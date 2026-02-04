Resident Evil Requiem – nästa stora survival horror
Capcom återvänder med sin nionde huvudtitel – mörkare, mer filmisk och med ny huvudperson.
Resident Evil Requiem är den efterlängtade nästa delen i Capcoms survival horror-serie, där den klassiska skräckupplevelsen får nytt liv med modern grafik, fokuserad berättelse och nya karaktärer inför släppet den 27 februari 2026.
I Requiem tas vi tillbaka till Raccoon City och får följa FBI-agenten Grace Ashcroft, som dras in i en mörk konspiration med kopplingar till Umbrella Corporation, samtidigt som seriens stämningsfulla utforskning, pussel och spänning förstärks av Capcoms kraftfulla RE-Engine. Spelet släpps samtidigt på PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC och Nintendo Switch 2 och har visats upp med en demo som betonar ljuddesign, atmosfär och skräckupplevelse.
