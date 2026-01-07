Garmin kan vara på gång med en spännande men efterlängtad uppgradering av Health Status – här är vad vi vet hittills

Garmin kan ge Health Status-funktionen en länge efterfrågad uppgradering enligt Gadgets and Wearables

I sin genomgång av Connect 5.20 tror sajten att du snart kan visa hälsomätvärden i en ny tidslinjev

Just nu låter Health Status dig bara visa data en dag i taget men du kan snart få se flera dagar eller till och med veckor av mätvärden

När det gäller de bästa träningsspårarna ligger Garmin i topp tack vare omfattande funktioner som Health Status som sammanställer fem nyckelvärden, puls HRV andning hudtemperatur och syremättnad, för en snabb överblick av din övergripande hälsa. I nuläget kan du bara se en dag i taget i Garmin Connect-appen men det kan snart ändras.

Enligt en genomlysning av Garmin Connect 5.20 från Gadgets and Wearables verkar träningsjätten förbereda en utökning av Health Status bortom dagens endagsöversikt av nyckelmätvärden. Snart kan användare av Garmin-klockor få möjlighet att se data över flera dagar, kanske till och med veckor, i en enda vy istället för att bläddra mellan varje dags mätvärden.

Garmin lanserade Health Status förra året och funktionen jämför fem olika mätvärden mot din personliga baslinje för att eventuellt upptäcka tidiga tecken på sjukdom.

Att bara kunna se dessa mätvärden en dag i taget gör det svårt att upptäcka förändringar i din häls historik eller se rullande sammanfattningar. Det är en av Garmins mindre nackdelar inom träningsspårning men en uppgradering kan vara på väg.

I sin genomgång hittade Gadgets and Wearables backend-stöd för en ny funktion kallad getSummaries i Garmin Connect 5.20 med start- och slutdatum. Det skulle göra det möjligt att hämta flera dagars hälsomätvärden och presentera viktig data i form av en tidslinje, vilket vore till stor hjälp för kalendervyer och för att följa personliga hälsotrender över längre tidsperioder.

Sajten upptäckte även indikationer på en så kallad healthStatusFormatter vilket antyder att data förbereds för att visas någonstans i Connect-appens användargränssnitt.

Enligt rapporten delar Gadgets and Wearables att detta ”oftast signalerar att datan kommer att visas någonstans”, och tillägger att formaterare inte läggs till ”om inte slutresultatet är avsett för gränssnittet”. Med det i åtanke kan Garmin välja ett diagrambaserat sätt att presentera informationen.

I dagsläget har Garmin inte meddelat när eller om dessa Health Status-uppgraderingar kommer att lanseras, allt är fortfarande spekulation. Den senaste evidensen tyder dock starkt på att något är på gång, oavsett hur lång tid det tar. Utöver uppgraderingar av Health Status har Garmin även en ny plan för att förbättra din träning baserat på vad du äter, helt enkelt genom att använda mobilens kamera.