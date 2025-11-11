Garmin kan låna en ikonisk hårdvarufunktion från Apple Watch, enligt ny läcka

En ny läcka pekar på en designförändring för Garmins smartklockor

Vissa kommande modeller kan få en digital krona

Den nya kronmekanismen sägs vara byggd för att tåla tuff användning

Några av Garmins bästa klockor kan snart få en viktig designförändring inspirerad av Apple Watch – en roterande digital krona som fungerar som ett extra styrverktyg.

Uppgifterna kommer från källor till Gadgets & Wearables (via Notebookcheck), och det finns även en konceptbild som visar hur designen kan se ut. Kronan ska sitta på klockans högra sida, skyddad av små ”vingar” på var sida – lite som Quick-knappen på Samsung Galaxy Watch Ultra.

Enligt läckan kommer kronan inte ha några fysiska kopplingar till klockans elektronik. Istället ska den använda magnetisk avkänning för att upptäcka beröring och rörelse, något som i sin tur förbättrar både vattentålighet och hållbarhet.

En av de främsta styrkorna hos många Garmin-klockor är deras tålighet – förmågan att stå emot svett, regn, snö och stötar – och en digital krona byggd på det här sättet skulle inte påverka Garmins starka attraktionskraft bland friluftsanvändare.

Kommer snart?

Apple Watch Series 11 har redan en inbyggd digital krona. (Image credit: Jacob Krol/Future)

Det finns ännu inga uppgifter om när vi kan få se den nya digitala kronan på en Garmin-klocka, men läckan nämner att den först kan debutera på en ”premium-modell” eller en mer ”designfokuserad serie” som Venu- och Vivoactive-klockorna.

Vi har naturligtvis sett liknande lösningar hos andra tillverkare, framför allt på Apple Watch-modeller. En krona ger ett smidigt, intuitivt sätt att navigera – ofta snabbare än pekskärm eller traditionella knappar.

Och eftersom nya Garmin-modeller alltid ligger runt hörnet, är det också sannolikt med rejäla rabatter på befintliga modeller – särskilt så här års. Vi bevakar redan tidiga Black Friday-erbjudanden, och vi räknar med att få se ett gäng fina rabatter på Garmin-klockor under de kommande 2-3 veckorna.

Garmin har haft ett hektiskt 2025, med flera lanseringar som Garmin Instinct 3, Garmin Fenix 8 Pro och Garmin Venu 4. Vi räknar med ett liknande schema för 2026 – kanske med en digital krona som ny signaturdetalj.