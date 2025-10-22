5 nya kameror väntas fortfarande under 2025 – här är vad Sony, Canon, Leica och andra kan lansera snart

Det verkar som att flera ledande kameratillverkare planerar att avsluta året med några spännande nyheter. Tillförlitliga källor inom ryktesvärlden antyder att ny kamerautrustning från Canon, Sony, Leica, DJI, Fujifilm och fler märken är på väg.

Vi håller koll på dessa rykten och om de nuvarande uppgifterna visar sig stämma väntar några riktigt spännande veckor framöver. Här nedanför har vi samlat fem av de mest omtalade kameralanseringarna som ryktas ske i oktober och november i år – listade i kronologisk ordning efter när de förväntas dyka upp på marknaden.

Kamerarykten är just det – rykten. Så ta informationen här nedanför med en nypa salt. Med det sagt har vi bara inkluderat uppgifter från källor med stark historik. Låt oss ta en titt på vad som väntar…

1. Leica M EV-1

Leica M11 är den nuvarande modellen i M-serien med optisk mätsökare – en unik design som kan försvinna i nästa version med elektronisk sökare (EVF). (Image credit: Leica)

Första Leica M-kameran utan mätsökare

Leicas 60 MP-sensor är sannolik

Ryktas lanseras den 23 oktober

Det verkar som att en ny typ av Leica M-kamera kan vara på väg – den så kallade Leica M EV-1, utan Leicas klassiska mätsökare.

Detta lär bli en kontroversiell lansering i många traditionella Leica-fans ögon. M EV-1 ryktas nämligen få en elektronisk sökare (EVF) istället för den optiska mätsökare som Leica M-serien är känd för, och lanseringen väntas ske den 23 oktober.

Enligt Leica Rumors ser M EV-1 ut att ärva en blandning av funktioner från M11 och Q3, inklusive den fullformatsensor på 60 MP som används i båda modellerna. Den beskrivs som en Q3 (Leicas premiumkompakt med fast objektiv) – men med Leicas M-fattning.

Den optiska mätsökaren är en definierande del av Leica M-serien (bokstaven “M” står trots allt för Messsucher, tyskans ord för mätsökare). Att ta bort den och ersätta den med en modern elektronisk sökare kan för vissa ses som ren hädelse.

Få daglig insikt, inspiration och erbjudanden i din inkorg Registrera dig för senaste nyheter, recensioner, åsikter, toppteknologiska erbjudanden och mer. Kontakta mig med nyheter och erbjudanden från andra Future varumärken Ta emot e-post från oss på uppdrag av våra betrodda partners eller sponsorer

Samtidigt har kameratekniken förändrats drastiskt under de sjuttio år som gått sedan Leica introducerade M-fattningen – som för övrigt är världens äldsta fortfarande aktiva objektivfattning. Jämfört med moderna kameror kan mätsökare kännas föråldrade.

En EVF skulle göra det enklare att sätta fokus tack vare funktioner som focus peaking, och även förbättra användarupplevelsen i stort. Eftersom det fortfarande är en M-modell kommer den dock att vara manuellfokuserad. En annan fördel är att EVF-komponenter är billigare att tillverka än mätsökare, vilket innebär att denna nya M-modell sannolikt blir betydligt billigare än dagens M11.

2. Fujifilm X-T30 III

Efter fyra år kan X-T30 II från 2021 få en efterföljare. (Image credit: Fujifilm)

Efterträdare till den fyra år gamla X-T30 II

Instegsmodell med äldre 26 MP-sensor

Kan presenteras den 23 oktober tillsammans med ett nytt kitobjektiv

Ännu en lansering som ryktas till den 23 oktober är Fujifilm X-T30 III, som mycket väl kan bli en av Fujifilms mest sålda modeller. Enligt The New Camera sägs den bli tillverkarens nya instegsmodell för fotografer, och väntas dela mycket av tekniken från den videofokuserade X-M5 – inklusive den äldre 26 MP-sensorn från föregående generation.

Även om videofunktionerna kan bli något nedskalade jämfört med X-M5, får användare av X-T30 III en riktig elektronisk sökare istället för den enbart bakskärmsbaserade designen hos den mindre X-M5.

Vi förväntar oss att den ryktade X-T30 III får ett filmsimuleringshjul, precis som nyare modeller som X-T50 – en dyrare kamera med snarlik design men med den senaste stabiliserade 40 MP-sensorn.

Samma rykte gör även gällande att kameran lanseras tillsammans med ett nytt kitobjektiv, som kan ersätta den nuvarande 15–45 mm-modellen. Det skulle sannolikt erbjudas i ett paket med X-T30 III till ett pris i den lägre delen av Fujifilms sortiment.

