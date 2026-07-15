"God of War: Laufey kommer att släppas på skiva": Sony Santa Monica kan ha avslöjat spelets lanseringsfönster

Sony Santa Monica har bekräftat att God of War: Laufey kommer att släppas på fysisk skiva

Uttalandet kommer efter att PlayStation meddelat att produktionen av nya spelskivor upphör från januari 2028

Det kan innebära att God of War: Laufey lanseras före slutet av 2027

Efter PlayStations besked om att företaget kommer att sluta producera nya spelskivor har Sony Santa Monica nu bekräftat att God of War: Laufey kommer att finnas tillgängligt på fysisk skiva. Det kan i sin tur ge en fingervisning om när spelet planeras att släppas.

Beskedet kommer via X, där studion delade schemat för sin God of War: Laufey-panel under San Diego Comic-Con.

I samma tråd lade Sony Santa Monica till ett kort meddelande, sannolikt som svar på de många frågor från fans som dykt upp sedan PlayStations besked tidigare i månaden: "Vi kan bekräfta att God of War: Laufey kommer att finnas tillgängligt på skiva."

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Sony meddelade tidigare i juli att företaget kommer att avsluta produktionen av nya spelskivor från och med januari 2028. Eftersom God of War: Laufey nu är bekräftat för fysisk utgåva pekar det på att spelet behöver släppas innan dess.

Det nya God of War-spelet presenterades under Summer Game Fest 2026 och har Kratos hustru Faye i huvudrollen. Ett släpp redan under 2026 hade förstås varit välkommet, men med bara några månader kvar av året känns det allt mindre sannolikt.

Dessutom är hösten redan fullspäckad med stora spelsläpp, där bland annat Grand Theft Auto 6 väntas i november och Marvel's Wolverine i september. Mot den bakgrunden känns ett släpp av God of War: Laufey under de närmaste månaderna osannolikt.

Studions senaste uttalande gör därför att ett släpp någon gång före slutet av 2027 framstår som det mest sannolika scenariot. I teorin skulle spelet även kunna lanseras precis innan produktionen av fysiska skivor upphör i januari 2028.

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PlayStations beslut att fasa ut nya spelskivor har mötts av kraftig kritik från spelare, och många hoppas fortfarande att Sony ska ändra sig om motståndet blir tillräckligt stort.

En namninsamling som uppmanar Sony att backa från beslutet har redan samlat in över 310 000 underskrifter, men än så länge har företaget inte kommenterat protesterna ytterligare.

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