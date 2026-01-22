Casio kan vara på gång med den ultimata G-Shock-klockan i metall för träningsentusiaster

Casio kan snart lansera en ny G-Shock-klocka med namnet GM-H5600

Den kan kombinera mer avancerade hälsomätningar med en metallram

Enligt läckan kan lanseringen ske så tidigt som mitten av 2026

Casios G-Shock är en av världens mest igenkännbara klockor – och nu tyder en ny läcka på att en helt ny modell kan vara på väg. Enligt uppgifterna handlar det om en klocka som potentiellt tillhör Casios G-Squad-serie och som kan lanseras med flera efterfrågade funktioner, särskilt med fokus på hälsa och träning.

Läckan dök först upp på den japanska sajten Great G-Shock World. Där hävdas att en ny Casio G-Shock-enhet med modellbeteckningen GM-H5600 har synts i flera asiatiska certifieringsdatabaser. Att modellen finns med där tyder på att produkten genomgår slutlig certifiering och att en lansering kan vara nära förestående.

Enligt Great G-Shock World kan den läckta enheten kombinera hälsomätningarna från Casios DW-H5600, inklusive en optisk pulsmätare, med ett metallchassi i stil med GM-5600. Det skulle kunna innebära att populära funktioner från båda modellerna slås samman, vilket i sin tur tar Casio in på ny mark och för klockan närmare de bästa smartklockorna än vad Casios produkter traditionellt har gjort.

Hälsofunktionerna kan dessutom sträcka sig längre än bara pulsmätning. Great G-Shock World listar flera förväntade funktioner, bland annat verktyg för daglig hälsouppföljning som stegräknare och mätning av syremättnad i blodet, samt sömnspårning och analys av träningspass.

Som Wareable påpekar kan funktionerna ligga nära dem som finns i DW-H5600, däribland SpO2-mätning, Life Log-aktivitetsspårning, intervalllägen och löplägen.

När kan vi få se klockan?

(Image credit: Casio G-Shock)

Som Great G-Shock World uttrycker det: ”GM-H5600 registrerades redan hos den asiatiska certifieringsmyndigheten för några månader sedan, och det råder ingen tvekan om att den är nära att släppas.” Även om några exakta datum inte har hittats tror sajten att produkten kan dyka upp under första halvan av 2026, möjligen redan från vår till sommar.

Priset är däremot betydligt mer oklart. Casio DW-H5600 kostar i dagsläget runt 3 100 kronor, men det är ännu okänt om den kommande GM-H5600 kommer att hamna på en liknande prisnivå.

Genom att kombinera hälso- och träningsmätningar med ett mer robust chassi kan den ryktade GM-H5600 ändå tilltala användare som hittills inte lockats av vare sig DW-H5600 eller GM-5600. Med en lansering som nu verkar ligga bara några månader bort behöver vi sannolikt inte vänta särskilt länge för att få svaret.