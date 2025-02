Las 5 mejoras que esperamos ver en el iPhone SE 4 - ¡Esperamos el lanzamiento mañana mismo!

Apple ha anunciado oficialmente que su primer evento del 2025 será el 19 de febrero. Su mensaje en X (antes Twitter) dice "prepárate para conocer al nuevo miembro de la familia"... y estamos bastantes seguros de que se trata, por fin, del nuevo iPhone SE.

No sabemos si se llamará Phone SE 4 o iPhone SE 2025, pero todo apunta a que podría ser la mayor actualización hasta la fecha para la línea SE, ya que según las filtraciones hay planeado un nuevo diseño y una gran cantidad de nuevas características.

Si quieres saber todo lo que hemos oído hasta ahora sobre el esperado nuevo móvil de la gama media de Apple, puedes pinchar aquí para ir al artículo dedicado a todo lo que se sabe sobre el iPhone SE 4.

En este artículo lo que queremos es hablar sobre las mejoras que creemos que debería traer este nuevo modelo de iPhone SE para triunfar.

iPhone SE 4: mejoras necesarias que queremos ver

Después de haber probado a conciencia el anterior modelo de iPhone SE, tenemos bastante claras las mejoras que esperamos ver en el próximo iPhone SE 4, porque francamente, ese modelo deja bastante que desear. Con eso en mente, hemos creado esta lista de deseos de todo lo que queremos ver en la próxima generación, para que el móvil realmente merezca la pena.

1. Un nuevo diseño

El iPhone SE 2022 tiene una apariencia muy anticuada (Image credit: TechRadar)

El diseño del iPhone SE (2022) está totalmente anticuado, incluso el móvil más barato de entre los más baratos del mercado se ve más moderno en muchos aspectos.

Por eso, de verdad que necesitamos ver una actualización en el diseño del iPhone SE 4. Esto no debería ser difícil para Apple: la compañía cuenta con un montón de teléfonos con un diseño más moderno en los que se puede fijar a la hora de diseñar el iPhone SE 4. En este aspecto, la buena noticia es que según los rumores, es un cambio que parece estar en camino.

2. Un mayor almacenamiento mínimo

El iPhone SE 3 parte de 64GB de almacenamiento, lo cual en 2022 es francamente poco, y más teniendo en cuenta la gama de precios en la que se sitúa el móvil, y el hecho de que no tiene ranura microSD para poder aumentar esa capacidad.

Por lo tanto, queremos que el almacenamiento de partida del iPhone SE 4 sea de 128GB, y que nos ofrezcan esto sin incrementar el precio.

3. Un precio más bajo

El iPhone SE 2022 es más caro de lo que nos hubiera gustado (Image credit: Future)

Hablando de precios, el iPhone SE (2022) subió de precio respecto a su predecesor, el iPhone SE (2020), por eso, lo que pedimos, no es solo que no suban el precio, sino en realidad lo suyo es que el precio baje. Porque a este coste no podemos terminar de considerarlo un "iPhone asequible".

Dicho esto, no tenemos muchas esperanzas en este aspecto, ya que si los rumores de una pantalla más grande y un posible nuevo diseño se confirman, es difícil que el móvil cueste menos.

4. Una pantalla más grande

El iPhone SE (2022), con su pantalla de 4,7 pulgadas, es un móvil realmente pequeño. Es verdad que hay gente que lo que busca es precisamente un teléfono de tamaño compacto, pero creemos que en este caso es demasiado pequeño incluso para ellos. Por eso, nos gustaría que la pantalla del iPhone SE 4 aumentara de tamaño.

La buena noticia es que los rumores apuntan a una pantalla de entre 5,7 y 6,1 pulgadas, como hemos comentado en este artículo, lo que supondría un aumento notable, sin dejar de ser compacto. Además, si el móvil llega con un nuevo diseño con bordes más finos, es posible que puedan aumentar la pantalla sin necesidad de que el cuerpo del dispositivo sea más grande.

5. Más cámaras

El iPhone SE 3 tiene una sola cámara en la parte trasera, que incluso tratándose de un móvil de gama media no es suficiente. Es verdad que es una cámara de calidad, pero también está limitada, ya que lo único que ofrece es un campo de visión amplio. Por eso, pedimos que el iPhone SE 4 cuente con una segunda lente adicional, que habilite nuevas funcionalidades, como una ultra gran angular o un teleobjetivo.