andre steder.

iPhone SE 3: direkte til sagen

Hvad er det? Den næste overkommelige iPhone

Den næste overkommelige iPhone Hvornår udkommer den? Rygter peger på marts eller april

Rygter peger på marts eller april Hvad vil den koste? Muligvis omkring 3049.-

iPhone SE 3 udgivelsesdato og pris

Vi troede, at iPhone SE 3 ville lande ved Apples Spring Loaded event i april 2021 - det ville trods alt være et år efter, at iPhone SE (2020) blev lanceret, men den var udeblivende. Den dukkede heller ikke op ved lanceringen af iPhone 13 i september.

Vi er dog ikke så overraskede, da vi tidligere havde set et par lækager og rygter, der tyder på, at der ikke ville være en iPhone SE 3 i 2021, måske for at give iPhone 13 mini noget mere tid i rampelyset.

Men der kan sagtens komme en i 2022, for det forlyder også, at der ikke kommer en iPhone 14 mini - hvilket betyder, at Apple måske vil regne med SE-linjen til dem, der er fans af mindre telefoner.

På dette tidspunkt peger flere rygter på en 2022 udgivelse. Kilder antyder, at telefonen vil lande i første halvdel af året, og én bliver så specifik som at sige, at den vil lande inden udgangen af marts. En anden har for nylig sagt, at den vil lande i marts eller april, mens endnu en anden peger på 'foråret' (hvilket betyder marts-maj).

Prøveproduktionen er tilsyneladende også ved at starte (fra december 2021), hvilket yderligere tyder på, at den kommer snart.

Når det er sagt, har vi andre steder hørt, at iPhone SE 3 muligvis er blevet forsinket til 2024, så der kan være lang ventetid.

Og der er også iPhone SE Plus at overveje. Det var rygter om, at den ville lande engang efter iPhone SE (2020), og selvom vi ikke har hørt meget om den på det seneste, hævdede Ming-Chi Kuo (en analytiker med en god track record, når det kommer til Apple) tilbage i april 2020, at iPhone SE Plus muligvis ikke lander før 2022.

Så den ankommer måske i stedet for iPhone SE 3 – eller måske får vi en iPhone SE 3 og en iPhone SE 3 Plus. Det er svært at sige på nuværende tidspunkt.

Hvad angår prisen, er der ingen nyheder der, men iPhone SE (2020) starter ved 3049.- så iPhone SE 3 vil sandsynligvis have en lignende pris - hvis ikke måske lidt højere.

iPhone SE 3 kan have en lignende pris som sin forgænger (ovenfor) (Image credit: Future)

iPhone SE 3 nyheder og rygter

Den hidtil største iPhone SE 3-lækage har afsløret en række af mulige specifikationer.

Tilsyneladende vil telefonen have et A15 Bionic chipset (det samme som i iPhone 13-serien) og understøtte 5G, men kan ellers ligne sin forgænger med det samme design og 4,7-tommer LCD-skærm, mens en anden siger, at den vil også have 3 GB RAM ligesom sin forgænger.

Vi har også tidligere hørt, at den muligvis har en 4,7-tommer LCD-skærm og 5G-understøttelse, så disse aspekter ser sandsynlige ud. For nylig har en tredje kilde vejet ind for at sige, at A15-chippen og 5G vil blive tilføjet, men designet og skærmstørrelsen ændres ikke med den næste opdatering.

Når det er sagt, hævder en anden kilde, at den faktisk vil have en 5,7-6,1-tommer LCD-skærm, mens vi andre steder har hørt, at selvom den måske har et 12 MP-kamera, kan den i det mindste have en ny sensor.

Andre steder har vi hørt, at Apple kunne bringe Face ID til en fremtidig iPhone SE-model. Det ville sandsynligvis betyde en væsentlig ændring af designet, uden en startknap og et hak i stedet for. Men i betragtning af at lækagen ovenfor antyder et lignende design til iPhone SE 3, kan denne ændring være længere ude (hvis det overhovedet sker).

Faktisk sagde en kilde, at der var tale om et iPhone 11-lignende design, men trak sig så tilbage og sagde, at Apple havde besluttet at holde fast i det iPhone 8-lignende look. Kilden sagde også, at virksomheden planlægger at bruge iPhone 11-lignende udseende på iPhone SE (2024).

