Efter en rad läckor och rykten kommer The Elder Scrolls 4: Oblivion-remastern att officiellt avslöjas senare idag.

Bethesda delade ett inlägg på sociala medier sent i går kväll där de bekräftade att de kommer att sända någon form av Oblivion-tillkännagivande idag, den 22 april klockan 17.00 svensk tid på Twitch och YouTube.

Remastern läckte redan förra veckan, så det är inte särskilt svårt att lista ut vad dagens sändning kommer att handla om. Det spekuleras dock också i att Bethesda kommer att överraska med en så kallad "shadow drop" – alltså att spelet släpps direkt efter livestreamen.

