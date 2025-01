Kamerarykten för 2025: Ny utrustning vi förväntar oss från DJI, Sony, Canon och fler

Vi har rapporterat om kamerarykten i många år, och tro oss, det finns en hel del spännande teknik att se fram emot under 2025. Kända läckor delar med sig av information inför produktlanseringar och när den officiella presentationen väl sker är det oftast inte mycket som vi inte redan känner till.

Det betyder dock inte att alla rykten är korrekta – många bör tas med en nypa salt. Vissa är rena önsketänkanden från fans, andra bygger enbart på tidigare händelser och befintliga produkter, medan vissa faktiskt visar sig stämma. Vi har varit med i ryktesvärlden tillräckligt länge för att kunna se skillnad och är ofta bland de första som delar de senaste nyheterna.

Den här sammanställningen av kamerarykten samlar de mest trovärdiga ryktena om de mest spännande kommande kamerorna från de ledande aktörerna inom fotografering och skiljer de troliga från rena påhitt. Här nedan hittar du den senaste informationen om ryktade kameror som DJI Mavic 4 Pro, Canon EOS R6 Mark III och Sony A7V. Vi uppdaterar den här sidan regelbundet i takt med att mer information avslöjas och länkar till mer detaljerade artiklar. Så om du är ute efter en ny kamera eller bara är nyfiken på vad som är på gång, kan du kika in på den här sidan med jämna mellanrum för allt det senaste.

DJI-rykten för 2025

Trots att ett potentiellt förbud i USA fortfarande hänger över DJI, verkar den högtflygande tillverkaren inte ha några planer på att sakta ner sin produktionstakt under 2025. Faktum är att rykten antyder att DJI accelererar sina planer. Januari bjöd redan på lanseringen av DJI Flip – och om information från branschinsiders stämmer, kan vi förvänta oss fler nya DJI-drönare innan året är slut, samt actionkameror, kontroller och gimbals för telefoner.

DJI Mavic 4 Pro

DJI:s ryktade fjärde generationens flaggskeppsdrönare med trippelkamera

Enligt läckor kommer Mavic 4 Pro att ha en rundad trippelkameraenhet som är omarbetad från Mavic 3 Pros kantiga enhet. (Image credit: Future)

Pålitliga källor indikerar att DJI Mavic 4 Pro kan lanseras våren 2025. En FCC-registrering antyder att en ny flaggskeppsdrönare med hopfällbar design är på väg och läckta bilder tyder på att den kommer att ha en omdesignad kameramodul.

Dess föregångare, Mavic 3 Pro, vann både "bästa drönare" och "bästa kamera" i TechRadar Choice Awards 2023. Med en trippelkamera som täcker brännvidderna 24mm, 70mm och 166mm är den en otroligt mångsidig drönare som fortfarande är vår favorit bland kameradrönare i premiumklass. Vi förväntar oss att dess efterträdare bygger vidare på denna plattform på flera viktiga områden.

Baserat på läckta bilder kommer Mavic 4 Pro att ha en större, mer framträdande gimbalmonterad modul. Vi förväntar oss att detta innebär förbättrade linser och därmed bättre bildkvalitet för åtminstone några av kamerorna. Det kan också innebära ett större rörelseomfång, vilket skulle åtgärda klagomål från Mavic 3 Pro-ägare om dess begränsade gimbal.

Den kända DJI-läckan @QuadroNews har antytt att Mavic 4 Pro inte kommer att dra nytta av LiDAR-funktionen som finns på Air 3S, som förbättrar kollisionsundvikande i svagt ljus. Vi bör dock vara försiktiga med att dra några definitiva slutsatser: förutsägelser i detta skede baseras på prototypbilder och kanske inte återspeglar DJIs planer för produktionsmodellen.

Med det sagt förväntar vi oss att Mavic 4 Pro blir en ganska tung drönare. Med en utökad kameramodul skulle vi bli förvånade om den väger mindre än Mavic 3 Pro, en C2-klassad drönare som väger in på 958 g. Rykten antyder också att den kommer att ha ett större 6645 mAh-batteri jämfört med Mavic 3 Pros 5000 mAh-batteri.

När vi officiellt kommer att få se Mavic 4 Pro återstår att se. Tidiga förutsägelser pekade på att den kunde lanseras tillsammans med DJI Flip i januari, men det datumet har redan passerat. Mavic 3 Pro lanserades i april 2023, så det kan hända att vi får se ännu en vårlansering.

DJI Osmo Action 6 & Osmo 360

Osmo Action 6 utmanar GoPro- och Insta360-flaggskeppskamerorna

DJI:s första 360-graders actionkamera ryktas komma 2025

Action 5 Pro släpptes i september 2024, men en efterträdare kan redan vara på väg. (Image credit: DJI)

Utöver sina flygenheter har DJI cementerat sin position bland de bästa actionkamerorna: Osmo Action 5 Pro rankas högt som ett av de bästa alternativen till GoPro Hero 13 Black. Action 5 Pro lanserades så sent som i september 2024, men nya FCC-dokument antyder att vi kan få se en efterföljare inom kort.

Upptäckt av @Quadro_News och Notebookcheck, hänvisar dokumenten till en "DJI Osmo Action 6". Sådana dokument dyker vanligtvis upp strax före en lansering, vilket innebär att vi kan få se nästa iteration av DJI:s actionkamera inom några månader.

Dokumenten avslöjar inte mycket om vad vi kan förvänta oss av Osmo Action 6, men de listar två batterikapaciteter: 1 770 mAh och 1 950 mAh. Det antyder att vi kan få både standard- och Pro-versioner av den nya kameran.

I vår djupgående recension av Osmo Action 5 Pro beskrev vi den som "en actionkamera fullpackad med funktioner". En av de få begränsningarna i dess specifikationer var dess maximala upplösning på 4K, vilket överträffas av GoPro Hero 13 Black (5.3K) och Insta360 Ace Pro 2 (8K). Om detta kommer att åtgärdas i Action 6 återstår att se.

