Oura visar upp “världens minsta smartring” med nya Oura Ring 5 – och användare lär älska de här 7 uppgraderingarna

Oura Ring 5 får mindre design, längre batteritid och högre pris

Sex nya funktioner är på väg till Oura-appen, men inte för alla användare

Förbokningar öppnar idag och leveranser startar den 4 juni

Oura Ring 5 är nu officiell och det verkar vara ett rejält steg framåt jämfört med fjolårets modell. Oura säger att företaget helt gjort om designen, vilket resulterat i en ring som är 40 procent mindre, lättare, mer exakt, tåligare mot repor och med längre batteritid än tidigare.

Nästan allt har designats om från grunden. Den ska nu kunna hålla i upp till en vecka på en laddning, jämfört med de sex dagar vi noterade i vårt test av Oura Ring 4. Den ska dessutom kunna leverera mer exakta och stabila mätningar tack vare en ny signalarkitektur med kraftfullare LED-lampor och sensorer. Samtidigt ska en ny extra tålig PVD-beläggning (“physical vapour deposition”) göra ringen betydligt mer reptålig.

Även det portabla laddningsfodralet har fått en smart uppgradering. Medan den förra generationen saknade knappar helt finns nu en dedikerad knapp som gör det enklare att kontrollera batteristatus och snabbt para ihop ringen med enheter. Oura lägger dessutom till funktionen “Locate”, som hjälper användare att hålla koll på var smartringen befinner sig – och den kommer även till Oura Ring 4.

Priset blir dock högre än tidigare. Laddningsfodralet har samma pris som tidigare, medan själva ringen kostar från 399 dollar för standardutföranden i silver och svart och upp till 499 dollar för premiumversionerna. Startpriset för Oura Ring 4 låg på 4 690 kronor, så räkna alltså med svenska priser som ligger något högre än så. Bland de nya färgerna finns en ny guldfinish och en mörk rosévariant utöver tidigare borstade silver- och “stealth”-modeller.

Det gör Oura Ring 5 dyrare än både tidigare generationer och konkurrenter som Samsung Galaxy Ring och Amazfit Helio Ring.

Förbokningar är redan öppna och leveranser väntas starta den 4 juni. Eftersom ringen nu är betydligt mindre än tidigare modeller uppmanar Oura dessutom befintliga kunder att använda företagets nya storlekskit för Oura Ring 5, då passformen kan skilja sig även om man väljer samma storlek som tidigare.

Medlemskapet kostar fortfarande 5,99 dollar per månad eller 69,99 dollar per år, vilket känns positivt eftersom flera nya funktioner nu rullas ut till olika regioner och generationer av Oura-produkter, även om alla inte släpps samtidigt.

Alla nya funktioner som kommer till Oura-appen

Du kan välja mellan sex olika varianter: guld, borstat silver, vanligt silver, deep rose, svart och “stealth”, som är en matt svart variant. (Image credit: Oura)

När den nya smartringen lanseras får Oura-medlemmar flera nya funktioner, inklusive “Live Activity Tracking” för att se hälsodata i realtid under träning, “Menopause Insights” för att analysera sömn, humör, kognition och daglig funktion kopplat till klimakteriet samt “Hormonal Birth Control”, som bygger vidare på företagets tidigare Cycle Insights-panel genom att visa hur biometriska värden förändras under hormon- och hormonfria dagar.

De två sistnämnda funktionerna har redan introducerats i USA som en del av Ouras satsning på kvinnors hälsodata och blir nu en större global uppdatering för prenumeranter.

Den 30 juni lanseras dessutom “Lab Uploads” globalt, vilket gör det möjligt att importera blodprover och laboratorieresultat direkt till Oura-appen för att jämföra resultaten med användarens biometriska data från ringen.

Eftersom allt mer personlig hälsodata lagras i appen introducerar Oura även ett nytt säkerhetsverktyg som gör det möjligt att radera lagrad data från specifika tidsperioder utan att behöva avsluta hela kontot. Funktionen blir tillgänglig för alla medlemmar vid lansering.

Användare i USA får dessutom ytterligare funktioner. Från och med idag, den 28 maj, kan användare välja att delta i en ny “Brain Health Study” som undersöker hur sömn, stress och beteenden påverkar hjärnans kognitiva funktion och kroppens prestation. Studien har utvecklats tillsammans med brittiska Cambridge Cognition.

Oura Ring 5 är tunnare och lättare än föregående generation. (Image credit: Oura)

I början av juni lanseras även “Health Radar”, en ny funktion som kontinuerligt samlar in data kring blodtryck och nattlig andning och bygger vidare på företagets tidigare Symptom Radar-system. Samtidigt kommer “Health Records”, som låter användare samla alla sina medicinska rapporter på ett och samma ställe.

Alla de här uppdateringarna är en del av Ouras mål att hjälpa användare hitta mer konkreta lösningar utifrån sina hälsodata. Därför har företaget även inlett ett samarbete med vårdplattformen Counsel Health, som kombinerar medicinsk AI med licensierade läkare. Tanken är att användare ska kunna ställa frågor direkt i appen och få personliga medicinska råd inom några minuter.

Sist men inte minst kommer appen även få stöd för självhantering av GLP-1-läkemedel som en del av företagets satsning på metabol hälsa. Oura säger att användningen av dessa läkemedel globalt väntas överstiga 100 miljoner användare innan 2030, vilket gör det här till ett potentiellt väldigt användbart verktyg för personer som idag jonglerar flera appar för dosering och biometrisk spårning.

Ouras produktchef Holly Shelton verkar inte överdriva när hon säger att “Oura Ring 5 är det största klivet i smartring-historien”. Det här kan mycket väl sätta en ny standard för smartringar, eftersom modellen verkar leverera nästan alla uppgraderingar vi hoppats få se – även om priset är högre än väntat. Men naturligtvis måste vi testa den själva först innan vi kan säga något med säkerhet.