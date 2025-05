De nya Sony XM6 är ett par fantastiska hörlurar – men de ersätter inte mina Sonos Ace i första taget

Artikel skriven av vår kollega Max Langridge;

Sony lanserade nyligen en av sina mest efterlängtade produkter under 2025 i form av WH-1000XM6. Företagets tidigare modeller, närmare bestämt XM4 och XM5, har varit enorma succéer, så det är inte konstigt att Sony kände behov av att fortsätta den serien.

De tidigare modellerna har faktiskt varit så populära att båda kommer att finnas kvar till försäljning parallellt med det nya syskonet.

Jag har använt XM6 i ungefär en vecka nu för att ta reda på om de skulle kunna ta över förstaplatsen från mina pålitliga Sonos Ace som mina främsta over-ear-hörlurar. Men som ni nog redan anat av rubriken, har de inte riktigt lyckats med det.

Det har inte med ljudkvalitet eller brusreducering att göra, även om jag kommer att gå in på de funktionerna längre ner. Istället handlar det helt och hållet om hur de sitter på huvudet.

Jag har aldrig gjort någon hemlighet av att jag är ett stort fan av Sonos första försök till att göra hörlurar, främst för att jag tycker att Ace är så otroligt bekväma – och det tycker jag fortfarande nästan ett år efter lanseringen i juni 2024.

Jag har aldrig burit varken XM4 eller XM5 under längre perioder, men efter att ha läst min kollega Gerald Lynchs recension av Sony WH-1000XM5, där han berömde komforten, hade jag höga förväntningar på XM6.

Enligt vår nya recension av Sony WH-1000XM6 borde de förväntningarna ha infriats. För mig har de dock tyvärr inte gjort det.

De olika gångjärnsdesignerna på Sonys (vänster) och Sonos (höger) hörlurar spelar en stor roll för komforten på huvudet. (Image credit: Future / Max Langridge)

Kanske har jag ett känsligt huvud eller onormalt stora öron, men för mig känns XM6 som att de klämmer åt lite för mycket, åtminstone i jämförelse med Sonos Ace. Sony har sagt att de har ökat klämkraften i den nya modellen jämfört med XM5 för att förbättra den passiva brusisoleringen och det fungerar faktiskt på just den punkten.

För mitt huvud är det dock lite för hårt för att kännas bekvämt. De känns mer som on-ear-hörlurar eftersom vadderingen trycker lite för mycket mot öronen. Sonos Ace-öronkuddarna, däremot, omsluter mina öron helt och känns betydligt mjukare – vilket gör dem mycket mer bekväma.

Jag bör tillägga att insikten om att Ace-öronkuddarna omsluter mina öron mer är lite intressant, eftersom öppningarna faktiskt är mindre än på Sony-modellen. Jag tror att det beror på att utrymmet inuti öronkuddarna på Ace är djupare än på XM6, vilket förklarar detta märkliga fenomen.

Trots att Sonos-hörlurarna väger cirka 50 gram mer än Sony-modellen tycker jag att Sonos ingenjörer har gjort ett bättre jobb med att fördela vikten i Ace. Igen, det här kanske bara är jag som är petig, men det är något jag lade märke till så fort jag satte på mig XM6 för första gången och inte har kunnat släppa.

Enligt min mening är en av de största anledningarna till att Sonos Ace känns mer bekväma för mig gångjärnsmekanismen som används.

Båda paren har gångjärn som är integrerade i öronkåporna, men på Sonos Ace verkar gångjärnet ha ett större rörelseomfång, vilket gör att det bättre kan anpassa sig efter mitt huvud.

Sony XM6-gångjärnet har en integrerad vikmekanism för enklare transport, men vilket jag tror begränsar dess flexibilitet. (Image credit: Future / Max Langridge)

I kontrast har gångjärnet på Sony XM6 ett mer begränsat rörelseutrymme och kan därför inte justera sig lika fritt efter huvudformen. Sony har dock sagt att XM6 är inspirerade av ett äldre gångjärnsdesign, ärvd från XM4, som gör att de kan fällas ihop bättre för resor. Sonos mekanism, å andra sidan, kan inte fällas ihop lika kompakt, vilket kan ha påverkat det hela.

Missförstå mig inte – att de är mer kompakta är definitivt en fantastisk egenskap – även om det är något som ärligt talat går mig lite förbi, eftersom jag inte reser så mycket. Men mitt huvud är antagligen lite för begränsande. Kanske kommer gångjärnet att lossna med tiden och XM6 kommer att passa bättre? Vi får se.

Däremot är bärväskan till XM6, utan tvekan, bättre än den Sonos erbjuder enligt mig. Sony har den här gången implementerat ett magnetlås och det fungerar utmärkt. Dragkedjan på min Sonos Ace-väska gick sönder efter bara några månader, vilket gjorde den nästan oanvändbar – något jag märkt att många andra Sonos Ace-ägare också råkat ut för. Jag hoppas att andra hörlurstillverkare följer Sonys designval i framtiden.

