Ett League of Legends MMO är under utveckling

Det verkar som att nästa stora League of Legends-spel kommer att bli ett MMO (Massively Multiplayer Online). Detta är enligt en av cheferna på Riot Games.

VP för IP and Entertainment på Riot Games, Greg Street, har precis tillkännagivit ett nytt projekt i ett inlägg på Twitter som ska "hjälpa till att utveckla League-universumet ytterligare". Det är ett nytt spel som "vissa skulle säga är enormt", sade han i ett inlägg på Twitter.

Street, som är känd under sitt Twitter-namn @Ghostcrawler, har tidigare varit en ledande systemdesigner för World of Warcraft, så naturligtvis var ett fan tvungen att fråga - håller Riot Games äntligen på med ett MMO?

It is an MMODecember 18, 2020

Okej! Det är alltså klart att det globalt populära MOBA-spelet får ytterligare ett spel i sitt universum, och det verkar bli stort.

Detta avslöjande kommer bara en vecka efter att Riot släppt trailers under The Game Awards, där de visade upp nya projekt, inklusive en animerad serie som ytterligare skulle utvidga League of Legends-universumet. Och nu verkar det alltså som att det även kommer att inkludera ett MMO.

Utvidgar universumet med fler spel

Riot har under 2020 sakta men säkert hajpat upp spel som är under utveckling, som introducerar League of Legends-gameplay till andra plattformar, som deras mobilversion av League of Legends: Wild Rift, som öppnade för tidiga test- och alfaversioner tidigare under året.

Företaget har även meddelat att det kommer till konsoler i form av ett nytt singleplayer-spel - en RPG spin-off med namnet Ruined King: A League of Legends Story, som officiellt tillkännagavs i oktober. Det här spelet är planerat att släppas i början av 2021 på alla stora konsolplattformar och PC.