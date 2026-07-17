Shark uppgraderar sin hyllade CryoGlow LED-mask – den är lite dyrare, men ger bättre täckning runt kråksparkarna och längre batteritid

Universell passform med kylfunktion, förbättrad täckning och längre batteritid

Börjar säljas den 29 juli 2026

Pris 459 dollar

Vi gav Shark CryoGlow LED-masken fyra och ett halvt av fem stjärnor i vårt test av Shark CryoGlow. Vår enda egentliga invändning var den relativt korta batteritiden, så vi är glada över att se en ny version med bättre uthållighet och ännu bättre täckning av ansiktet. Säg hej till Shark CryoGlow Plus, som lovar att leverera allt vi gillade med originalet – plus flera viktiga förbättringar.

Precis som tidigare använder CryoGlow Plus tre typer av LED-ljus: blått, rött och djupt infrarött. Täckningen runt kråksparkarna har förbättrats med 120 % i den nya modellen, som dessutom är mer energieffektiv.

(Image credit: Shark Beauty)

Shark CryoGlow Plus: nyckelfunktioner och pris

CryoGlow Plus är utrustad med Sharks InstaChill Cold-teknik, som använder två aktiva kylpunkter för att lugna området under ögonen. Maskens Under-Eye Revive Mode har tre olika kylnivåer och kan användas antingen separat eller tillsammans med något av LED-lägena.

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Det finns tre LED-lägen: Better Ageing Mode, en sex minuter lång behandling med rött och djupt infrarött ljus. Blemish Repair Mode, en åtta minuter lång behandling i tre steg som använder blått och djupt infrarött ljus innan den avslutas med rött LED-ljus. Skin Sustain Mode, en fyra minuter lång underhållsbehandling som kombinerar rött, blått och djupt infrarött ljus.

Under vårt test av den ursprungliga CryoGlow imponerades vi av dess prestanda, även om resultaten naturligtvis varierar eftersom allas hud är olika. Vi uppskattade särskilt InstaChill-funktionen, som faktiskt hjälpte till att minska svullnaden under ögonen. Så länge du använder masken regelbundet tyckte vi att den var det bästa alternativet till återkommande professionella hudvårdsbehandlingar.

CryoGlow Plus är bara marginellt dyrare än sin föregångare. Den tidigare modellen hade ett rekommenderat svenskt pris på 4 299 kronor och det nya priset ligger på 459 dollar (cirka 4 500 kronor).

CryoGlow Plus lanseras officiellt den 29 juli. Den kommer att finnas i två färger: Pastel Berry och Pastel Dusk. Exakt svenskt pris och lansering är fortfarande oklart.

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