Det kan också komma en annan modell under 2025: medan GoPro fortsätter att skjuta upp uppföljaren till sin Max-modell, ryktas det att DJI arbetar på en 360-graders kamera som ska konkurrera med Insta360 X4. Detaljerna är få, men FCC-dokument tyder på att DJI har något på gång.

Mockups baserade på läckta ritningar visar att Osmo 360 kan få en fyrkantig design med ett dubbellinsformat liknande GoPro Max. Mycket mer än så vet vi inte, inte heller när den kan lanseras. Men med tanke på DJI:s historik när det gäller att ge sig in i nya produktkategorier, förväntar vi oss att en 360-kamera från företaget blir en stark utmanare – särskilt om den lanseras före GoPro Max 2.

DJI Osmo Mobile 7

DJI:s ledande telefongimbal kan uppgraderas – möjligen Osmo Mobile 7

Efter utmärkta gimbals från Hohem och Insta360 är DJI:s Osmo Mobile 6 snart i behov av en uppdatering, som kan komma under 2025. (Image credit: Future | Sam Kieldsen)

För att understryka mångfalden i sitt produktutbud ryktas DJI också arbeta på en efterföljare till sin telefongimbal. Enligt en annan FCC-registrering verkar en ny version av DJI:s handhållna stabilisator vara på gång.

Osmo Mobile 6 toppar redan vår topplista över bästa telefongimbals, tack vare sin utmärkta ergonomi, kompakta design och intuitiva gränssnitt, vilket gör den till ett förstahandsval för att filma stabiliserade videor med en av de bästa kameramobilerna.

Osmo Mobile 6 lanserades i september 2022, så vi skulle säga att det är dags för en uppgradering – speciellt med tanke på nyare konkurrenter som Insta360 Flow 2 Pro, som vi rankade som den bästa kompakta gimbalen för iPhone i vår djupgående recension.

Det finns för närvarande lite konkret information om DJI Osmo Mobile 7. Vi förväntar oss att den bygger vidare på den beprövade formulan från tidigare versioner, snarare än att introducera radikalt nya funktioner. Den kommer troligtvis att erbjuda förbättrad batteritid och bättre spårning av objekt. Det är också sannolikt att den kommer att stödja Apple DockKit, vilket gör det möjligt att sömlöst använda den med iOS' inbyggda kameraapp.

Tillsammans med dessa uppgraderingar ser DJI Osmo Mobile 7 ut att bli en stark kandidat bland våra favoriter i kategorin telefongimbals. Exakt när vi kommer att få se den under 2025 är dock fortfarande oklart.

Canon-rykten för 2025

År 2024 blev ett stort år för Canon, med lanseringen av två av deras mest spännande modeller på länge: EOS R1 och EOS R5 Mark II. Med dammet lagt efter dessa flaggskeppskameror riktas nu uppmärksamheten mot Canons kommande lanseringar. Många rykten cirkulerar online och nämner allt från en andra generation av PowerShot V10 till en Canon-gimbalkamera som kan konkurrera med Osmo Pocket 3. Här fokuserar vi på det som verkar mest realistiskt för Canon under 2025: lanseringen av tre nya spegellösa R-seriekameror.

Canon EOS R6 Mark III

Canons spegellösa fullformatskameror i mellanklass behöver en uppgradering för att konkurrera med Nikon

EOS R6 Mark II är en av våra favoriter bland spegellösa fullformatskameror, men dess ryktade efterföljare måste vara bättre rustad för att överträffa Nikon Z6 III. (Image credit: Future)

Canon EOS R6 Mark II lanserades i november 2022 som en spegellös fullformatskamera med specifikationer för att vara en riktig hybrid-arbetshäst. Så kapabel och populär som den är, innebär lanseringen av Nikon Z6 III förra året att en uppdaterad version av EOS R6 nu behövs för att hålla Canon med i racet om titeln som bästa spegellösa kamera.

Flera välkända Canon-läckor är övertygade om att det är precis vad företaget arbetar med. Den allmänt accepterade uppfattningen är att vi kommer att se EOS R6 Mark III någon gång under det första kvartalet 2025 – troligtvis i samband med CP+, som äger rum i Japan från 27 februari till 2 mars.

Tidiga rapporter tyder på att EOS R6 Mark III blir en förfining snarare än en revolution av Mark II. Ryktade förbättringar inkluderar en uppgraderad EVF och en helt ny OLED-pekskärm med dubbla axelrörelser för att kunna vinklas och roteras, liknande den som finns på Sony A9 III. Detta borde göra det enklare att komponera bilder vid låga vinklar och när kameran är monterad på stativ.

När det gäller stillbilder förväntar vi oss att den kommer ha relativt liknande specifikationer som Mark II, inklusive samma 24MP fullformatsensor och elektroniska seriebildtagningar på upp till 40 bilder per sekund. Det är dock möjligt att EOS R6 Mark III får en DIGIC Accelerator för att förbättra den kontinuerliga fotoprestandan, precis som EOS R5 Mark II gjorde.

Den kan också låna samma kameras avancerade autofokussystem för motivigenkänning, samt dess inbyggda neurala nätverksverktyg för brusreducering och uppskalning. Tillsammans med sannolika förbättringar av 6K-videoinspelning och potentiellt stöd för Canons Cinema RAW Light-codec, ser R6 Mark III ut att kunna ge Nikon Z6 III en rejäl utmaning.

Canon EOS R7 Mark II

Efterträdare till en av de bästa APS-C spegellösa kamerorna som kan erbjuda förstklassig prestanda

EOS R7 är fortfarande en av de bästa spegellösa kamerorna med crop-sensor på marknaden och dess ryktade efterföljare kan erbjuda funktioner i toppklass för sport- och naturfotografi. (Image credit: Future)

En annan Canon EOS R-serie kamera som förväntas få en uppgradering 2025 är EOS R7. Den lanserades tillsammans med EOS R10 under 2022 och var den den första flaggskeppsmodellen med APS-C-sensor för R-mountens spegellösa kameralinje. Det som verkligen höll den tillbaka var bristen på dedikerade linser, ett problem som sedan dess har åtgärdats: Canon har äntligen öppnat sin RF-mount för Sigma och Tamron, och en snabb titt på vår topplista över de bästa Canon RF-linserna visar hur detta katalogutbud har vuxit, särskilt för fullformatskameror.

