Garmin Connect sabbar smartklockor för iPhone-användare – dessa lösningar har fungerat för vissa

En ny Garmin Connect-uppdatering har kopplat bort användares wearables

Problemet verkar vara begränsat till iOS, medan Android inte påverkas

Lösningar har föreslagits, men de fungerar inte för alla

Garmin Connect har varit omdiskuterat sedan lanseringen, men det har till stor del handlat om att vissa funktioner låsts bakom en dyr betalvägg. Nu har missnöjet dock breddats, eftersom den senaste uppdateringen av mjukvaran har kopplat bort många användares wearables och smartklockor från tjänsten och gjort det omöjligt att synka träningsdata.

Problemet uppges ha uppstått i samband med version 5.21 och 5.21.1, och användare ventilerar nu sin frustration på sociala medier. Inlägg strömmar in på Reddit, något som uppmärksammats av Gadgets & Wearables. Situationen har gjort många användare frustrerade över avbrotten i sina rutiner och över att Garmin Connect plötsligt inte fungerar med deras befintliga enheter.

I ett inlägg på Reddit skriver användaren Fantastic-Class-8252: ”Jag uppdaterade precis appen på iPhone, och nu säger den att jag inte har någon klocka ansluten till appen!!”. Det bekräftas av andra användare, däribland PrimaryHuckleberry11, som i ett annat inlägg säger att de ”uppdaterade idag på min iPhone och förlorade alla enheter från appen”.

Problemen verkar vara begränsade till iOS, eftersom Android-användare av Garmin Connect uppger att deras app fungerar utan problem. Det tyder på att felet ligger i hur Garmin Connect-appen interagerar med någon del av iOS, och att den senaste uppdateringen har brutit denna funktionalitet.

Vad kan du göra?

Vissa användare har delat lösningar i kommentarerna till Reddit-inläggen och menar att de lyckats få allt att fungera igen.

En användare förklarar till exempel att man först behöver ta bort sin wearable från Garmin Connects webbapp. Därefter ska man ta bort enheten från listan över parade Bluetooth-enheter i iOS-inställningarna. När detta är gjort ska det gå att lägga till enheten igen i Garmin Connect-appen.

För andra har lösningen sett lite annorlunda ut. En användare föreslår att man öppnar Garmin Connect-appen och, medan den letar efter anslutna enheter, går till inställningarna på sin Garmin-klocka och navigerar till Connectivity > Phone > Pair Phone. Detta ska göra att klockan dyker upp i appen, varefter den kan ställas in som en ny enhet i Garmin Connect.

Alla har dock inte haft framgång med dessa metoder. Problemet verkar dessutom påverka flera olika Garmin-wearables, så det finns ingen garanti för att det som fungerar för en produkt också fungerar för en annan.

Om du har drabbats av problemet är det värt att testa metoderna ovan. Men om du fortfarande inte kan ansluta din wearable kan du behöva vänta på en uppdatering som återställer funktionaliteten.