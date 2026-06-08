"Det här ser grymt ut": nu finns det en inofficiell app med öppen källkod för att läsa Whoop-data utan abonnemang

Det finns nu en app med öppen källkod för Whoop-armband

Den kan installeras gratis på Android och macOS

Whoop har ännu inte kommenterat appen, men kan komma att blockera åtkomsten till sina aktivitetsmätare

Om du äger ett Whoop-armband eller har läst någon av våra recensioner av Whoop vet du att den avancerade fitnessenheten kräver ett löpande abonnemang. Tack vare en oberoende utvecklare går det nu dock att komma åt sin Whoop-data utan att betala något.

Appen heter Noop, har öppen källkod och finns tillgänglig för Android och macOS (via Android Central). Det krävs lite arbete för att komma igång – på Android måste appen sidoladdas – men instruktioner finns på projektets GitHub-sida. Appen ska fungera med Whoop 4.0, Whoop 5.0 och Whoop MG.

"Jag byggde den av en anledning", skrev appens skapare Kabir Khalil i ett inlägg på Reddit. "För att läsa min egen data från ett armband jag äger, på en enhet jag kontrollerar, utan att allt lagras i någon annans molntjänst. Det är hela poängen."

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Eftersom Whoops egna algoritmer inte är tillgängliga för utvecklaren säger Khalil att han har använt "egen matematik" baserad på "publicerade metoder" för att skapa träningspoäng och tolkningar av den rådata som hämtas från aktivitetsmätaren.

Positiv respons

Även om idén om en molnfri och helt lokal upplevelse lär tilltala många är det framför allt den uteblivna abonnemangskostnaden som sannolikt lockar Whoop-användare.

Whoops abonnemang börjar på 199 dollar per år (runt 2 000 kronor per år), även om själva enheten ingår i priset.

Användarna verkar också vara ivriga att testa lösningen. "Det här ser grymt ut", skrev en Reddit-användare i en diskussion som domineras av positiva kommentarer, även om vissa också efterfrågar teknisk hjälp för att få appen att fungera.

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Vi har kontaktat Whoop om appen och kommer att uppdatera artikeln om företaget svarar. Det är dock svårt att tänka sig att Whoop skulle vara särskilt nöjda med att användare kringgår abonnemangskravet på deras hårdvara. Det är därför möjligt att framtida uppdateringar av armbanden blockerar åtkomsten för tredjepartsappar som denna.

Noop verkar samtidigt vara en del av en mindre trend. En liknande app vid namn Goose har också nyligen dykt upp, även om den befinner sig i ett tidigare utvecklingsskede än Noop. Dessutom ska en annan app, Whoof, ha funnits ett tag redan. Om du vill ha ett alternativ till Whoops officiella app finns det alltså numera flera olika alternativ att välja mellan.