Flera källor online har pratat om att Canon planerar något stort för sina APS-C-kameror 2025. Det något kan mycket väl komma i form av R7 Mark II, som ryktas bli den första Canon APS-C-kameran med en stackad sensor.

Första generationens R7 var redan en snabb kamera för sport och naturfotografi med elektroniska seriebildtagningar på upp till 30 bilder per sekund. En stackad sensor skulle göra kameran ännu snabbare, potentiellt upp till 40 bilder per sekund, vilket skulle matcha EOS R1. Dessutom skulle en sådan sensor kunna eliminera problem som "rolling shutter".

Canonrumors har antytt att EOS R7 Mark II kommer att bli en premiumkamera och förekomsten av en stackad sensor skulle definitivt passa in i den beskrivningen. För närvarande finns stackade sensorer endast i Canons toppmodeller med fullformat: EOS R1, EOS R5 Mark II och EOS R3. Bland konkurrenterna är Fujifilm X-H2S den enda crop-sensor-kameran som har en sådan funktion.

Exakt hur sensorn i EOS R7 Mark II kommer att se ut är ännu oklart. EOS R7 har en 32,5 MP CMOS-sensor som kan spela in icke-beskuren 4K/60p-video. Vissa källor har spekulerat om en möjlig ökning av pixelantalet för att ge EOS R7 Mark II möjligheten att spela in 8K-video, men detta känns kanske som överdrivet för en APS-C-modell.

Rykten tyder också på att Canon kan introducera två nya RF-S-linser i proffssegmentet som matchar EOS R7 Mark II. Vad dessa linser kan tänkas erbjuda – och när under 2025 vi kan förvänta oss att se dessa nya lanseringar – är fortfarande oklart.

Canon EOS RC

Kan Canon sno en del av Sonys framgångar med en filmfokuserad spegellös kamera?

Sony har en filmfokuserad "FX"-serie av spegellösa kameror och Canon kan vara sugna på att släppa ett nytt och prisvärt alternativ. (Image credit: Future)

Den tredje tillägget till Canons R-mount-serie under 2025 har diskuterats en hel del online. En ryktad modell som nämns i flera forum är Canon EOS RC. Namnet kommer från Canonrumors, som hänvisar till en intern källa med en stark meritlista när det kommer till att leverera pålitlig information. Utöver namnet finns det dock väldigt lite konkret information om EOS RC.

Vissa har föreslagit att EOS RC kan bli en videofokuserad APS-C-modell för att konkurrera med Sony FX30, med en kropp som överbryggar gapet mellan Canons EOS-hybrider och dess Cinema EOS-kameror. Det skulle definitivt höja deras APS-C-serie och ge seriösa videoinnehållsskapare ett kompakt men kapabelt verktyg att arbeta med – och samtidigt erbjuda en riktig utmanare till Sony FX30.

Även om en sådan EOS RC-modell skulle vara riktigt intressant, är det långt ifrån en garanti. Det finns en stor möjlighet att Canon arbetar på en kamera för att konkurrera med Sonys FX-serie, men den kan lika gärna vara en ny fullformatsmodell. Om det skulle vara fallet, var skulle det då lämna EOS RC?

Andra källor har föreslagit att Canon kan ta en helt annan väg med EOS RC. Rykten om en retro-inspirerad spegellös Canon-kamera har cirkulerat i flera år. Kan 2025 vara året då det blir verklighet? Flera framgångsrika kameror har redan visat att retrokonceptet fungerar, som Fujifilm X100VI och två modeller från Canons största konkurrent: Nikon Zf och Zfc.

För ett par år sedan genomförde Canon marknadsundersökningar i Asien för att ta reda på vilka av dess analoga kameror kunder skulle vilja se som digitala versioner. Hittills har inget konkret kommit ur detta. Att spekulera om och när vi faktiskt kan få se en sådan kamera vore ingenting mer än rena gissningar. Vi kan dock tänka oss att det definitivt finns en marknad för en Canon EOS R spegellös kamera med vintage-design under 2025.

Sony-rykten för 2025

(Image credit: Sony)

Sonys bildavdelning hade ett relativt tyst 2024, med endast en större kameralansering: den utan tvekan fantastiska Sony A1 II. Förutom ett fåtal objektivlanseringar var detta flaggskepp i fullformat det enda vi fick förra året. Men 2025 ser ut att bli en betydligt mer händelserik period för elektronikjätten – och om branschrykten stämmer kan vi förvänta oss åtminstone en stor lansering av en ny kameramodell i början av året, samt en eller två andra betydande tillägg till utbudet innan året är slut.

Sony A7 V

En efterföljare till den populära men nu något föråldrade Sony A7 IV hade blivit en av årets största kameralanseringar

Den ryktade Sony A7 V, som skulle efterträda A7 IV (ovan), kan bli en av årets mest spännande kameror. (Image credit: Future)

Sonys mycket populära och mångsidiga A7-serie av spegellösa fullformatskameror har haft fyra iterationer genom åren, där den senaste var A7 IV, som lanserades så långt tillbaka som i slutet av 2021. Det är alltså hög tid för en uppdatering och branschrykten antyder att en sådan kan dyka upp redan under första kvartalet 2025. Faktum är att, enligt Sony Addict, har Sony redan registrerat en ny kameramodell hos myndigheterna, som vissa tror är A7 V.

Naturligtvis är allt detta bara spekulation tills Sony gör en officiell lansering, men en källa har sagt till Sony Alpha Rumors att Sony A7 V kommer att ha en ny 44MP fullformatsensor som stöder 4K-video med 120fps utan beskärningskrav. Samma källa hävdar att A7 V kommer att prissättas runt 3 000 euro, vilket är ungefär vad A7 IV kostade när den lanserades 2021, men som nu finns att köpa betydligt billigare. Andra rykten nämner en kontinuerlig fotograferingshastighet på 20 bilder per sekund (en stor uppgradering från A7 IV:s något långsamma 10fps seriebildstagning).

