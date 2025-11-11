Läckta bilder tyder på att DJI är nära att lansera sin första 360-gradersdrönare

DJI Avata 2, ovan, är DJIs senaste FPV-drönare, men nästa Avata-modell kan vara den första med 360-graderskamera.

Läckta reklambilder antyder att DJI Avata 360 är nära lansering

Det kan bli DJIs första riktiga 360-gradersdrönare

Rykten tyder på att den kommer att ärva Osmo 360:s dubbla 1,1-tumssensorer

Vi fick först prova Insta360:s Antigravity A1-drönare för ungefär sex månader sedan, långt innan den officiellt presenterades i augusti. Vi blev imponerade av den innovativa 360-gradersdrönaren och hur den kan komma att förändra marknaden – och vår nästa tanke var att DJI knappast skulle stå overksamma, utan förr eller senare ta fram sin egen version.

Sedan dess har DJI lanserat sin första 360-graders actionkamera, Osmo 360, vilket gör en 360-gradersdrönare från företaget mer eller mindre oundviklig. Nu har högupplösta reklambilder på en sådan modell – Avata 360 – läckt ut online via DJI-läckan @Quadro_News på X, vilket tyder på att lanseringen är nära.

Faktum är att The New Camera förutspår att Avata 360 kan lanseras redan 2025, alltså inom bara några veckor. Om det stämmer kan DJI hinna före Antigravity A1, som enligt uppgifter når butikerna först i januari 2026.

DJI har alltid varit snabba på att svara på konkurrens – ta exempelvis Neo, DJIs tolkning av selfie-drönare efter HoverAir X1, som nu väntas följas upp av Neo 2. Den här gången kan DJI till och med gå om Insta360 och lansera sin 360-gradersdrönare först, trots att Insta360 avslöjade sitt projekt långt tidigare.

Så hur bra kan DJI Avata 360 bli?

Det är ingen hemlighet att Antigravity A1 använder mycket av tekniken från Insta360:s flaggskeppskamera X5, inbyggd i ett chassi på under 250 gram. Det innebär immersiv 8K 360-video och smarta funktioner för motivspårning.

Enligt flera källor, inklusive The New Camera, kommer DJI att gå en liknande väg genom att använda teknik från sin senaste 360-kamera, Osmo 360, i Avata 360. Det betyder också 8K 360-video, men med större dubbla 1,1-tumssensorer.

Ytterligare reklambilder från @Quadro_News visar att Avata 360 får en liknande design som DJI Avata 2 FPV-drönaren. Här verkar dock de dubbla kamerorna – en riktad uppåt och en nedåt för komplett 360-graders täckning – vara monterade i en gimbal som kan roteras 90 grader för ett enlinsläge, vilket vore riktigt smart.

Dessutom finns uppgifter via The Notebook som antyder att Avata 360 kommer att väga under 250 gram, vilket placerar den i den restriktionsfria C0-drönarkategorin – till skillnad från dagens Avata-modeller som tillhör klassen ovanför.

Om allt detta stämmer ser DJI Avata 360 ut att kunna bli en av de mest spännande konsumentdrönarna på marknaden. Det som återstår att se är om den behåller samma snabba FPV-flygstil som tidigare Avata-modeller, eller om den blir en lugnare upplevelse i stil med Antigravity A1, där det immersiva 360-gradersperspektivet står i centrum.