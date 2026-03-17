Sonos' VD delar med sig av företagets planer och nya hörlurar ligger fortfarande högt i prio

Sonos VD delar med sig av nya planer

Företaget satsar vidare på hörlurar

Billjud är däremot inte i fokus just nu

Sonos VD Tom Conrad har nyligen pratat med flera medier, inklusive TechRadar, om företagets framtidsplaner. I en ny intervju bekräftar han att Sonos fortsätter satsa på en produktkategori – samtidigt som förväntningarna dämpas kring en annan.

Conrad berättade för Chris Welch på Bloomberg om hur Sonos planerar att följa upp Sonos Ace, hörlurarna som lanserades i juni 2024. Han betonade att företaget fortfarande är "väldigt entusiastiska" kring att utveckla nya hörlurar framöver.

Det låter alltså som att ett par nya hörlurar – möjligen Sonos Ace 2 – kan vara på väg. Samtidigt uttryckte Conrad viss självkritik kring hur originalmodellen positionerades på marknaden och menar att det kanske hade varit bättre att rikta sig mer till befintliga Sonos-användare från början.

"Jag tror att tanken med Ace vid lanseringen var att det är en marknad värd 5–6 miljarder dollar och att vi kan göra ett par hörlurar som är lika bra eller bättre än allt annat på marknaden – och sedan gå ut och konkurrera direkt med Sony, Bose och Apple och vinna", säger Conrad.

"Strategisk styrka"

En av de senaste modellerna från Sonos — Era 100 SL. (Image credit: Sonos)

Även om det verkar sannolikt att fler hörlurar är på väg ska vi inte räkna med några större satsningar på billjud från Sonos inom den närmaste framtiden. Företaget har redan ett samarbete med Audi, men vi lär inte få se mycket mer än så – definitivt inget i stil med exempelvis Cadillacs AKG Dolby Atmos-system.

"Så fort du är i bilen finns det en rad nya aktörer som kontrollerar upplevelsen", säger Conrad. "Vi letar efter områden där vi har strategisk styrka, och i bilen är det svårare att argumentera för att vi har det."

Det finns dock fortfarande ett "litet team" som arbetar med möjliga bilprodukter från Sonos. "Jag skulle beskriva det vi gör inom bil som en hobby", säger chefen. "Vi får se vad som händer där."

Utöver framtidsplanerna finns det även nya produkter från Sonos som redan finns ute på marknaden inom företagets kärnområde – trådlösa högtalare. Bland annat har vi sett en uppdaterad Play-högtalare med bättre portabilitet, samt en billigare version av Sonos Era 100.