Med AI som för närvarande är den stora trenden inom konsumentelektronik – eller åtminstone i marknadsföringen av sådan – skulle det vara dumt att utesluta rykten som antyder att Sony A7 V kommer att marknadsföras som en "AI-kamera" och vara full av AI-förbättrade funktioner. Exempel på detta kan vara förbättrad autofokus för igenkänning av motiv och samma automatiska videoindelning som redan finns på Sony ZV-E1.

Sony A7S IV eller Sony FX3 II

Vad är nästa steg för Sonys spegellösa fullformatskamera för filmskapare – en A7S IV eller FX3 II?

För många år har gått för att tro att Sony fortfarande är engagerad i sin videoorienterade A7S-serie av spegellösa kameror. En efterträdare till den lilla men kraftfulla FX3 känns mer sannolik. (Image credit: Sony)

Om vi ska prata om länge efterlängtade uppdateringar av populära Sony-kameraserier, måste A7S-serien komma på tal. En variant av A7-serien med en lågupplöst sensor som är anpassad för känslighet och därmed bättre prestanda i svagt ljus och för snabb slutartid vid videoinspelning, hade A7S-serien sin senaste uppdatering i form av A7S III, som lanserades redan i oktober 2020. Det är med andra ord hög tid för en ny modell – även om vissa hävdar att Sonys introduktion av den videoorienterade FX-serien har gjort A7S-serien något överflödig.

Precis som A7S-serien har Sony FX3 (introducerad 2021) en lågupplöst men mycket känslig 12MP fullformatsbildsensor (faktum är att de delar samma sensor) som presterar utmärkt under utmanande ljusförhållanden. Till skillnad från A7S III har FX3 en design som är inriktad på video, inklusive fläktkylning, vilket gör den kapabel att spela in långa videor utan risk för överhettning. Däremot saknar den en sökare eller mekanisk slutare, vilket gör den mindre bra för stillbildsfotografering.

Vad vi kanske får se är en ny Sony-kamera med en högpresterande sensor (kanske den banbrytande 24MP globala slutarsensorn som introducerades i A9 III). Det skulle kunna vara en hybrid A7S IV, eller så kanske det handlar om en mer videoorienterad modell i FX-serien – men att båda lanseras samtidigt verkar osannolikt.

Sony RX1 II / RX1R III

2025 kan vara utmärkt tillfälle för Sony att återuppliva sin fullformats RX1-serie av kompaktkameror i premiumklass

Om vi ska utgå från de senaste trenderna för kompaktkameror i premiumklass, finns det gott om anledningar för Sony att återuppliva sin RX1-serie 2025 – en RX1R III skulle kunna konkurrera med populära kameror som Leica Q3 och Fujifilm X100VI. (Image credit: Sony)

Det har gått nästan ett decennium sedan Sony senast introducerade en ny fullformats kompaktkamera med fast objektiv (den fantastiska RX1R II), och efter att märken som Leica, Fujifilm och Ricoh alla fått stora kommersiella framgångar med sina egna premiumkameror – Q3, X100VI och GR III – är det inte omöjligt att vi kan få se en sann efterträdare till Sony RX1 i år.

Genom att kombinera en större formatsensor med ett högkvalitativt objektiv och placera allt i ett ultrakompakt kamerahus skulle Sony kunna konkurrera med de nämnda märkena, särskilt Leica, samtidigt som de erbjuder telefonfotografer (eller dem som inte vill släpa runt på större kamerahus och tunga objektiv) en stor uppgradering.

Det finns få konkreta bevis för detta rykte utöver en allmän känsla av att det skulle vara en bra tid att erbjuda ett alternativ till kameror som Fujifilm X100VI eller Leica Q3. Vi håller med – men kanske är det bara önsketänkande?

Fujifilm-rykten för 2025

(Image credit: Fujifilm)

Diskussionen om Fujifilm-rykten för 2025 bör börja med vad vi inte kommer att få. Om vissa industrikällor har rätt, kommer vi inte att se en uppföljare till X-T200 i år. Inte heller verkar det som att en efterföljare till X-Pro3 är på gång. Fujifilm har också avfärdat alla förslag om att de skulle lansera en filmkamera, åtminstone på kort sikt. Så vad kan vi förvänta oss från Fujifilm 2025?

Fujifilm X-E5

Ett lockande alternativ till X100VI i rangefinder-stil för 2025, med utbytbara objektiv

X-mount Fujifilm X-E4 blev ett populärt alternativ till X100V när den var slutsåld under 2023 och 2024. Rykten antyder att en X-E5 kan vara på väg, med mycket av samma teknik som X100VI från 2024, fast med utbytbara objektiv. (Image credit: Fujifilm)

En X-Pro4 kanske inte är aktuell för 2025, men det betyder inte att vi inte kommer att få se en ny kamera i rangefinder-stil från Fujifilm. Enligt Fuji Rumors, en tillförlitlig källa, kommer X-E-serien att få ett nytt tillskott i form av X-E5.

Fyra år efter att Fujifilm X-E4 släpptes till butikshyllorna är dess koncept fortfarande tilltalande. En kompakt modell med en stor APS-C-sensor och retrodesign, den var en taktil kamera att fotografera med och kapabel till imponerande stillbilder. När X-E4 slutade tillverkas blev X-T5 det naturliga alternativet för fotografer.

Ett ryktat återupplivande 2025 har stor potential. Om den tar vid där X-E4 slutade kan X-E5 bli en av de mest tilltalande Fujifilm-kamerorna för nybörjare och entusiaster som gillar att resa. Vi förväntar oss att den positioneras som ett syskon till X100VI, med den attraktiva designen från X-T5 och mångsidigheten av utbytbara objektiv.

Med tanke på att X100VI har inbyggd bildstabilisering är det troligt att X-E5 också kommer att ha det – vilket skulle åtgärda en av de få nackdelarna med X-E4. Vi tror också att den kommer att använda Fujifilms senaste 40 MP APS-C-sensor. Om den kommer att få andra uppgraderingar, som dubbla minneskortplatser, beror på hur X-E5 positioneras: som ett instegsalternativ, likt X-E4, eller en mer premiummodell.

