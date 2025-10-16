Jag älskar min Apple Watch 11, men jag tycker ändå att Watch SE 3 är det bättre valet för de flesta

Efter tre år med Apple Watch SE 2 uppgraderade jag nyligen till Apple Watch 11. Och wow – vilken skillnad!

Hela upplevelsen, tack vare den större och ljusstarkare skärmen, är fantastisk. Den snabba S10-processorn får allt att kännas betydligt snabbare, och den förbättrade batteritiden räcker nu för att jag ska kunna ha klockan på mig hela natten och dra nytta av Apples nya Sleep Score-funktion.

Huvudanledningen till att jag ville ha Apple Watch 11 var för dess blodtrycksmätning – men jag kan fortfarande inte använda den, eftersom den ännu inte är godkänd i Australien där jag bor. Landets motsvarighet till FDA, Therapeutic Goods Association (TGA), har en historik av att ta månader på sig att godkänna nya hälsofunktioner – som tidigare med EKG-appen och sömnapnémätningen – så jag räknar inte med att se funktionen tillgänglig inom den närmaste tiden.

Utan den här funktionen känns faktiskt Series 11 lite som överkurs för mitt användningsområde – speciellt eftersom nästan alla andra hälso- och träningsfunktioner också finns på den betydligt billigare Apple Watch SE 3, inklusive Sleep Score.

Uppgraderingar där det verkligen räknas

Förutom att den saknar vissa hjärtrelaterade mätfunktioner, och bara har mindre skillnader i design och material, är Apple Watch SE 3 nästan lika bra som Series 11. Jag håller med min kollega Jacob Kroll, som i sin recension kallade den den bästa klockan för de flesta just nu. Han gav den dessutom 4,5 av 5 stjärnor, vilket är högre än hans betyg för Apple Watch 11 (4 av 5) – och det säger en hel del.

Det jag uppskattar ännu mer – och något jag nog borde ha tänkt på innan jag slog till på Apple Watch 11 – är att SE 3 säljs till samma låga pris som sin föregångare, trots stora förbättringar. Apple Watch 11 börjar på 4 995 kronor, medan SE 3 startar på 2 995 kronor.

Watch SE 3 har samma S10-processor som Series 11, vilket innebär att skärmen nu kan ställas in på alltid-på-läge. Du får också den smarta dubbeltrycksgesten och handledsflipp-funktionen som väckte uppmärksamhet när Apple Watch 10 lanserades. S10-chippet innebär dessutom att prestandan i vardagligt bruk är nästan identisk med Apple Watch 11.

Med tanke på de här likheterna måste jag fråga mig själv – är det verkligen värt att lägga de extra pengarna på den dyrare modellen?

Den kanske inte är lika ljusstark som Apple Watch 11, men det är en bra skärm. (Image credit: Future)

Räcker länge

Batteritiden är ett område där Apple Watch 11 vinner. Den erbjuder nu upp till 24 timmars användning, medan SE 3 endast når omkring 18 timmar, alltså 75 % av den tiden. Men – och jag menar verkligen men – det finns två sätt för den billigare modellen att ändå gå hela vägen.

För det första kan lågenergiläget tänja ut en laddning till nästan två dagars användning, och för det andra har SE-serien nu fått snabbladdning. Om du vill bära klockan både dag och natt för att få ett Sleep Score kan du antingen slå på lågenergiläget, eller låta den ligga på laddaren en kort stund innan du går och lägger dig. På morgonen kan du sedan låta den vila på laddningsplattan medan du gör dig i ordning – och den kommer räcka gott för resten av dagen.

Till och med hållbarheten i SE-serien har förbättrats. Trots att jag varit försiktig fick skärmen på min SE 2 en hel del repor, men SE 3 är nu fyra gånger mer motståndskraftig mot sprickor, tack vare att samma Ion-X-glas används som på den billigaste aluminiumversionen av Series 11.

Så återigen – jag skulle säga att SE 3 utan problem står sig mot sin dyrare syskonmodell.

Framtidssäkring är överskattat

Apple Watch SE 3 saknar 5G-stöd, även om du väljer LTE-versionen – något du får med Apple Watch 11. Men i skrivande stund arbetar Apple fortfarande med operatörer i Australien och Kanada för att aktivera 5G-stödet, vilket betyder att det inte heller fungerar på Ultra 3 i dessa länder.

Personligen tycker jag inte att 5G på en smartklocka borde vara ett avgörande försäljningsargument – det är inte direkt den typen av enhet som behöver en blixtsnabb uppkoppling. Och om LTE-anslutning är viktigt ser jag inte 4G-näten försvinna inom överskådlig tid.

Dessutom har de flesta av oss ändå telefonen med oss – jag vet att jag alltid har det – så den genomsnittliga användaren kommer ändå vara kopplad till sin iPhone. Allt detta gör bara SE 3 till ett ännu mer övertygande alternativ.

När hälsan spelar roll

Jag har använt Apple Watch 11 för att övervaka syrenivåerna i blodet, men jag väntar fortfarande på aviseringar om högt blodtryck. (Image credit: Sharmishta Sarkar / TechRadar)

Apple Watch SE 3 saknar inte bara blodtrycksnotiser, utan även syremätning i blodet, sömnapné-detektering och notiser vid oregelbunden hjärtrytm. Om du redan har någon av dessa hälsotillstånd är du (förhoppningsvis) redan under läkarvård – och har troligen redan investerat i en Apple Watch 10 eller 11, vilket känns helt logiskt.

Jag har inga av dessa problem – därför klarade jag mig länge med SE 2 – men jag är i den fasen av livet där det mesta är i förändring, inklusive blodtrycket, som jag behöver kontrollera flera gånger i veckan. Jag har gjort det i över ett år med en blodtrycksmätare hemma, men jag tänkte att notiser i realtid hade varit praktiskt – något att dela direkt med min läkare.

Missförstå mig inte: Jag älskar Apple Watch 11, men eftersom jag inte riktigt får den funktion jag hoppades på redan från början, tror jag faktiskt att den större 44 mm-modellen av Apple Watch SE 3 hade passat mig lika bra.

Därför skulle jag starkt rekommendera att om du funderar på att köpa en ny Apple Watch, tänk efter vad du verkligen behöver – och lägg pengarna där det faktiskt gör skillnad.

Blodtrycksövervakning är inte nytt inom wearables, och jag vet att vissa undrar varför jag inte bara väljer en Samsung-klocka, som haft den funktionen ett tag (och dessutom fungerar där jag bor). Men jag har varit Apple-användare sedan 2009 och jag kan helt enkelt inte tänka mig att byta system nu.