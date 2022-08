Apple hintar om att nya iPads inte kommer att dyka upp förrän efter iPhone 14

Om du hade hoppats på att kunna köpa en ny iPad 2022 (opens in new tab) eller en iPad Pro 2022 (opens in new tab) tillsammans med iPhone 14 (opens in new tab) så kommer du förmodligen att bli besviken, eftersom det ser allt mer troligt ut att Apples kommande surfplattor kommer att släppas senare.

Det senaste beviset på det är en kommentar från Apple till TechCrunch (opens in new tab), där företaget säger; "Detta är ett särskilt stort år för iPadOS (opens in new tab). Som sin egen plattform med funktioner speciellt designade för iPad har vi flexibiliteten att leverera iPadOS enligt sitt eget schema. I höst kommer iPadOS att levereras efter iOS, som version 16.1 i en gratis programuppdatering."

Den viktigaste punkten där är att iPadOS 16 – eller iPadOS 16.1 som det kommer att kallas – kommer att rullas ut efter iOS 16, snarare än samtidigt. Det är troligt att Apple vill lansera sina nya iPads med den här mjukvaran installerad på dem direkt ur förpackning, därför känns det troligt att Apples kommande surfplattor också kommer att lanseras efter iOS 16 – och därmed efter iPhone 14.

Väntan bör dock inte vara särskilt lång, eftersom Apple säger att iPadOS 16 kommer att dyka upp denna "höst", vilket vanligtvis betyder mellan september och november.

Den nya iPhone 14-serien förväntas landa den 7 september och det är troligt att iOS 16 kommer att släppas tillsammans med den. Så vad innebär det för iPadOS 16 och de nya iPad-modellerna? Vår bästa gissning är oktober, eftersom det ligger inom "höst"-fönstret och för att en ny läcka (opens in new tab) pekade på just den månaden.

Betaversion ute redan nu

Apples kommentar ovan levererades tillsammans med lanseringen av en utvecklarbeta för iPadOS 16.1. Numreringen är ovanlig eftersom det innebär att Apple hoppar över iPadOS 16 och går direkt till 16.1.

Detta innebär också att du kan prova den senaste versionen av Apples kommande mjukvara för surfplattor redan nu, men vi skulle inte rekommendera det. För det första behöver du ett utvecklarkonto för att komma åt denna beta, vilket innebär lite mer krångel än för en offentlig beta.

Dessutom, som med vilken beta som helst, kommer denna version inte att vara helt stabil eller polerad och det finns förmodligen goda skäl till att Apple skjuter upp den slutliga releasen. Vi noterade under en tidigare beta (opens in new tab) att Stage Manager-funktionen är i desperat behov av arbete, så det blir förmodligen inte en särskilt trevlig upplevelse att prova på den i sitt nuvarande tillstånd.

Oktober är ändå inte långt borta och under tiden kommer vi att få se iPhone 14, iPhone 14 Max (opens in new tab), iPhone 14 Pro och iPhone 14 Pro Max (opens in new tab), som bör mätta de flestas aptit på Apple-produkter ett tag.