Oavsett finns det mycket förväntan kring lanseringen av X-E5 och av goda skäl. Om och när den släpps kommer det inte att vara årets mest kraftfulla kamera, men den kan mycket väl bli en av de mest tilltalande när det gäller användarvänlighet, prestanda och – beroende på pris och tillgänglighet – värde.

Fujifilm GFX100RF

Potentiell kultstatus – en ryktad GFX100RF kompaktkamera med en 100 MP mellanformatsensor

Fujifilm GFX50R är en av de minsta digitala mellanformat-kamerorna på marknaden, men Fujifilm kan leverera en ännu mindre mellanformat-kompaktkamera under 2025.

Detta är kanske ett lite mindre sannolikt rykte, men Fuji Rumors har rapporterat att Fujifilm arbetar på en kompaktkamera med en 100 MP mellanformatsensor för 2025. Om de läckta uppgifterna stämmer, kommer den att kombinera en 100 MP GFX-sensor med en kropp ungefär lika stor som en X-Pro3.

Det skulle göra GFX100RF, som den förväntas kallas, till ett mycket lockande alternativ. Indikationerna är att den kommer att ha design och hantering liknande Fujifilms premiumkompakter, kombinerat med en sensor som är betydligt större än fullformat, samt ett fast GF35mm f/4-objektiv.

Det skulle göra den till ett övertygande alternativ till den eleganta Leica Q3. Liksom den kameran kommer GFX100RF sannolikt att tilltala en nischmarknad. För det första kommer den inte att vara billig. Den är något av en andlig efterföljare till GFX50S II, som lanserades 2022 till ett pris över 40 000 kronor utan objektiv.

Vi förväntar oss också att den kommer att vara bättre lämpad för porträtt och landskap snarare än för snabb action. Ett verktyg för stillastående scener snarare än för livfyllda scener.

Med det sagt är GFX100RF en spännande kamera av flera anledningar. Fujifilm har gjort stora ansträngningar för att göra mellanformat mer tillgängligt; en kompaktkamera med fast objektiv kan vara svaret, precis som X100VI var för sitt premiumkompaktsegment.

Även om vi inte vet hur mycket GFX100RF kommer att kosta, skulle en prissättning liknande GFX50S II kunna göra den mycket mer prisvärd än Leica Q3. Det lägre priset skulle kunna göra den till ett genuint och övertygande alternativ. Även om vi inte kan se att den säljer lika bra som X100VI, kan den mycket väl uppnå en liknande kultstatus bland fotografer.

Fuji Rumors förutspår en lansering i mars 2025 för GFX100RF, så vi kanske inte behöver vänta särskilt länge.

Fujifilm Instax Wide Evo

Stilren Instax-kamera som använder bredformatsfilm

Instax Wide Evo lanserades i januari 2025 och har ett saftigt pris på 4 490 kronor. (Image credit: Fujifilm)

Uppdatering – Fujifilm Instax Wide Evo tillkännagavs den 21 januari 2025 – kolla in våra första intryck av den här.

Från förra årets sofistikerade Instax Mini 99 till den roliga och tillgängliga Instax Mini 12, tillverkar Fujifilm några av de bästa direktbildskamerorna du kan köpa. Den serien kommer att växa ytterligare 2025, med den ryktade ankomsten av ännu en Instax-kamera: Instax Wide Evo.

Den nya modellen förväntas erbjuda alla fördelar från Fujifilm Instax Mini Evo, en hybridkamera som låter dig fotografera digitalt innan du väljer vilka bilder du vill skriva ut. Skillnaden med Instax Wide Evo är att den skriver ut på Fujifilms bredformatsfilm Instax Wide, som är nästan dubbelt så stor som Instax Mini-film. Den är också dyrare, men eftersom du kan välja vilka bilder du vill skriva ut, kan du minska mängden slösat papper.

Vi vet ännu inte hur Instax Wide Evo kommer att se ut, men enligt källor citerade av Fuji Rumors kommer det att vara den "snyggaste Instax-kameran som någonsin gjorts." Det säger en del, med tanke på den retrocharm som Instax Mini Evo erbjuder: den kanske är gjord av plast, men dess läderliknande yta och kromfinish ger ett intryck av en premiumkamera.

Sammanlagt verkar det som att Fujifilm Instax Wide Evo kommer att vara ett tilltalande alternativ för fans av direktbildsfotografi. Vi förväntar oss att gränssnittet kommer att vara lika lättanvänt som andra Instax-kameror, med den extra fördelen att den kan anslutas till telefoner för att fungera som en Bluetooth-skrivare.

Fujifilm har avfärdat rykten om en ny filmkamera och det har inte kommit mycket ny information om den ryktade halvformatskompakten. Allt detta innebär att Instax Wide Evo kan vara det bästa alternativet för Fujifilm-fans som vill ha något i retrostil under 2025.

Nikon-rykten för 2025

(Image credit: Nikon)

Efter en rad lanseringar ser Nikons spegellösa sortiment starkt ut inför 2025. Från retroinspirerade Zf till flaggskeppet Z9 finns det ett Z-alternativ för alla. Med ett så stort utbud är det inte många modeller som behöver en uppgradering. Z6 III lanserades förra året och tog förstaplatsen som vår bästa spegellösa kamera. Vi skulle inte förvänta oss en efterföljare till den utmärkta Z8 inom kort heller, medan många tror att Z8 har eliminerat behovet av en Z7 III. Så vad finns det kvar för Nikon-fans att se fram emot?

Nikon Z5 II

Nikon kan återta titeln som bästa spegellösa fullformatskamera för nybörjare

Nikon Z5 var länge en favorit hos TechRadar som fullformatskamera för nybörjare och en efterföljare, om den får rätt pris, skulle kunna slå ut konkurrenterna. (Image credit: Future)

Vi rankar fortfarande Nikon Z5 (som lanserades under 2020) som en av de bästa fullformatskamerorna för nybörjare du kan köpa. Men efter nästan fem år är det dags för en uppdatering och den kan komma redan under första kvartalet 2025.

