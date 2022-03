iPhone SE Plus: toda la información actualizada

¿Podremos ver finalmente presentado el iPhone SE Plus? Empezamos a oír rumores sobre este móvil a principios del 2020, justo antes del lanzamiento del iPhone SE (2020), pero las filtraciones se han ido diluyendo desde entonces.

El iPhone SE Plus es, como su nombre indica, una versión más grande del iPhone SE, más bien pequeño. Es de suponer que tendría especificaciones similares, pero una pantalla un poco más grande que la de 4,7 pulgadas utilizada en el modelo 2020 del iPhone SE.

Con todo, ¿podría llegar el iPhone SE Plus? Bueno, nunca digas nunca, aunque cada vez parece menos probable.

No hemos oído hablar demasiado de este modelo de gama media, ni siquiera de por qué se lanza más tarde que su hermano pequeño. Pero hemos reunido lo que sí hemos oído a continuación, junto con una sección sobre características que nos gustaría que el dispositivo tuviera.

iPhone SE Plus: directo al grano

¿Qué es? Una versión más grande del iPhone SE (2020)

Una versión más grande del iPhone SE (2020) ¿Cuándo saldrá? Posiblemente en algún momento del 2022. ¿Puede que hoy?

Posiblemente en algún momento del 2022. ¿Puede que hoy? ¿Cuánto costará? Unos 500€.

iPhone SE Plus: precio y fecha de lanzamiento

No sabemos cuándo saldrá el iPhone SE Plus, aunque los rumores han sugerido que el iPhone SE Plus está cocinándose, por lo menos.

El prestigioso analista Ming-Chi Kuo estimó que no veríamos el iPhone SE Plus hasta la segunda mitad del 2021, pero eso ya ha caducado. De hecho, la última filtración apunta a un lanzamiento en el 2022. Por otro lado, no hemos oído ni una palabra oficial sobre el precio del iPhone SE Plus.

Teniendo en cuenta que el SE 2020 tiene un precio de salida de 489€, que era más bajo que el último precio oficial del iPhone 8 antes de ser descatalogado, no sería demasiado descabellado pensar que el SE Plus sea más barato que el último precio oficial del iPhone 8 Plus.

iPhone SE Plus: rumores y filtraciones

La única filtración de especificaciones reales sobre el iPhone SE Plus hasta ahora sugiere que podría tener una pantalla LCD de 4,7 pulgadas y 5G. Aunque lo cogemos con pinzas, ya que anteriormente Apple ha utilizado "Plus" para hacer referencia a una pantalla más grande.

Más allá de eso, hay cosas que podemos intuir del lanzamiento del que sería su hermano pequeño. El iPhone SE 2020 hereda su hardware (aparte del chipt y la RAM) del iPhone 8, incluyendo su pantalla LCD de 4,7 pulgadas con resolución SD (1334x750).

Siguiendo esa idea, el iPhone SE Plus probablemente tendrá unas especificaciones similares a las del iPhone 8 Plus, con una pantalla FHD (1920x1080p) de 5,5 pulgadas que, aunque sigue siendo LCD, es más nítida que la de su hermano menor.

Del mismo modo, es probable que también herede las cámaras traseras duales del iPhone 8 Plus: una angular de 12MP y un teleobjetivo de 12 MP con zoom óptico de 2 aumentos. Puede gestionar vídeo 4K a 60fps, o 1080p HD a 30fps a través de la cámara frontal de 7MP.

Dicho esto, el iPhone 8 Plus es mucho más antiguo ahora que cuando salió el iPhone SE (2020), así que es posible que venga con más actualizaciones.

iPhone SE Plus: lo que queremos ver

iPhone 11 Pro Max (Image credit: Future)

1. Varias cámaras traseras

La gran diferencia entre el iPhone 8 y el 8 Plus era la cámara trasera extra en la parte posterior de este último, que producía imágenes estereoscópicas que podían combinarse para crear un efecto de profundidad, permitiendo así las primeras fotos en Modo Retrato. Aunque el iPhone SE 2020 puede conseguir la profundidad mediante algoritmos de software, hacerlo digitalmente produce más fallos visuales que utilizar dos (o más) objetivos para lograrlo.

iPhone 11 (Image credit: Future)

2. Mejores objetivos y sensores

Y oye, no os paréis en las dos cámaras traseras del iPhone 8: ¿por qué no nos dáis los mejores objetivos y sensores de la línea del iPhone 11 para hacer mejores fotos nocturnas? Mientras que el iPhone SE 2020 tiene el chip líder A13 Bionic, su tecnología de cámara más antigua le impide gestionar las mismas fotos geniales en modo nocturno tomadas en los nuevos buques insignia.

iPhone SE 2020 (Image credit: Future)

3. Menos bisel

Sí, sí, Apple parece haber mantenido los precios bajos en el iPhone SE 2020 reciclando el hardware, la pantalla y la carcasa del iPhone 8, pero esto ha resultado en mantener la misma gran 'barbilla', la parte superior y el bisel de los modelos más antiguos, que ya son grandes para los estándares de hoy en día. Teniendo en cuenta que la mayoría de los teléfonos que se lanzan hoy en día tienen una relación pantalla-cuerpo muy alta al ocupar la pantalla casi por completo la parte frontal del teléfono, echa para atrás ver que el iPhone SE 2020 no está a la altura de la actualidad.

iPhone SE 2020 (Image credit: TechRadar)

4. Una batería mayor

La batería de 2.691mAh del iPhone 8 Plus era más grande en capacidad que la de 1.821mAh del iPhone 8, pero no esperamos más que eso en el nuevo iPhone SE 2020 Plus. Teniendo en cuenta la cantidad de recortes que la línea del iPhone SE 2020 ha hecho para reducir costes (es decir, heredar prácticamente el mismo diseño que el iPhone 8), nos gustaría ver algunas ventajas prácticas, como un poco más de batería. Sin embargo, nos conformaremos con que traiga un cargador más rápido de 18W en la caja.

iPhone 6S (Image credit: Apple)

5. Entrada de audio de 3,5mm

Vale, esto ya es soñar despierto, pero nos encantaría recuperar la entrada de 3,5mm. Una de las cosas de las que más nos costó despedirnos en el iPhone 6S fue la entrada de auriculares, sobre todo porque el iPhone 7 y el iPhone 8 mantuvieron las mismas dimensiones, así que sería un gran gesto tener de vuelta esta característica, que por otro lado está presente en muchos otros teléfonos de gama media-.