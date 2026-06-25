3 fantastiska golfklockor från Garmin för alla budgetar – alla testade och godkända av våra golfentusiaster
Här är golfklockorna du bör satsa på.
Om du funderar på att investera i teknik som kan hjälpa dig att ta ditt golfspel till nästa nivå har du kommit rätt. Vi har testat ett helt gäng av marknadens bästa golfklockor och märket som verkligen sticker ut inom kategorin är Garmin. Här nedanför har vi samlat några av våra absoluta favoritmodeller från Garmin. Vi har testat samtliga klockor noggrant och ingen av dem fick lägre än fyra av fem stjärnor. Klicka på knappen "Visa detaljer" för en sammanfattning av våra intryck och en länk till det fullständiga testet.
I Garmins sortiment är de här modellerna specialutvecklade för golf och vissa fungerar bättre än andra även utanför golfbanan. Den exklusiva MARQ Golfer (Gen 2) är det bästa alternativet för vardagsanvändning, men den är väldigt dyr. Om du istället letar efter en mer allsidig modell hittar du fler alternativ i vår köpguide över de bästa smartklockorna.
Dessutom är det ett riktigt bra tillfälle att köpa just nu. Med Amazon Prime Day och flera andra återförsäljare som brukar köra konkurrerande reor, finns det goda chanser att hitta riktigt bra erbjudanden på Garmin-klockor.
Bästa golfklockor från Garmin
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Amanda Westberg har varit en del av TechRadar-projektet sedan starten 2018 och sitter nu på rollen som chefsredaktör för TechRadar i Norden. Under sin tid på hemsidan har hon hunnit skriva tusentals artiklar och håller noggrann koll på teknikvärlden och dess trender. Som en gamer och träningsentusiast har hon en förkärlek för allt gaming- och fitnessrelaterat, där bland annat smartklockor är en favoritkategori att skriva om.
- Ruth HamiltonCollections Editor