New Camera föreslår att Z5 II är planerad att släppas under Q1, med ett pris så lågt som 1 200 dollar. Detta hade varit en relativt aggressiv prissättning som skulle placera den under den äldre Z6 II i pris.

Vi förväntar oss att Z5 II kommer att likna sin APS-C-kusin, Nikon Z50 II, fast med en 24,5 MP fullformatssensor. Precis som Z50 II tror vi också att den sannolikt kommer att levereras med Nikons Expeed 7-processor för att driva förstklassig autofokus med motivigenkänning. Denna processor kan också öka seriebildstagningen från originalets 4,5 bilder per sekund.

Detta specifikationspaket skulle göra Z5 II ganska lik den retrolika Nikon Zf på papper. De huvudsakliga skillnaderna skulle vara visuella, där Z5 II får det moderna stuket från Z50 II, samt bildstabilisering: Zf har imponerande 8-stegs, 5-axlad, AI-assisterad inbyggd vibrationsreduktion. Att tona ner detta för Z5 II skulle skapa en tydligare skillnad mellan modellerna.

Som en instegskamera för fullformat förväntar vi oss inte att Nikon kommer att bjuda på något alltför exotiskt på videofronten. Vi tror att den kommer att kunna spela in 4K/30p 10-bitars video och ha dubbla SD UHS-II-kortplatser.

Så Nikon Z5 II kommer troligen inte att bjuda på något alltför överraskande, men med rätt funktionsuppsättning och prissättning kan den bli en höjdare på vår topplista över de bästa spegellösa kamerorna för nybörjare.

Nikon Z9 II / Z9H

Nikons flaggskeppsmodell för spegellösa kameror för sport och djurliv kan få en kraftfull uppgradering

Nikon Z9 vann TechRadars utmärkelse Årets kamera 2022. Kommer en snabbare uppgradering att dyka upp 2025? (Image credit: Future)

Rykten om en efterföljare till flaggskeppet Z9 har cirkulerat i flera år. Den lanserades sent 2021 som en spegellös arbetshäst för proffs, med en avancerad staplad 45,7 MP-sensor och en robust DSLR-design. Sedan dess har Nikon ompaketerat dess inre i den mer praktiska kroppen av Z8, innan Canon höjde ribban igen med den fantastiska EOS R1 förra året.

Frågan är nu om Nikon kommer att svara. Bevis som tyder på detta är för närvarande få. Om du läser diskussioner online hittar du spekulationer som grovt delas in i två läger. Det första säger att Nikon arbetar på en global slutare specifikt för höghastighetsfotografering inom sport och djurliv och att den kommer att lanseras med en modell som kallas Z9H.

Det andra pekar på en Nikon Z9 II med enbart elektronisk slutare driven av en ny Expeed 8-processor, för enastående seriebildstagning, videoramar och autofokus med motivföljning. I princip allt som Z9 klarade av, men förbättrat för att konkurrera med EOS R1.

Vi tror att det sistnämnda är mer troligt: EOS R1 har ingen global slutare – även om den snabbare och fysiskt mindre Sony A9 III har det – så det finns lite anledning att tro att Nikon skulle satsa pengar på att utveckla en sådan, åtminstone just nu. Därför tror vi att en Z9 II med generella uppgraderingar är mer sannolik, om någon av kamerorna dyker upp överhuvudtaget.

Nikon Z9 levererar redan fotograferingsprestanda som är tillräcklig för de flesta proffs. Förbättringspotentialen är troligen begränsad till seriebildstagning: med 20 bilder per sekund överträffas Z9:s maximala kontinuerliga hastighet för RAW-bilder bekvämt av EOS R1:s 40 bilder per sekund.

Frågan är om den specifikationen rättfärdigar att Nikon utvecklar en efterföljare, särskilt en så specialiserad modell som placerar sig i det absoluta toppsegmentet av deras sortiment.

Nikon filmkamera

Vi kan få se resultaten av Nikons förvärv av RED Digital Cameras under 2025 i form av en ny filmfokuserad kamera

Nikon Z50 II stöder RED LUTs färgprofiler. Kan vi få se fler resultat av Nikons uppköp av filmkameramärket RED Digital Cameras under 2025? (Image credit: Nikon)

Förra året överraskade Nikon videografivärlden genom att köpa RED Digital Cameras rakt av. De är kända för att tillverka några av filmindustrins mest omtyckta professionella kameror och ligger även bakom flera legendariska videocodecs – som nu tillhör Nikon.

Vad detta innebär för Nikons kameror är inte omedelbart klart. Nikon tillverkar redan några fantastiska hybridkameror och vi rankar Nikon Z9 som vårt favoritval för 8K bland de bästa videokamerorna. Men det är rättvist att säga att Nikon inte traditionellt ses som ett självklart val bland många videoproffs.

Det kan snart förändras. Med RED nu under Nikons paraply är möjligheterna breda. Vi har redan sett stöd för RED LUTs på Nikon-kameror, inklusive Nikon Z50 II, men vi förväntar oss att integrationen går längre än så. Det kan mycket väl innebära stöd för RED:s R3D-codec på framtida Nikon-hybrider.

Vi förväntar oss även hårdvaru-samarbeten. Med tanke på förändringen i ägandeskap är det nästan säkert att framtida RED-kameror kommer att byta från Canons RF-mount till Nikons Z-mount. Men vi kan också se Nikon låna från RED:s komponentbibliotek: den globala slutaren i Komodo 6K skulle utan tvekan ge Nikon ett försprång i kampen om prestandaöverlägsenhet.

Vi vet inte när vi kommer att se de första resultaten av Nikons Hollywood-förvärv, men vi kan tänka oss att de kommer att skapa rubriker när de väl dyker upp. Du kan räkna med att Nikon kommer att sikta på kameror i Sonys FX-serie, Canons Cinema EOS-sortiment och Panasonics bästa Lumix-videoutrustning.

