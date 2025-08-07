Jag är en utbildad barista – här är de tre droppkaffemaskiner jag skulle köpa med mina egna pengar

Hur mycket jag än älskar en espresso, så kan man ibland inte slå ett riktigt bra droppkaffe. När jag brygger för en person räcker det gott med en enkel V60-dripper placerad ovanpå muggen, men om jag vill göra kaffe till flera personer (eller flera koppar för att räcka hela morgonen) är det dags att titta på droppkaffemaskiner.

Jag har turen att få testa många av de bästa droppkaffemaskinerna här på TechRadar, men jag har smalnat av listan till de tre bästa som jag skulle rekommendera till vänner och familj, eller köpa till mitt eget kök. Här finns något för alla – oavsett om du vill ha en droppmaskin som kan anpassa brygginställningarna efter dina bönor, en som är helt manuell utan skärmar eller rattar, eller något däremellan.

Några av de bästa kaffemaskinerna för droppkaffe kan till och med göra äkta kallbryggt kaffe. Här är mina tre bästa val.

Image 1 of 7 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

1. Sage/Breville Luxe Brewer Thermal

Om jag skulle köpa en droppkaffemaskin till mitt eget kök just nu, skulle Luxe Brewer Thermal vara mitt förstahandsval. Den säljs under varumärket Sage i Storbritannien och Breville i resten av världen, av lite komplicerade skäl, men själva maskinen är densamma – och den är utmärkt.

Att brygga en sats droppkaffe är i grunden en väldigt enkel process (bara häll hett vatten över malet kaffe och låt det droppa ner i en kanna), och Luxe Brewer Thermal håller det enkelt samtidigt som den ger några riktigt användbara alternativ för anpassning. Under mina tester fungerade standardinställningarna bra, men om jag inte riktigt fick fram den smak jag ville från bönorna, kunde jag justera bloom-tiden (hur länge kaffet får förblöta med hett vatten), bloom-temperaturen, bryggtiden och bryggtemperaturen för att finjustera extraktionen.

Maskinen kan också göra kallbryggt kaffe. Det är bara att fylla på med malet kaffe (Luxe Brewer Thermal levereras med en praktisk guide för att mäta upp optimal mängd), fylla på vatten till markeringen på tanken, ta bort kannans lock så att det inte börjar droppa, och trycka på knappen för att starta. Ditt kaffe kommer att dra kallt i 24 timmar, och maskinen piper för att meddela när det är klart.

Andra smarta funktioner är en timer för fördröjd start (perfekt på morgonen), en avtagbar vattentank för enkel påfyllning (slipp hälla vatten från kanna ner i maskinen på köksbänken) och den bästa isolerade kannan jag någonsin sett på en droppkaffemaskin. Den ser inte bara elegant ut, utan håller kaffet varmt mycket längre än tillverkaren påstår. Efter fyra timmar var en halvfull kanna fortfarande över optimal dricktemperatur, och en full sats håller sig varm ännu längre.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Läs hela min recension av Sage Luxe Brewer Thermal.

Image 1 of 8 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Fellow Aiden Precision Coffee Maker

Om du vill bli mer teknisk med ditt bryggande är den futuristiska Fellow Aiden Precision Coffee Maker droppmaskinen för dig. Faktum är att detta är maskinen som läraren använde under min senaste SCA-kurs (Specialty Coffee Association).

Aiden erbjuder flera brygglägen, så att du kan välja det som passar beroende på hur mycket tid du har. Auto Brew-läget fungerar som vilken grundläggande droppkaffemaskin som helst – den värmer vattnet och pumpar det över ditt malda kaffe tills vattentanken är tom.

Guided Brewing-läget är där det blir riktigt intressant. Här väljer du hur mycket kaffe du vill brygga, och maskinen föreslår sedan optimal dosering, bloom-tid och temperatur baserat på vilken typ av bönor du valt. Maskinen berättar också om du ska använda den konformade eller den plattbottnade bryggkorgen, och kan känna av vilken du satt i.

Aiden har även ett kallbryggsläge, som använder hett vatten för att blötlägga kaffet först, och sedan växlar till kallt vatten för resten av processen. Det är ett smart knep och innebär att din dryck bara tar 1,5–2 timmar att göra, jämfört med 24 timmar för traditionell kallbryggning. Smakprofilen är imponerande lik, så hatten av till Fellow.

Precis som Luxe Brewer Thermal ovan har Aiden en avtagbar vattentank som är lätt att fylla vid kranen. Aidens tank har dock ett större och mer ergonomiskt handtag, vilket gör det lättare att bära den full – en klar fördel.

Däremot förlorar Aiden poäng för sin karaff, som släpper ut värme alldeles för lätt. Fellow hävdar att den håller kaffet varmt i timmar, men under mina tester svalnade det märkbart inom 45 minuter. Den var långt ifrån lika effektiv som Luxe Brewer Thermal. Kort sagt brygger Aiden utsökt droppkaffe, men du måste vara redo att dricka det direkt.

Läs hela min recension av Fellow Aiden Precision Coffee Maker.

Image 1 of 5 (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future) (Image credit: Future)

Moccamaster KBGV Select

Luxe Brewer Thermal är designad för att passa ihop med andra moderna köksapparater och Fellow Aiden är en futuristisk svart kub. Om du vill ha en mer traditionellt utseende på din droppkaffemaskin är Moccamaster KBGV Select mer i din stil. Den pulverlackerade kroppen finns i en rad roliga färger och det finns inte en digital display i sikte.

Det är faktiskt svårt att hitta en droppkaffemaskin som är enklare att använda. Moccamaster har bara två knappar: en för att starta eller stoppa bryggningen och en för att välja om du vill brygga en halv eller en hel kanna. Det är allt.

Till skillnad från de två andra maskinerna här har Moccamaster en glaskanna istället för en isolerad karaff och löser problemet med värmehållning genom att använda en gammaldags värmeplatta. Det är dock inte allas favoritlösning. Att hålla färdigbryggt kaffe varmt hela tiden kan påverka smaken och plattan håller sig bara varm i 100 minuter (eller 40 minuter för den brittiska och australiska versionen av maskinen).

Glaskannan ser dock riktigt bra ut och har den uppenbara fördelen att du enkelt kan se hur mycket gott kaffe som väntar på att bli uppdrucket.

Läs hela vår recension av Moccamaster KBGV Select.