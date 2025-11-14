Nya selfiedrönaren från DJI har en enorm uppgradering som fullständigt krossar konkurrensen

DJI Neo 2 filmar 4K-luftselfies i upp till 100fps och väger bara 151 g

Den uppgraderar originalet med omnidirektionell objektdetektering

Pris på 2 790 kronor

DJI har precis lyft selfiedrönare till nya höjder med Neo 2, som är den lättaste och mest prisvärda drönaren med omnidirektionell objektdetektering (med framåtvänd LiDAR som extra bonus) och en rejäl uppgradering av originalet Neo.

Vi trodde aldrig att en så avancerad säkerhetsfunktion skulle komma till en billig drönare. Det är en lysande funktion för nybörjare, med startpriser från 2 790 kronor.

Vi har redan publicerat en djupgående recension av Neo 2 och det är tydligt att den är en mycket förbättrad modell även om den är något tyngre och dyrare än Neo. Det råder dock ingen tvekan om vilken av de två som är mest intressant – Neo 2-modellens uppgraderingar är värda den marginellt högre vikten och kostnaden.

Om du inte är bekant med selfiedrönare är tanken att vem som helst ska kunna komma upp i luften på några sekunder, med drönaren som lyfter från handflatan. I det här fallet får du även gest- och röststyrning samt DJI:s förbättrade smarta ActiveTrack-funktioner.

Precis som HoverAir X1, den ursprungliga selfiedrönaren, kan Neo 2 lyfta utan handkontroll. Du riktar bara drönaren mot dig så att den kan låsa fast på dig för motivspårning, trycker på startknappen på drönaren och så återvänder den till din handflata när inspelningen är klar sen. Det är verkligen så enkelt.

Upplevelsen är nu ännu enklare tack vare att det finns en skärm bredvid kameran som visar vilket inspelningsläge du har valt.

Neo 2 fungerar också med en DJI-fjärrkontroll som NC-3, som ger utökad räckvidd (upp till 10 km) eller till och med glasögon för en mer immersiv FPV-flygning, även om priset stiger rejält när man räknar in dessa tillbehör.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Användare kan återigen filma i 4K i upp till 100fps, 2.7K vertikalt videoformat och ta stillbilder på 12 MP via en relativt liten 1/2-tums sensor. Det är dock utan tvekan introduktionen av objektdetektering som lyfter den senaste modellen.

Image 1 of 3 (Image credit: DJI) (Image credit: DJI) (Image credit: DJI)

Den nya selfiedrönaren att köpa?

För oss är tillägget av objektdetektering skäl nog att uppgradera, medan Neo 2 nu är en av de bästa drönarna för nybörjare.

Dess inbyggda propellerskydd, lätta 151 g-kropp och nu objektdetektering gör säker flygning på nära håll till en enkel möjlighet, med spårningsfunktioner som är optimerade för exempelvis löpning och cykling. Det finns också ett antal automatiserade flygrörelser som är vanliga i de flesta DJI-drönare för dynamiska videosekvenser.

Flygtiden är uppgraderad till 19 minuter, även om du kan räkna med lite mindre i praktisk användning. Vindmotståndet har också förbättrats, nu klassat upp till nivå 5, vilket gör Neo 2 marginellt mer stabil i luften än Neo.

Det finns nu upp till 49 GB internt lagringsutrymme, vilket räcker för 105 minuter av 4K 60fps-video eller 175 minuter om du sänker bildfrekvensen till 30fps.

Med ett så imponerande funktionsutbud och lågt pris kan DJI mycket väl ha prissatt ut sin konkurrent HoverAir, såvida du inte befinner dig i USA där Neo 2 ännu inte finns tillgänglig.

Vi har tidigare kallat DJI Mini 4K en bättre drönare för nybörjare än Neo, men Neo 2 med sin uppgraderade tvåaxlade kamera och objektdetektering är riktigt lockande.