GoPro-rykten för 2025

(Image credit: GoPro)

Trots lanseringen av två nya kameror (flaggskeppet GoPro Hero 13 Black och den ultrakompakta GoPro Hero) blev 2024 ett tufft år för GoPro. Efter att en gång ha varit den obestridda härskaren på actionkameramarknaden, har det amerikanska företaget mött allt större konkurrens från en rad kinesiska uppstickare som DJI och Insta360 – nästan till den grad att dess framtid är hotad. För att spara kostnader skar företaget ner över en fjärdedel av sin arbetsstyrka förra året. Enligt VD Nicholas Woodman har denna omstrukturering, i kombination med ökad prenumerationsintäkt och fler prenumeranter, hållit företaget "hållbart och säkert". Woodman antydde också att nya kameror är på väg – och vi har några idéer om vad de kan vara.

GoPro Max 2

GoPros mycket försenade Max 2 360-graders kamera kan äntligen tillkännages flera år efter dess ursprungliga tillkännagivande

Kan vi äntligen få se GoPro Max 2 under 2025? (Image credit: TechRadar)

Vi vet att en GoPro Max 2 är på väg, eftersom företagets VD Nicholas Woodman avslöjade detta förra året. Woodman informerade investerare om att en ny version av 360-graders actionkameran skulle anlända 2025. Detta innebär dock en försening av de ursprungliga planerna, eftersom GoPro tidigare uppskattade en lansering under fjärde kvartalet 2024.

Den ursprungliga GoPro Max imponerade när den introducerades i oktober 2019 och erbjöd 5.6K 360-graders videor med inbyggd stitching, omformatering och digital stabilisering i en ganska kompakt kamera som var kompatibel med GoPro-mounts. Under de fem år som gått sedan dess har det kinesiska företaget Insta360 tagit över 360-graders actionkameramarknaden med en rad utmärkta modeller, inklusive vår nuvarande favorit, Insta360 X4.

För att konkurrera med Insta360 måste GoPro avsevärt förbättra Max 2:s prestanda jämfört med sin föregångare; det har trots allt gått ett halvt decennium. Om ryktena stämmer och Max 2 kommer att kosta 599 dollar vid lanseringen, behöver den rättfärdiga sitt pris.

Vi förväntar oss en förbättrad upplösning för 360-graders video, troligtvis för att matcha de 8K som erbjuds av X4; 360 Rumors föreslår att det till och med kan vara så högt som 9.3K, om den använder samma sensorer som GoPro Hero Black 12 och 13. Ett påstått läckt foto av Max 2 visade framträdande kylflänsar, vilket antyder att den kommer att kunna bearbeta mycket data och hantera mycket värme – vilket du skulle förvänta dig om den hanterar så många pixlar. Dess stödda bildfrekvenser kan också vara högre än X4:s för att särskilja den från sin närmaste konkurrent.

Den ursprungliga Max hade redan imponerande elektronisk bildstabilisering, men detta kan också förbättras. Vi kan även få se automatisk inbyggd omformatering – precis den typen av tidsbesparande funktion som kan särskilja Max 2 från konkurrenterna.

GoPro Hero 14 Black

Förbered dig för den senaste flaggskeppsmodellen av GoPros actionkamera, som nästan alltid lanseras i september

GoPro gjorde intryck med Hero 13 Black och dess nya objektivfäste som stöder auto-detekterade Lens Mods, som det nya anamorfiska objektivet (ovan). Kan vi få se fler Lens Mods under 2025 för att ytterligare utöka möjligheterna med GoPros actionkameror i toppklass? (Image credit: Future | Tim Coleman)

Det har bara gått några månader sedan lanseringen av GoPro Hero 13 Black, så vi förväntar oss inte en efterträdare än på ett tag. Om en ny modell lanseras i slutet av 2025, kommer den sannolikt att följa samma spår som sina föregångare – med små, gradvisa förbättringar snarare än revolutionerande förändringar.

Eftersom Hero 13 Black fortfarande är relativt ny är ryktena kring Hero 14 Black nästan obefintliga. Vår egen förutsägelse är att den skulle använda samma nya (och sannolikt kraftfulla) processor som vi kommer att se i GoPro Max 2, vilket skulle höja den maximala upplösningen till 8K från Hero 13 Blacks 5.3K och möjliggöra fler funktioner för bildkvalitet. Den skulle också kunna få en ny, fysiskt större sensor för att förbättra dynamiskt omfång och prestanda i svagt ljus.

Ett annat område för GoPro att utforska och som skulle kunna göra dess actionkameror ännu mer unika jämfört med konkurrenterna, är fler auto-detekterade Lens Mods utöver de anamorfiska, makro- och ultra-vidvinkelalternativ som för närvarande finns tillgängliga. Vi tror att denna funktion nu är det som verkligen gör produktlinjen spännande.

Det mest säkra vi har just nu är dock lanseringsdatumet för en framtida Hero 14 Black – GoPro har presenterat den senaste versionen av sin Hero Black-actionkamera varje år i september.

GoPro Helmet

GoPro-actionkameror inbyggda i motorcykelhjälmar?

GoPro förvärvade den australiensiska smarta hjälmtillverkaren Forcite Helmets i början av 2024, vilket antyder planer på att ge sig in på marknaden för kamerautrustade, tekniskt avancerade motorcykelhjälmar.

Självklart finns det inget som hindrar motorcyklister från att fästa en GoPro-kamera på sina hjälmar redan nu, men vi misstänker att en faktisk integrerad GoPro Helmet (eller vad den nu kommer att kallas) kommer att innehålla en rad extra teknik som navigering, kommunikation och säkerhetsvarningar. En välgrundad rapport från RideApart bygger ett starkt argument för att GoPro och Forcites första smarthjälm kan lanseras redan 2025.

Insta360 / Leica / Panasonic / Pentax / Ricoh / OM System - rykten för 2025

Panasonic Lumix S1H (Image credit: TechRadar)

Ledande kameramärken har inte längre monopol – år 2025 finns det övertygande alternativ som erbjuder fantastiska spegellösa kameror, actionkameror, kompaktkameror och mycket mer.



Här har vi samlat de mest spännande ryktena kring Insta360, Leica, Panasonic, OM System, Ricoh och Pentax.

