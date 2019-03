Klassiska Final Fantasy-spel kommer till Nintendo Switch och Xbox One

Planerar du att spendera resten av ditt liv med att spela japanska RPGs? Då bör du se till att du har en Nintendo Switch eller Xbox One, då de kommer att få några av tidernas bästa titlar portade, som bland annat en mängd klassiska Final Fantasy-titlar.

Det var under den senaste Nintendo Direct-presentationen som det blev klart att ett flertal titlar från äldre konsolgenerationer skulle portas. Detta följdes upp av ett uttalande som avslöjade att Microsofts konsol också skulle få en del av kakan.

Dags för ett djupt andetag... Ägare av Nintendo Switch kommer alltså att kunna se fram emot: Final Fantasy VII, IX, X, X-2 och XII, Final Fantasy Chocobo's Dungeon och World of Final Fantasy (som fått det nya namnet World of Final Fantasy Maxima och som även kommer till Xbox One, PS4 och PC). Detta är utöver de redan tidigare tillkännagivna titlarna Final Fantasy XV Pocket Edition och HD-remastern av Final Fantasy Crystal Chronicles.

Förutom World of Final Fantasy Maxima, kommer Xbox One att få titlarna Final Fantasy VII, IX, X, X-2 och XII.

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

Finally fantastic on Nintendo

Final Fantasy XII kommer att levereras i sin senaste remastrade version Zodiac Age och det förväntas att de tidigare PlayStation One-titlarna också kommer att vara baserade på deras senare PC HD-versioner.

Alla fans av spelseriens 16-bitars guldålder under 1990-talet kommer förmodligen att reagera starkast på nyheten om spelens kommande portar. Detta var en tid då Final Fantasy-spel i princip var exklusiva på hårdvara från Nintendo, innan Square tog med franchisen till PlayStation-konsolen. I några andra fall, kommer detta därför vara första gången spelen kommer att finnas tillgängliga på Nintendos hårdvara.

Du kanske undrar vart Final Fantasy VIII är? Den titeln har blivit något av Final Fantasy-seriens svarta får, då den inte fått en remaster för mobil hårdvara som dess övriga syskon från sent 90-tal.

När det gäller de äldre 16-bitars titlarna, som fortfarande inte finns tillgängliga på någon av de tre stora konsolerna, bör du inte bli förvånad om de dyker upp som retrotitlar via Nintendo Switch' Online-tjänst.