Spekulationer om Bloodborne tar fart igen efter att en jobbannons från Bluepoint Games dykt upp

Bluepoint Games rekryterar till ett spel med “tredjepersons närstridsaction”

Med tanke på studions tidigare arbete med Demon’s Souls spekuleras det i att projektet kan vara Bloodborne

Det blir studions första projekt sedan live service-spelet ställdes in

Studion bakom Demon’s Souls-remaken, Bluepoint Games, är officiellt på jakt efter nya medarbetare till ett ännu ej offentliggjort projekt – och fansen tror att det kan röra sig om den länge efterlängtade remaken av Bloodborne.

Som Tech4Gamers (via Shinobi602) har uppmärksammat, finns nu en ny tjänst som Senior Combat Designer publicerad på Bluepoints karriärsida, och beskrivningen avslöjar flera kvalifikationer som bekräftar att det handlar om ett tredjepersons actionspel.

Bland kvalifikationerna nämns erfarenhet av stridsdesign och en “stark förståelse för stridssystem och mekanik för tredjepersonsspel med närstrid”. Rollen innefattar även arbete med “AI-gameplay”, vilket kan betyda fiende-AI, “karaktärsbalans och kontroller”, “övergripande karaktärsdesign, stridsflöde och tillhörande system” och mer.

Bluepoint har ännu inte offentliggjort sitt nästa projekt, men annonsen tyder tydligt på att strid kommer att spela en central roll i spelet. Eftersom studion tidigare släppte remaken av Demon’s Souls till PS5 under 2020, är det svårt att inte börja tänka på möjligheten att Bloodborne står näst på tur för en remake eller remaster.

Efter lanseringen av Demon’s Souls tillsammans med PS5 för fem år sedan, rapporterades det att Bluepoint arbetade på ett live service-spel som ryktades vara kopplat till God of War. Det projektet ställdes dock in i januari i år, samtidigt som Days Gone-studion Bend Studio fick sitt eget live service-spel skrotat.

