iPhone SE Plus: lanseringsdato, pris, lekkasjer og hva vi ønsker oss

De første ryktene omkring iPhone SE Plus begynte å svirre tidlig i 2020 – like før lanseringen av iPhone SE – men ryktene har i stor grad avtatt siden da. Nå er det langt mer trolig at en slik telefon vil kunne dukke opp i tospann med iPhone SE 3 enn på egen hånd.

Som navnet antyder, er iPhone SE Plus en ventet støtte modell enn den ganske lille iPhone SE. Den kan antagelig få se samme spesifikasjonene, men en noe større skjerm.

Mobiltelefoner er generelt blitt mer omfangsrike siden iPhone SE ble lansert. Selv om 2020-modellen er større enn originalen, med sin skjerm på 4,7 tommer, legger de fleste moderne mobiler seg opp mot 7 tommer.

Vil vi likevel få se en iPhone SE Plus på markedet? Aldri si aldri – men det virker ikke så veldig sannsynlig.

Det er ikke mye vi har hørt om denne større versjonen av mobiltelefonen i mellomsjiktet. Og ettersom den ikke dukket opp samtidig med 2020-modellen, vil den da komme som en selvstendig lansering? Eller sammen med den neste SE-modellen.

Nedenfor har vi samlet det vi har hørt så langt, samt satt opp en ønskeliste over hva vi gjerne ser i denne modellen.

Siste nytt De seneste lekkasjene peker mot at en iPhone SE Plus kan komme på markedet i 2022, med 5G og en skjerm på 4,7".

Rett på sak

Hva er dette? En større versjon av iPhone SE (2020/2022)

En større versjon av iPhone SE (2020/2022) Når kommer den på markedet? Trolig i løpet av 2022

Trolig i løpet av 2022 Hva vil den koste? Over 4000 kroner

iPhone SE Plus – pris og lanseringsdato

Vi vet ikke når iPhone SE Plus vil komme på markedet, men rykter vil ha det til at iPhone SE Plus i hvert fall er på trappene. Den velrennomerte analytikeren Ming-Chi Kuo anslo at vi trolig ikke ville få se iPhone SE Plus før i andre halvdel av 2021 – og i ettertid vet vi jo at den også kommer enda senere enn dette.

Den profilerte Apple-lekkeren Jon Prosser hevdet også at iPhone SE Plus kunne komme i 2021, men ettersom året kom og gikk uten at vi så snurten av denne telefonen, peker mye mot en lansering i 2022.

Vi har ikke hørt noe fra offisielt hold om hva en iPhone SE Plus vil koste, men ved lanseringen fikk iPhone SE (2020) en veiledende pris fra rundt 4000 kroner. iPhone SE Plus vil trolig koste en del mer enn standardmodellen av SE, uansett om vi sammenligner med SE 2020 eller den eventuelle iPhone SE 3.

iPhone SE Plus – rykter og lekkasjer

De eneste lekkede spesifikasjonene om iPhone SE Plus så langt antyder at den kan få en LCD-skjerm på 4,7" samt støtte for 5G. Selv om vi må ta dette med en klype salt, ettersom Apple vanligvis benytter «Plus»-betegnelsen for å angi en større skjerm.

Det er likevel enkelte ting vi kan slutte oss til ved lansering av en angivelig mindre slektning. iPhone SE 2020 arvet maskinvaren sin (bortsett fra prosessorbrikke og RAM) fra iPhone 8, inkludert en 4,7-tommers LCD-skjerm i SD-oppløsning (1334 x 750).

Det har vært antatt at iPhone SE Plus dermed ville arve spesifikasjoner fra iPhone 8 Plus, med en 5,5-tommers FHD-skjerm av LCD-typen (1920 x 1080), og den vil i så fall bli noe hvassere enn sin slektning fra 2020. Det har også vært antatt at den ville arve flere elementer fra iPhone 8 Plus, som to kameraer på 12 MP. Disse spesifikasjonene begynner imidlertid å bli gamle.

Hvis iPhone SE Plus skulle komme parallelt med iPhone SE 3, vil det nok være aktuelt med litt mer moderne spesifikasjoner.

iPhone SE Plus: det vi ønsker å se

iPhone 11 Pro Max (Image credit: Future)

1. Flere kameraer på baksiden

Den store forskjellen på iPhone 8 og iPhone 8 Plus var det ekstra kameraet sistnevnte ble utstyrt med på baksiden. Dermed kunne kameraene samarbeide stereoskopisk, slik at man fikk en helt annen dybdeeffekt. iPhone SE 2020 kan riktig nok etterligne dybdeeffektene gjennom algoritmer, men ved at dette gjøres digitalt, oppstår det flere feil enn når du benytter to eller flere objektiver for å skape dybden.

iPhone 11 (Image credit: Future)

2. Bedre objektiver og sensorer

Men det er vel ikke nok å bare hente de to kameraene fra iPhone 8. Hvorfor ikke arve objektiver og sensorer fra iPhone 11-serien, slik at man også får tatt bedre bilder i mørket. Selv om iPhone SE 2020 har den ypperlig A13 Bionic-brikken, holder den foreldede kamerateknologien det tilbake fra å skape de samme bildene som man får med nattmodusen til de nyere modellene.

iPhone SE 2020 (Image credit: Future)

3. Slankere ytterkanter

Joda, Apple ser ut til å ha holdt kostnadene nede ved produksjonen av iPhone SE 2020 gjennom å resirkulere maskinvare, skjermen og ytterskallet fra iPhone 8, noe som har resultert i de samme brede ytterkantene som på den eldre modellen. De er veldig brede etter dagens standarder. Med tanke på at skjermene i til de fleste moderne telefonene nærmest dekker hele fronten, var det kjedelig å se at iPhone SE 2020 ikke hang med på notene.

iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar)

4. Større batteri

Batteriet til iPhone Plus var på 2692 mAh, og unektelig større enn de 1821 mAh man fikk med iPhone 8. Det må være mulig å vente seg noe kraftigere enn dette i en eventuell iPhone SE Plus. Med tanke på hvor mange kompromisser iPhone SE 2020 har inngått for å holde prisen nede (som å nærmest arve hele utformingen fra iPhone 8), hadde vi gjerne sett at batteriet ble kraftigere og at ladeteknologien ble raskere.

iPhone 6S (Image credit: Apple)

5. 3,5 mm jack

Ok, dette er kanskje bare en fjern drøm, men vi vil gjerne ha tilbake den 3,5 millimeters lydutgangen. Mange telefoner kjører trådløs lydoverføring, men dette er av mange hensyn likevel en praktisk innretning.