Magnetfästet på Sony-höljet (vänster) är ett stort designplus enligt mig. (Image credit: Future / Max Langridge)

Vacker musik för vissa, oljud för andra

Jag har lärt mig genom åren som skribent inom högtalare, hörlurar och annan hi-fi att ljudkvalitet är subjektivt – och det i slutändan är så att du gillar vad du hör, då är det rätt produkt för dig.

Det finns tillfällen då det är omöjligt att säga att något låter bra. Det har hänt många gånger jag inte uppskattat hur en viss produkt låter, trots att någon annan tycker den är fantastisk – eller tvärtom.

Samma sak gäller här, för även om vår recension av Sony WH-1000XM6 hyllar deras ljudkvalitet är jag själv lite mindre entusiastisk. Eller snarare – jag tycker inte att man ska räkna bort Sonos Ace om budgeten räcker till båda.

Som jag redan nämnt är ljud en fråga om personlig smak och jag föredrar faktiskt Sennheiser Momentum 4 Wireless framför båda dessa konkurrenter när det gäller ren ljudkvalitet. Men komfort är fortfarande min högsta prioritet – och det är därför jag ständigt återvänder till Sonos Ace. Om jag kunde få Sennheiser-ljudet i Sonos-kroppen, då skulle det kunna vara mina drömhörlurar.

Jag erkänner att Sony-hörlurarna låter objektivt bättre än Sonos Ace. De är mer energiska, lyfter fram fler detaljer och har bättre kontroll över särskilt krävande låtar som The Darkness – I Believe in a Thing Called Love, vilket ger en mer sammanhållen lyssning.

Även om Sonos Ace inte låter dåligt på något sätt, märker jag att jag har roligare och nickar med i takt när jag lyssnar på dansmusik – som är min favoritgenre – i Ace, mycket mer än när jag spelar samma låtar i XM6.

Det kan bero på att mina öron inte känns lika instängda när jag använder Ace, vilket ger ett mer tredimensionellt ljud.

Sonos Ace ser ut och känns som ett par premiumhörlurar och det integrerade gångjärnet är utmärkt. (Image credit: Future / Max Langridge)

Tystnad är guld

När det gäller brusreducering på hörlurar märker jag personligen inte så stor skillnad mellan många av de senaste modellerna från de stora märkena. Det kan bero på att jag lyssnar på musik ganska högt (till mitt framtida förfall, kanske) och inte hör något av bakgrundsljudet – inklusive kollegor som sitter bredvid mig på kontoret. Så det är svårt för mig att avgöra om tekniken fungerar som utlovat eller inte.

Men baserat på de djupgående recensionerna på TechRadar och samtal med kollegor verkar konsensus vara att brusreduceringen på Sonos Ace inte är i toppklass. Det motsatta gäller för Sony XM6, som enligt vår recensent är “på riktigt när det gäller ANC”.

Detta kan också handla om personlig preferens. Mängden omgivande ljud du vill få bort kan skilja sig från min. Om jag hör en stationsutropare på tåget som berättar vilken hållplats som kommer härnäst gör det mig ingenting. Det har till och med varit hjälpsamt när jag rest till en plats för första gången och inte varit helt säker på var jag ska kliva av.

Om du däremot verkligen vill ha total tystnad, då måste jag ge den poängen till Sony XM6 – även om du också bör överväga Bose QuietComfort Ultra Headphones, som länge betraktats som klassledande. Sonos Ace är fantastiska, men ANC är inte ett område där jag tryggt kan försvara dem.

Sony har omdesignat högtalarelementet för XM6-hörlurarna (vänster), vilket du kan se när du tar av öronkudden. (Image credit: Future / Max Langridge)

Eftersom både Sonos och Sony kostar en hel del – Sonos Ace ligger på 5 499 kronor och Sony XM6 på 5 490 kronor – är ingen av dem något man bara impulsköper. Om du funderar på att lägga den typen av pengar på ett par nya hörlurar, rekommenderar jag starkt att du provar båda om du har möjlighet.

När du ändå är igång bör du också lyssna på nyligen släppta Bowers & Wilkins Px7 S3, tillsammans med ovan nämnda Bose QuietComfort Ultra Headphones. B&Ws premium-hörlurar har alltid varit utmärkta vad gäller ljudkvalitet, men har ofta brustit på andra områden som ANC. Det gäller inte längre med Px7 S3, som har fått betydligt bättre brusreducering. Kombinera det med deras snygga design och de kan mycket väl vara det ultimata paret i det här prisspannet.

Insidan av öronkåpan på Sonos Ace (höger) är djupare jämfört med XM6, vilket jag tycker är mycket bekvämare. (Image credit: Future / Max Langridge)

Det är också här man kan ta med sig något positivt: vi har nu så många kvalitetsalternativ när det gäller hörlurar att det till och med för experter som mig är svårt att ge ett slutgiltigt svar på vilket märke som är bäst. Eftersom våra preferenser är så personliga (en av mina kollegor föredrar XM6 framför Ace just för passformen), är det bara du själv som kan avgöra vilket par som är rätt för dig.