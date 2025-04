3 Apple Watch-funktioner vi vill se om ryktet om ett gränssnitt i VisionOS-stil stämmer

Det ryktas att Apple arbetar på en stor omdesign av operativsystemet watchOS för Apple Watch, som enligt uppgift ska baseras på Apple Vision Pros operativsystem, visionOS. Det är dock oklart om det handlar om årets watchOS 12 eller en framtida version av systemet.

Ryktet, som först rapporterades av israeliska tekniksajten The Verifier och uppmärksammades av MacRumors, är ironiskt nog inte verifierat. Det sägs däremot att det nya utseendet för watchOS kommer att vara något genomskinligt, med en svävande estetik och omarbetade interaktiva element.

Det påstås också att vissa klockor – specifikt Apple Watch Ultra 3 och andra klockor i Ultra-serien – kommer att få tillgång till Apple Intelligence. Det är dock oklart om The Verifier syftar på 2025 eller längre fram i tiden, men i nuläget har ingen Apple Watch tillräckligt med RAM för att kunna köra så pass kraftfull mjukvara.

You may like