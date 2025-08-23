Den nya teasern för Resident Evil Requiem gör det till mitt mest efterlängtade spel 2026

En ny gameplaytrailer för Resident Evil Requiem har släppts

Trailern visar oss en yngre Grace Ashcroft och hennes mamma, Alyssa Ashcroft

Vi fick också vår första titt på en mystisk fiende

Capcom har precis delat en helt ny titt på Resident Evil Requiem under Gamescom Opening Night Live 2025-showcasen, och ja, det ser riktigt skrämmande ut!

Trailern, som mer var en gameplaysekvens, visade upp vår spelbara protagonist, Grace Ashcroft, i yngre ålder, samt Graces mamma, Alyssa Ashcroft, som först dök upp i Resident Evil Outbreak och Outbreak File #2.

Den cinematiska scenen verkar äga rum innan händelserna kring Alyssas död, som Grace senare kommer att utreda som teknisk FBI-analytiker.

Under sekvensen får Grace ett mystiskt telefonsamtal och tvingas lämna hotellet där hon bor med Alyssa och stöter snabbt på problem.

Resident Evil Requiem World Premiere Trailer | gamescom Opening Night Live 2025 - YouTube Watch On

Spelet tillkännagavs under Summer Game Fest 2025 i juni, i en kuslig cinematisk trailer som visade upp nya monster, gav oss en förhandsblick på spelets story och ett ödelagt Raccoon City.

Capcom kallar det nionde spelet ”en ny era av survival horror” och värden Geoff Keighley beskriver det som ett ”djärvt skifte för serien både i ton och gameplay”.

”Förbered dig på att fly döden i en hjärtsstoppande upplevelse som kommer att få dig att frysa till i märgen. En ny era av survival horror börjar 2026. Teknologiska framsteg kombinerade med utvecklingsteamets djupa erfarenhet möts i en berättelse med djupa karaktärer och gameplay som är mer uppslukande än någonsin tidigare.”

Resident Evil Requiem släpps den 27 februari 2026 till PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S och PC.