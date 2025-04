Vissa av Siris försenade Apple Intelligence-funktioner kan komma med iOS 19

Apple har hamnat i en knepig sits med Siri och Apple Intelligence, där tidigare utlovade AI-funktioner nu officiellt har försenats – något som företaget fått ta emot mycket kritik för, men åtminstone några av dessa försenade funktioner kan komma att dyka upp senare i år.

I en artikel från New York Times som sammanfattar några av Apples senaste AI-problem, inklusive interna konflikter kring framtida planer, nämns att Siri kommer att få vissa uppgraderingar "till hösten" i USA – alltså troligen i september, samtidigt som iPhone 17 och iOS 19 lanseras.

"Apple har inte skrotat sin omgjorda version av Siri," står det i artikeln. "Företaget planerar att släppa en virtuell assistent i höst som kan göra saker som att redigera och skicka ett foto till en vän på begäran, enligt tre personer med insyn i planerna."