Hvad vi gerne vil se

Så god som iPhone SE (2020) er, er der altid plads til forbedringer, så her er, hvad vi ønsker fra iPhone SE 3.

1. Et moderne design

iPhone SE (2020) har et ret gammeldags design, og bestemt et ældre design end resten af den nuværende iPhone-serie. Så vi vil gerne se en opdateret iPhone SE 3.

Med det mener vi at slippe af med hjemmeknappen og de store rammer over og under skærmen, for et mere moderne look. Med dette vil Apple også kunne øge skærmstørrelsen uden at øge den samlede størrelse af telefonen - eller alternativt holde skærmen i samme størrelse og krympe telefonen endnu mindre.

2. En OLED-skærm med højere opløsning

SE (2020)'s skærm imponerer ikke særlig meget (Image credit: Future)

iPhone SE (2020) har en IPS LCD-skærm med en opløsning på 750 x 1334, hvoraf ingen af dem er helt banebrydende.

Nu er der selvfølgelig grænser for, hvad der kan lade sig gøre med en mellemklassetelefon, men når man tænker på, at OnePlus Nord og Google Pixel 4a til samme pris både klarer en højere opløsning og OLED-teknologi (som typisk leverer bedre kontrast og andre forbedringer versus LCD), er det svært at se, hvordan Apple kan retfærdiggøre at udelade disse ting fra den næste iPhone SE-model.

3. Bedre batterilevetid

iPhone SE (2020) har en lille 1.821 mAh, hvilket kan virke rimeligt i betragtning af telefonens kompakte størrelse, men vi fandt ud af, at det ikke gik langt og holdt omkring en dag.

Det er ikke forfærdeligt, men det er bestemt ikke imponerende, så vi vil gerne have meget mere ud af batteriet i iPhone SE 3, uanset om det er opnået ved at øge størrelsen eller gøre tingene mere effektive.

4. Hold den lille og overkommelig

iPhone SE (2020) skiller sig ud gennem både sin lille størrelse og dens relativt overkommelige pris, og vi ønsker, at begge disse ting skal forblive for iPhone SE 3.

Der er ikke mange kompakte telefoner længere - bestemt ikke dem med gode specifikationer, og iPhones er heller ikke kendt for at være overkommelige, så de to ting giver en god kombination.

5. Flere kameraer

iPhone SE (2020) har kun ét bagkamera, hvilket egentlig ikke er nok (Image credit: TechRadar)

iPhone SE (2020) har kun et kamera på bagsiden og et på forsiden, og selvom de fungerer rimeligt godt, giver de dig ikke den alsidighed, du kan få med flere objektiver.

Med selv iPhone 13 der kun har to linser forventer vi selvfølgelig ikke meget mere af iPhone SE 3, men når man tænker på, at rivaler som OnePlus Nord og Moto G 5G Plus har fire kameraer på bagsiden og to på forsiden, skulle man tro, at et ekstra objektiv eller to ikke ville være for meget at forlange.

6. 5G

Apple har nu omfavnet 5G i sit flagskibssortiment, og vi håber virkelig, at virksomheden lader teknologien filtrere ned til iPhone SE 3, da den allerede er tilgængelig på nogle af SE (2020)'s vigtigste rivaler, især den førnævnte OnePlus Nord og Moto G 5G Plus, blandt andre.

En anden funktion, der tilbydes af en række rivaler nu, er en høj opdateringshastighed. iPhone SE (2020) har en opdateringshastighed på 60 Hz, som indtil relativt for nylig var, hvad alle andre håndsæt end gaming-telefoner tilbød, men nu har talrige almindelige telefoner opdateringshastigheder på 90 Hz eller 120 Hz.

Det er en funktion, som iPhone 13 Pro og iPhone 13 Pro Max tilbyder, men vi er ikke optimistiske omkring at Apple vil bringe den til iPhone SE 3, da den indtil videre kun er på Pro-modeller, så Apple vil sandsynligvis beholde teknologien som en premium-funktion i et stykke tid.

Men det ville være fantastisk, hvis virksomheden begyndte at inkludere dette som en standardfunktion - Apple kunne stadig differentiere sig ved at give sine flagskibe en 120Hz (eller højere) hastighed, og iPhone SE 3 en opdateringshastighed på 90Hz.