3. Canon EOS R6 Mark III

EOS R6 II, ovan, är den nuvarande modellen som EOS R6 III skulle kunna ersätta. (Image credit: Future)

Mellanklasskamera i fullformat

Uppgradering av EOS R6 II med stabiliserad 32 MP-sensor

Förväntas lanseras den 9 november

Enligt Canon Rumors ryktas Canon EOS R6 Mark III presenteras den 9 november och blir en uppgradering av EOS R6 II – denna gång med en stabiliserad version av den 32 MP-sensor som finns i den nya biokameran EOS C50.

Det skulle innebära ett rejält hopp i upplösning från EOS R6 II:s 24 MP, och kan mycket väl göra att Canon tar ledningen över Nikon Z6 III som vårt bästa val av spegellös fullformatskamera för de flesta användare – särskilt om den även får stöd för 7K-video i open gate-format, som EOS C50. En sådan funktion skulle tydligt särskilja EOS R6 III från konkurrenterna.

Med det sagt, om EOS R6 III verkligen landar i november kan den få konkurrens bara veckor senare – om nästa rykte visar sig stämma…

4. Sony A7 V

Sony A7 IV – på gång att få en uppdatering? (Image credit: Future)

Fullformatskamera med 33 MP-sensor

Förväntas få Sonys senaste autofokus och AI-chip

Kan lanseras i slutet av november

Den långa väntan på en efterföljare till Sony A7 IV kan snart vara över. Enligt Sony Alpha Rumors hänvisar flera källor till att Sony A7 V kan lanseras innan december.

Ett par läckta bilder, som påstås föreställa A7 V, visar en skärm där bildstorleken anges till 33 MP – samma upplösning som hos A7 IV. Det är fortfarande konkurrenskraftigt i dag, men lämnar många Sony-fans nyfikna på vilka förbättringar som faktiskt väntar.

Det kan mycket väl handla om att sensorn är av en ny typ – till exempel en kraftfull staplad sensor som skulle höja prestandan och stärka A7 V:s ställning som allroundkamera.

Utifrån tidigare Sony-modeller kan vi förvänta oss att den utrustas med ett AI-chip för Sonys senaste autofokus med motivigenkänning – A7-serien är den sista i sortimentet som ännu saknar denna funktion.

Vissa oroar sig för att A7 V bara blir en mindre uppdatering, med tanke på Sonys senaste modellsläpp, vilket vore en besvikelse med tanke på de fyra år som gått sedan föregångaren. Men i nuläget finns få konkreta rykten. Om den verkligen släpps under 2025 väntar en rejäl kraftmätning mellan Sony, Canon och Nikon.

5. DJI Pocket 4

Varför ha en roterande gimbalmonterad kamera när man kan ha två? (Image credit: DJI)

Uppföljare till populära Osmo Pocket 3

Kan få dubbla kameror och mindre sensor

Ryktas lanseras i slutet av november

En av de mest sålda kamerorna de senaste två åren är DJIs lilla vloggkamera Pocket 3. Den finns i stort sett i varje content creators utrustning – den får enkelt plats i fickan och har en gimbalmonterad kamera som spelar in stabila 4K-videor var du än befinner dig.

Designen inkluderar en roterande pekskärm som låter användaren växla mellan vertikal och horisontell video på ett ögonblick. Kameran kan även automatiskt rotera för selfies med en enda knapptryckning. Att para ihop den med trådlösa mikrofoner för professionellt ljud är också smidigt – använder man någon av DJIs egna mickar, som den lilla Mic Mini, behövs ingen separat mottagare tack vare direkt trådlös anslutning.

Till skillnad från många andra tillverkare är två år mellan lanseringar en lång tid för DJI, särskilt när den nuvarande modellen redan är så effektiv. Så hur tänker DJI förbättra sin succékamera med den ryktade Pocket 4?

Rykten antyder att den får dubbla kameror – en framåtriktad och en bakåtriktad – vilket gör det möjligt att spela in personer på båda sidor av kameran. Det skulle kunna bli ett användbart verktyg vid intervjuer eller reaktionsvideor.

Sensorn kan dock bli något mindre än 1-tumssensorn i Pocket 3. Det spekuleras även i att detta kan vara en helt ny modell i Pocket-serien snarare än en direkt uppföljare. Samtidigt talas det om en möjlig Pocket 4 Pro – detaljerna kring den versionen är ännu oklara, men det låter rimligt att den skulle fungera som en verklig uppgradering till Pocket 3.

När kan vi då förvänta oss DJIs nästa kompakta vloggkamera? Troligen i slutet av november.

Med tanke på vad som ryktas just nu – och vilka modeller som har mest att vinna – framstår Canon EOS R6 Mark III som den mest lovande kameran i gruppen, medan Leica M EV-1 tveklöst markerar en stor förändring, särskilt för Leica-fansen.

Men vad tycker du om de övriga ryktade kamerorna för 2025? Vilken känns mest spännande? Dela gärna din åsikt i omröstningen ovan.