Panasonic Lumix S1H II / Lumix S1R II

Flaggskeppsmodeller av fullformats L-mount Lumix-kameror för videoproffs och detaljfokuserade fotografer kan vara nästa steg för Panasonics

Den ursprungliga Lumix S1R lanserades redan 2019. (Image credit: Future)

Baserat på Panasonics senaste lanseringar förväntar vi oss några nya anmärkningsvärda kameror varje år – förra året fick vi se den fantastiska Lumix GH7 och Lumix S9, medan 2023 bjöd på Lumix G9 II och Lumix S5 II. Så vad har 2025 att erbjuda?

Det har gått några år sedan Panasonic lanserade en avancerad fullformatskamera, och nya rykten pekar på efterföljare till både Lumix S1H och Lumix S1R.

Det sägs att en Lumix S1H II kommer att lanseras 2025, kanske redan under första kvartalet, som en efterträdare till den mycket kapabla video-fokuserade S1H. Det finns många skäl för filmskapare att bli entusiastiska; Panasonic förväntas implementera mycket av sin senaste teknik, som fasdetekterande autofokus (som debuterade i S5 II) och kanske även möjligheten till inbyggd 32-bitars flytande ljudinspelning, som vi såg i Lumix GH7, i en S1H-liknande proffskropp.

New Camera tror att S1H II kommer att ha en relativt lågupplöst 22,5MP fullformatsensor som är optimerad för videoinnehåll, med 6K open gate-video och en trippel inbyggd ISO – en funktion vi såg för första gången i Canon EOS C400 / EOS C80. Det kan också finnas en dynamiskt omfångsboost på upp till 17 steg med en Arri Log C4-profil, plus ProRes RAW / RAW HQ-inspelning direkt i kameran. Om dessa funktioner visar sig stämma kan en Lumix S1H II leverera den bästa videobildkvaliteten av alla Lumix spegellösa kameror, stödd av dubbla fläktar för obegränsad inspelningstid. Detta kan vara kameran som sätter standarden för videokreatörer i sin prisklass.

Likaså kan en ny S1R II vara mycket spännande för fotografer, särskilt om ryktena om en prispressad Leica SL3 stämmer. Leica och Panasonics allians är ingen hemlighet, med tanke på att de två delar mycket L-mount-kamerateknik. Om S1R II får samma 61MP-sensor som SL3, men lanseras till ungefär halva priset, kan det väcka stort intresse.

Ricoh GR IV

Erfarna fotografer väntar ivrigt på en uppgraderad GR IV-kompaktkamera i premiumklass som får plats i fickan

I vår recension av Ricoh GR IIIx skrev vi att den är en utmärkt vardagskamera med några brister. (Image credit: Future)

Vi förväntade oss att Ricoh GR IV skulle släppas någon gång förra året, men tyvärr visade sig ryktena vara falska. Istället kom en nischad version av de nuvarande GR III / GR IIIx-modellerna – GR III HDF / GR IIIx HDF – identisk på alla sätt förutom att den bytte ut originalets inbyggda ND-filter mot ett högdagerdiffusionsfilter. Ytterligare rykten insisterar dock på att en fjärde generationens modell kommer att lanseras 2025 och denna modell kommer att göra många fotoentusiaster exalterade.

Ricoh GR-serien är sedan länge en favorit bland erfarna fotografer som söker en vardagskamera – de senaste modellerna erbjuder enastående bildkvalitet tack vare en stor APS-C-sensor och en skarp fast lins, allt packat i en riktigt fickvänlig kompaktkropp. GR IIIx är en av våra favoritkameror i premiumkompaktklassen, men trots sina attraktiva egenskaper är GR III-serien långt ifrån perfekt och kan lätt förbättras – vi har skrivit om de fem uppgraderingar vi vill se i GR IV, inklusive en inbyggd blixt och bättre autofokus.

Vi är dock något försiktiga med ryktena om GR IV – det finns fortfarande väldigt få specifikationer att utgå från, vilket kan innebära att den fortfarande är långt borta, om den ens är på väg. Vi hoppas att en GR IV blir verklighet och att den visar sig vara en ordentlig uppgradering, snarare än en förfinad modell av den fem år gamla GR III. Kompaktkameror blir återigen allt mer populära och Ricoh GR III / GR IIIx är en av få högkvalitativa alternativ som finns kvar i en överkomlig prisklass, så vi hoppas verkligen att en ordentligt förbättrad GR IV är på gång.

En ny Pentax SLR-filmkamera

Förra året fick vi en ny Pentax halvformats kompakt filmkamera och 2025 kanske bjuder på nästa i serien, en SLR.

Pentax 17 från 2024 var den första kameran som lanserades som en del av Pentax Film Project och det ryktas att fler kameror är på väg. (Image credit: Future | Tim Coleman)

Pentax levererade sin första kamera för Pentax Film Project under 2024, den enkelt namngivna Pentax 17. Första intrycket var inte överväldigande, men den oväntat användarvänliga halvformatsfilmaren lyckades till slut charma oss och blev en av årets höjdpunkter. Naturligtvis är vi nu mycket nyfikna på vad som kan komma härnäst i serien. Enligt Pentax kan nästa filmkamera vara en riktig SLR.

Sannolikheten att ännu en Pentax-filmkamera lanseras är ganska hög; dock förväntar vi oss inte att den andra kameran i projektet kommer än på ett bra tag. Pentax Film Project tillkännagavs 2022, och den första kameran kom två år senare. Det skulle vara en stor överraskning om Pentax nya SLR-filmkamera lanseras redan 2025, även om vi naturligtvis hoppas att vi har fel.

I projektets tidiga dagar sa Pentax produktplanerare Takeo Suzuki: "Först kommer vi att utveckla en kompakt filmkamera. Sedan, medan vi granskar en rad olika teknologier, kommer vi att gå vidare till att utveckla en avancerad kompaktmodell, en SLR-modell, och slutligen (förhoppningsvis) en helt mekanisk SLR-kamera". Vad som kommer härnäst vet vi inte, men en helt mekanisk SLR kan bli mycket spännande för seriösa fotografer.