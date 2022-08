Nya iPad- och iPad Pro-modeller förväntas dyka upp vid ett Apple-evenemang i oktober

Just nu är det mycket fokus på de nya iPhones som Apple kommer att presentera i september, men vi förväntar oss också att få se en ny iPad 2022 på 10,2 tum (opens in new tab) och två nya iPad Pro 2022-modeller under de kommande månaderna – och vi fick precis lite mer information om de kommande surfplattorna.

Enligt den välkände läckan Mark Gurman på Bloomberg (opens in new tab) och källor som pratat med 9to5Mac (opens in new tab) planerar Apple ett oktoberevenemang för att lansera sina tre nya surfplattor, som mycket väl kan dyka upp tillsammans med nya och uppdaterade M2-versioner av Mac Mini, Mac Pro och MacBook Pro.

Den mest prisvärda iPad-modellen i sortimentet, 10,2-tumsmodellen, ska tydligen få några ganska stora uppgraderingar: porten kommer att bytas från Lightning till USB-C (för att matcha övriga iPads från Apple) och skärmen kan få ett uppsving i upplösning samt öka i storlek till 10,5 tum eller 10,9 tum. Internt bör den uppgraderas till A14 Bionic-chippet.

iPad Pro-modellerna

När det gäller de två iPad Pro-modellerna – som ersätter iPad Pro 11 och iPad Pro 12.9 som lanserades förra året – är ryktet att dessa surfplattor kommer att uppgraderas till den senaste M2-processorn, med mini-LED-skärmar för båda modellerna (tidigare exklusiva för den större) och introduktionen av MagSafes laddnings- och batteriteknik för att matcha iPhones.

Det är en ganska imponerande lista med uppdateringar och bör säkerställa att det blir ett stort intresse för de nya modellerna. Gurman rapporterar också att iPadOS 16 har försenats medan problem med Stage Manager har åtgärdats, men det kommer att vara klart att lanseras i oktober.

Vi har sett några rapporter som tyder på att dessa nya iPads kommer att lanseras i september tillsammans med iPhones, men även Apple tidigare har presenterat nya surfplattor i september, ser det den här gången mer troligt ut att det kommer att bli ett separat evenemang i oktober.

Långt före konkurrensen

Om vi ​​behövde ytterligare en påminnelse om hur bra Apples hårdvaru-ekosystem är, kommer de närmaste månaderna ge det. Först ut har vi iPhone 14-serien, som är en av de bästa mobilserierna i branschen just nu, med några intressanta nya uppgraderingar som tydligen är på väg.

Som vi har rapporterat bör surfplattor och datorer följa efter. Återigen är dessa enheter i framkanten av sina respektive områden. Vi borde också få se en Apple Watch 8 inom kort, som även kan få sällskap av en Rugged Edition.

Mobiler, surfplattor, wearables, datorer... det är en imponerande serie produkter, och en som Samsung och Google försöker matcha. Än så länge har ingen kommit i närheten av Apple när det gäller deras hårdvaru- och mjukvaruekosystem.

Om det finns en svaghet när det kommer till Apples erbjudanden så är det i tjänsterna: tänk Apple Mail kontra Gmail till exempel, eller Apple TV Plus kontra Netflix. Det är här som Apple släpar efter konkurrenterna, vilket är anledningen till att företaget har investerat så mycket i dessa digitala tjänster under de senaste åren.